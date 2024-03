Les beaux jours reviennent, le paysage devient plus fleuri chaque jour, aucun doute le printemps est là et avec lui les vagues de promos qui vont bien. C’est au tour du PlayStation Store de lancer ses soldes printanières avec plus de 4000 jeux PS5, PS4, PS VR, ainsi que leurs DLC et autres season pass bradés pour l’occasion. On retrouve absolument de tout. Des jeux rarement en promotion, des titres récents, de l’indé et des grosses productions à leur prix le plus bas jamais enregistré. Bref, c’est le moment de faire ses emplettes, surtout quand les ristournes peuvent grimper jusqu’à -95%.

D’Alan Wake 2 en passant par Cyberpunk 2077 Édition Ultime, Skull & Bones, Hogwarts Legacy ou encore les exclusivités PS5, il y en a franchement pour tous les goûts et toutes les bourses. Ces nouvelles promos du PlayStation Store prendront fin le 11 avril 2024 à à 2h59, heure française. On rappelle comme toujours que les membres du PS Plus profitent d’une ristourne supplémentaire sur certains jeux, et que certains sont même inclus dans les offres Extra et Premium du service.

Les soldes de printemps du PlayStation Store

Alan Wake 2 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Pack Cross-Gen : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Dead Island 2 Deluxe Edition : 41,24€ au lieu de 74,99€ (-45%)

FAIRY TAIL : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XIV Online - Complete Collector’s Edition : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Football Manager 2024 Console : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Gran Turismo™ 7 : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Horizon Call of the Mountain™ : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Lies of P : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Park Beyond Visioneer Edition : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

PAYDAY 3: Silver Edition : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Ratchet & Clank: Rift Apart - Édition deluxe numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

SKULL AND BONES™ : 53,59€ au lieu de 79,99€ (-33%)

SONIC SUPERSTARS – Édition Digital Deluxe LEGO® PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Suicide Squad: Kill the Justice League - Deluxe Edition digitale : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Tales of Arise Beyond the Dawn Ultimate Edition: 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

The Crew™ Motorfest Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Premium Digital Deluxe Edition : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

UFC 5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (PS4 & PS5) : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 35€

A.O.T. 2: Final Battle : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

ARK: Survival Ascended : 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%)

Assassin's Creed Mirage : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Dead Space : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Diablo® IV - Standard Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Forspoken : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Fuga: Melodies of Steel 2 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

GRID Legends : Édition Deluxe PS4 et PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

HITMAN World of Assassination : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Mortal Kombat™ 1 : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 28,49€ au lieu de 94,99€ (-70%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire (PS4 & PS5) : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Red Dead Redemption : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Remnant II® - Standard Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

RIDE 5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

RoboCop: Rogue City : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

Tetris® Effect: Connected : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Voice of Cards Trilogy : 34,99 au lieu de 49,99€ (-30%)

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters - Édition Purificator PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 25€

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crusader Kings III : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Fort Solis : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Fuga: Melodies of Steel : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

IMMORTALS FENYX RISING - ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

LEGO® 2K Drive Édition Cross-Gen Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker Édition Galactique : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

MADiSON : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

NBA 2K24 Édition Black Mamba : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

NHL 24 PS4™ : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Pack Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Sea of Stars : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

SnowRunner - 1-Year Anniversary Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

SpellForce III Reforced: Complete Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge + Dimension Shellshock Bundle : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Trials of Mana : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Les soldes PS5 et PS4 à moins de 20€

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins - DELUXE EDITION : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 17,04€ au lieu de 54,99€ (-69%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult of the Lamb: Cultist Edition : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Dakar Desert Rally - Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Darksiders III Blades & Whip Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Gamedec Definitive Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Goodbye Volcano High : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Have a Nice Death : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%)

Inkulinati : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Layers of Fear : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Le pack BioWare : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Monster Hunter World: Iceborne Deluxe : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Moss : 15,59€ au lieu de 23,99€ (-35%)

MX vs ATV Legends : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Scorn : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

SEASON: A letter to the future PS4 & PS5 : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Sifu : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sonic Colours: Ultimate - Digital Deluxe : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Sonic Origins PS4 & PS5: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Spells & Secrets : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Division 2 - Warlords of New York Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

