Quand une opération commerciale se termine, une nouvelle arrive. Sony vient de lancer ses soldes de printemps sur le PlayStation Store. Au programme, jusqu’à -94% sur plus de 2300 jeux PS5, PS4 et PSVR et leurs DLC. Comme d'habitude, on retrouve dans cette grosse sélection des sorties récentes, des titres indépendants, de gros jeux acclamés par la critique comme certains plus confidentiels. Il y en a clairement pour tous les goûts et les budgets.

Vous avez jusqu’au 13 avril 2023 à 2h59, heure française, pour ruer sur ses promos PlayStation Store. Une fois n’est pas coutume, nous vous avons préparé une liste des meilleures offres classées par prix et par ordre alphabétique. On rappelle que certains jeux de notre sélection sont directement intégrés au PS Plus Extra ou Premium. Pensez donc à vérifier avant d’acheter.

Les soldes de printemps sur le PlayStation Store

Battlefield™ 2042 Édition Ultimate sur PS4™ & PS5™ : 53,99€ au lieu de 119,99€ (-55%)

BLUE REFLECTION: Second Light : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

DayZ : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Destiny 2 : Collection Héritage (2023) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Disgaea 6 Complete : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 59,99€ au lieu de 119,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

EA SPORTS FIFA 23 Édition Standard PS4 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

EA SPORTS™ FIFA 23 Édition Standard PS5™ : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

ELEX II PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Evil West : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Fuga: Melodies of Steel - Édition Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Gotham Knights : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

HITMAN World of Assassination : 38,49€ au lieu de 69,99€ (-45%)

Horizon Forbidden West™ : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

LEGO Star Wars La Saga Skywalker - Édition Deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Madden NFL 23 Édition All Madden PS5™ & PS4™ : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

NBA 2K23 pour PS5™ : 26,39€ au lieu de 39,99€ (-34%)

Need for Speed™ Unbound : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

NHL 23 PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 66,49€ au lieu de 94,99€ (-30%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Team Sonic Racing & Super Monkey Ball: Banana Blitz HD : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

The Last of Us™ Part I : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

The Quarry pour PS5 : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Two Point Hospital and Two Point Campus Double Pack PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

WILD HEARTS™ Édition Karakuri : 79,99€ au lieu de 99,99€ (-20%)

Les promos PS Store à moins de 25€

Aliens: Fireteam Elite - Into The Hive Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Back 4 Blood : Édition Deluxe PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

BLUE REFLECTION : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Collection Hitman HD améliorée : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Destroy All Humans! 2 - Reprobed : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Disney Dreamlight Valley : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Empire of Sin - Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

For Honor Complete Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Ghostwire: Tokyo : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Goat Simulator 3 : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

IMMORTALS FENYX RISING - ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99 (-75%)

Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre - Chicken Edition : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Mafia: Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sifu : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Solar Ash : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Stray : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Tropico 6 - El Prez Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Visage : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

ARK: Ultimate Survivor Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DEAD OR ALIVE 6 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Diablo® Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DRAGON BALL FIGHTERZ - Ultimate Edition : 17,24€ au lieu de 114,99€ (-85%)

Edge Of Eternity : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

FAR CRY 6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Fort Boyard Nouvelle Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Godfall Ultimate Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Judgment : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Kena Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Fate Edition : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les Sims 4 À la fac (+ autres extensions) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

NBA 2K23 pour PS4™ : 17,39€ au lieu de 29,99€ (-42%)

Neon White : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

PGA TOUR 2K23 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Sable : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Sherlock Holmes Chapter One : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Tales of Arise PS4 & PS5 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

The Ascent: Cyber Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Forgotten City : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

The Pathless PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

The Sinking City PS5 Deluxe Edition : 16,24€ au lieu de 64,99€ (-75%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 10,49 € au lieu de 69,99€ (-85%)

Age of Wonders: Planetfall : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Alan Wake Remastered : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Assassin’s Creed® The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Origins : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assetto Corsa Competizione : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Assetto Corsa Ultimate Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

AWAY: The Survival Series : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Backbone : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Batman: Collection Arkham : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Battlefield™ V Édition Définitive : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Beyond a Steel Sky : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Bloodstained: Ritual of the Night : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

BPM: Bullets Per Minute : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Bundle La Grande Aventure LEGO® : Le Jeu Vidéo : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Castlevania Advance Collection : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Coffee Talk : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

Diablo® II: Resurrected™ : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Disco Elysium - The Final Cut : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS Special Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Ghostrunner : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

GreedFall - Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Grow Song of the Evertree : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 11,54€ au lieu de 54,99€ (-79%)

Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Just Cause 4 - Édition Gold : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 12,74€ au lieu de 74,99€ (-83%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

LEGO® Marvel Collection : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Mafia: Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Mortal Kombat 11 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

MotoGP™22 PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

NORCO : 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Outlast: Trinity : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Persona 5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

PRAEY FOR THE GODS : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

RIDE 4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Rollerdrome : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Shattered: Tale of the Forgotten King : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + The Devil's Daughter bundle : 12,99€ au lieu de 64,99€ (-80%)

SOULCALIBUR Ⅵ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Surviving the Aftermath: Ultimate Colony Edition : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Artful Escape : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

The Surge 2 - Premium Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Yakuza Remastered Collection : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Tinykin : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Twelve Minutes : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Jeu principal & Pack de TEKKEN 7 : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Watch Dogs 2 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49 € au lieu de 69,99€ (-85%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

World War Z : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Aeon Must Die! : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Alba: A Wildlife Adventure : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ancestors: The Humankind Odyssey : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ashen : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Battlefield 4™ Premium Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Battlefield™ 1 Révolution : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bayonetta : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

BioShock The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Burnout™ Paradise Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Catherine: Full Body : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Cities: Skylines - Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Cloudpunk : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Curse of the Dead Gods : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Deep Rock Galactic PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Dragon Age™ : Inquisition Deluxe : 7,19€ au lieu de 29,99€ (-76%)

Dying Light: The Following - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Édition standard Control : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

For The King : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Generation Zero : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ghost of a Tale : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Hokko Life : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Human: Fall Flat : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

In Sound Mind : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Katamari Damacy REROLL : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Killing Floor 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

LEGO® Builder's Journey : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

LEGO® Marvel's Avengers : 8,79€ au lieu de 39,99€ (-78%)

Little Nightmares II PS4 & PS5 : 6,89€ au lieu de 29,99€ (-77%)

Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Lost in Random™ sur PS4™ et PS5™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Maquette : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

METAL GEAR SURVIVE : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Mortal Kombat XL : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

My Time at Portia : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Neon Abyss : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Operation: Tango : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Persona 5: Dancing in Starlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Power Rangers: Battle For The Grid : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Rain World : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Raji: An Ancient Epic : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Remothered: Broken Porcelain : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80 %)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Röki : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

ScourgeBringer : 7,64€ au lieu de 16,99€ (-55%)

Shadow Warrior 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Sniper Ghost Warrior Contracts : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sonic Mania : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Spirit of the North: Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

STAR WARS™ Battlefront™ II: Édition Célébration : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

STAR WARS™: Squadrons : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Submerged: Hidden Depths : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Summer in Mara : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

SUPERHOT : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Superliminal : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Surviving Mars : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tales of Berseria : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Terraria – PlayStation®4 Edition : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls Online : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

TOEM : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Torchlight III : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Wasteland™ 2: Director's Cut : 9,29€ au lieu de 29,99€ (-69%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - MARS : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€