La période de disette arrive. Passé la sortie de Stellar Blade ce 26 avril 2024, les nouveautés importantes se feront plus rares les semaines qui suivent. La période semble donc tout indiquée pour enfin faire ces jeux qui prennent la poussière sur vos étagères ou dans vos ludothèques… ou pour enfin craquer pour les productions que vous vous êtes juré de faire sans jamais les acheter par peur de ne pas avoir le temps. Ça tombe bien, Sony vient de lancer ses soldes de mai sur le PlayStation Store. Ce sont encore des milliers de jeux et quelques-unes de leurs extensions qui sont à prix cassés pendant quelques semaines.

On retrouve encore une fois des jeux PS5 comme PS4 très récents. En tête d’affiche, le viscéral FF16 à moitié prix, bien qu'il soit disponible au même prix avec un steelbook en ce moment (clin d'oeil pour les collectionneurs). On citera également Avatar: Frontiers of Pandora, Persona 5 Tactica, The Crew™ Motorfest ou même Resident Evil 4 Gold Edition qui profitent tous de belles promotions. Il y a évidemment des productions plus anciennes, les soldes du PlayStation étant l’occasion de mettre la main sur de très bons titres à moins de 10€, sachant que les réductions peuvent grimper jusqu’à -92%. Vous avez jusqu’au 9 mai 2024, toujours à 2h59 du matin (heure française) pour faire vos emplettes.

Une fois n’est pas coutume, nous vous avons préparé une liste des meilleures offres de ces nouvelles promos du PlayStation Store. On rappelle comme à chaque fois que les abonnés au PS Plus peuvent profiter de réductions supplémentaires sur certains jeux en question. D’ailleurs certains sont directement inclus dans les formules Extra et Premium, pensez à vérifier avant de valider l’achat. Voici sans plus attendre les meilleures soldes du PlayStation Store.

Les soldes PlayStation Store de mai 2024

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4 & PS5) : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Atlas Fallen : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Crusader Kings III: Royal Edition : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

Dead Island 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

FINAL FANTASY XVI : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 104,99€ (-60%)

HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 99,99€ (-55%)

Lords of the Fallen Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

PAYDAY 3: Gold Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Persona 5 Tactica: Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Remnant II® - Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Sackboy: A Big Adventure Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

The Crew™ Motorfest Standard Edition - Cross-Gen Bundle : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

The Outlast Trials Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Digital Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Aliens: Dark Descent : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

BLUE REFLECTION: Second Light : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cult of the Lamb: Heretic Edition : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

DARK SOULS III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Special Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

ELEX II PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Ghostrunner 2 Édition Brutal : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Hi-Fi RUSH : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Deluxe Edition PS4 & PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Kingdom Hearts III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

LIVE A LIVE PS4&PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Ultimate Edition : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

NEO: The World Ends with You : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Pacific Drive : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Prince of Persia The Lost Crown : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Rockstar Games Bundle des classiques PS2 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Sonic Origins Plus pour PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

STAR WARS™: Dark Forces Remaster : 20,29€ au lieu de 28,99€ (-30%)

Tactics Ogre: Reborn : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The DioField Chronicle Digital Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Visage : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Assassin's Creed® Odyssey - ULTIMATE EDITION : 17,24€ au lieu de 114,99€ (-85%)

Blood & Truth : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

COCOON : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DARK SOULS™: REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Destroy All Humans! 2 - Reprobed : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Ghostwire: Tokyo : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Jusant : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Monster Hunter Rise: Sunbreak : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Pack Héritage STAR WARS™ : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Persona®5 Strikers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 17,19€ au lieu de 39,99€ (-57%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

SnowRunner : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Stray : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Thirsty Suitors : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Two Point Hospital and Two Point Campus Double Pack PS4 & PS5 : 16,79€ au lieu de 59,99€ (-72%)

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 15€

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Amnesia: The Bunker : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins - GOLD EDITION : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Cities: Skylines - Premium Edition 2 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

Collection Hitman HD améliorée : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Crysis Remastered : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

DEAD RISING Pack Triplé gagnant : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Diablo® II: Resurrected™ : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

HELLDIVERS™: Édition ultime Super-Terre : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

IMMORTALITY : 12,39€ au lieu de 19,99€ (-38%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

MediEvil : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Neon White : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Open Roads : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Pentiment : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

Resident Evil Pack Triplé gagnant : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

SOULCALIBUR ? : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Superliminal : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Undertale : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Zero Escape: The Nonary Games : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Les soldes PS Store à moins de 10€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman - The Telltale Series - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Control : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DOOM Slayers Collection : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

DRAGON BALL FighterZ PS4 & PS5 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS Special Edition : 6,89€ au lieu de 29,99€ (-77%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Escape Academy : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

I Am Dead : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

inFAMOUS™ First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Jak 3™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak and Daxter: The Precursor Legacy™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® CITY Undercover : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Maquette : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mortal Kombat 11 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Moving Out Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Persona 5 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Prey : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

RIDE 4 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Yakuza Remastered Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Twelve Minutes : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Vanquish : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ (CUSA07377) : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

WRC 10 FIA World Rally Championship : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les jeux PlayStation à moins de 5€