The Quarry : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Trinity Trigger : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Triple pack Assassin's Creed : Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Ultros (PS4 & PS5) : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Les promos PS Store à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition : 14,44€ au lieu de 84,99€ (-83%)

Alien: Isolation : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Aliens: Fireteam Elite - Into The Hive Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin’s Creed® The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Battlefield™ 2042 sur PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Biomutant PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Chants of Sennaar : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Crysis Remastered Trilogy : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

DEAD OR ALIVE 6 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dordogne : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

God of War Deluxe : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gotham Knights : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Hello Neighbor : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

LOST SPHEAR : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Maneater PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

METAL GEAR SOLID - Master Collection Version PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Moving Out 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Planet Coaster: Édition Deluxe PS4 & PS5 : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Rain World : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil Pack RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Return to Monkey Island : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Saints Row Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Streets Of Rage 4 : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Last Guardian™ : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Outer Worlds : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Telltale Batman Shadows Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

TUNIC : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Under The Waves : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Alba: A Wildlife Adventure : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)

Batman: Return to Arkham : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

Battlefield 4™ Premium Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Battlefield™ 1 Révolution : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-85%)

Before Your Eyes : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Black Book : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Call of The Sea : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Cities: Skylines - Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DEAD RISING : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

DEAD RISING 2 Off The Record : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Far Cry 4 Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

Furi : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ghostrunner : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

GreedFall - Standard Edition : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Inscryption : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Killing Floor 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

LIMBO & INSIDE Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Mafia: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (80%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Outlast: Trinity : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Pack Famille EA : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Persona 3: Dancing in Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Road 96: Mile 0 - Full Journey : 9,44€ au lieu de 26,99€ (-65%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

Surviving Mars : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Surviving the Aftermath : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Terraria – PlayStation®4 Edition : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Chant : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Escapists 2 : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Wolf Among Us : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

The Wreck | PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tinykin : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

We Were Here Forever : 9,89€ au lieu de 17,99€ (-45%)

Les soldes PS Store à moins de 5€

A Short Hike : 4,79€ au lieu de 7,99€ (-40%)

AER - Memories of Old : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Broforce : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Burnout™ Paradise Remastered : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Cloudpunk : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Deus Ex: Mankind Divided : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Dishonored® Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

DOOM : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Dragon Age™ : Inquisition Deluxe : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

FAR: LONE SAILS : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Firewatch : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

GONNER2 : 3,89€ au lieu de 12,99€ (-70%)

GRIS | PS4 & PS5 : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Guacamelee! 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Homefront®: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Hotline Miami Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Hotline Miami Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Hue : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 3,59€ au lieu de 59,99€ (-94%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

INSIDE : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

ISLANDERS: Console Edition : 1,99€ au lieu de 4,99€ (-60%)

Kingdom Come: Deliverance : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® Marvel's Avengers : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

LIMBO : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Metro Exodus : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Metro Redux : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Minute Of Islands : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

My Friend Pedro : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Need for Speed™ Édition Deluxe : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Need for Speed™ Heat : 3,49€ au lieu de 69,99€ (-95%)

Need for Speed™ Payback : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Outlast : 1,89€ au lieu de 18,99€ (-90%)

Outlast 2 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION. : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Serial Cleaner : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

STAR WARS™ Battlefront™ Édition Ultime : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

STX Battlefront™ II : 2,39€ au lieu de 19,99€ (-88%)

STAR WARS™: Squadrons : 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

Super Meat Boy : 3,19€ au lieu de 15,99€ (-80%)

The Elder Scrolls Online : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Last Campfire : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

The Messenger : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Thief : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

This War of Mine: The Little Ones : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Thomas Was Alone : 1,59€ au lieu de 7,99€ (-80%)

Titanfall™ 2 : Édition Ultime : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Warhammer: Chaosbane : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

We Were Here Too : 2,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Where the Water Tastes Like Wine : 4,79€ au lieu de 23,99€ (-80%)

XCOM® 2 : 2,49€ au lieu de 49,99€ (-95%)