Les soldes de fin d'année sont arrivées sur le PlayStation Store. Au programme, jusqu'à -95% sur près de 3000 jeux PS5, PS4 et même des DLC et Season Pass.

Le Black Friday est fini, mais Sony ne compte pas arrêter les bonnes affaires. Une nouvelle vague de promotions fait déjà son arrivée sur le PlayStation Store. Ce sont près de 3000 jeux PS5, PS4 comme PSVR et même des DLC qui profitent de belles réductions le temps de quelques semaines. Ces soldes de fin d’année mettent à l’honneur des jeux de tout horizon, allant de grosses sorties récentes comme EA FC 24 ou Hogwarts Legacy, à des titres plus anciens, mais non moins marquants. Comme d'habitude, il y en a franchement pour tous les goûts et tous les budgets.

Les promotions PlayStation Store de fin d’année peuvent grimper jusqu'à -95%, donc autant dire qu’il y a matière à dénicher de bonnes affaires. Vous avez jusqu'au 21 décembre 2023 à 2h59 du matin pour faire vos emplettes. On rappelle comme d’habitude que certains jeux de notre sélection ci-dessous font partie du PS Plus Extra, pensez à vérifier avant d’acheter.

Les promos PlayStation Store de fin d'année

A Plague Tale Bundle : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Anthologie Sid Meier’s Civilization® VI : 26,24€ au lieu de 74,99€ (-65%)

Atomic Heart - Gold Edition (PS4 & PS5) : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Collection Nioh : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

DEAD ISLAND 2 DELUXE EDITION - CROSS-GEN : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Ultimate PS4 et PS5 : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VII REMAKE Digital Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale : 50,99€ au lieu de 84,99€ (-40%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

NHL 24 Édition X-Factor PS5 et PS4 : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Pack Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2 : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Persona 5 Royal : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Remnant II - Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

SONIC SUPERSTARS : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Tales of Arise + SCARLET NEXUS Bundle PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Temtem - Deluxe Edition : 32,49€ au lieu de 64,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 25€

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

DayZ : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition PS4™ & PS5™ : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Ghostrunner : Édition complète : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

New Tales from the Borderlands : Édition deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Pack Crash Bandicoot™ - N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 23,39€ au lieu de 38,99€ (-40%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

The Lord of the Rings: Gollum™ : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-6%)

The Quarry Édition Deluxe pour PS4™ et PS5™ : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

13 Sentinels: Aegis Rim : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Alien: Isolation - The Collection : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Amnesia: The Bunker : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Collection Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Diablo® Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT Édition numérique Premium : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium et paquet de dollars Great White Shark : 19,79€ au lieu de 44,99€ (-56%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Life is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Martha Is Dead Digital Deluxe PS4™ & PS5™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Nioh 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Secret of Mana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shadow of the Colossus™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tales of Symphonia Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-5%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

TRIPLE PACK EA STAR WARS™ :17,99 € au lieu de 89,99€ (-80%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Voice of Cards: The Beasts of Burden + DLC set : 18,99€ au lieu de 37,99€ (-50%)

Les jeux PlayStation à moins de 15€

Borderlands 3 : édition Next Level PS4™ & PS5™ : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Dead by Daylight PS4™ & PS5™ : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Diablo® II: Resurrected™ : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Digimon Survive : 13,99€ au lieu de 49,99€ (-73%)

DRAGON BALL FIGHTERZ - FighterZ Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

GreedFall - Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Haven : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

LEGO® Bricktales : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Rain World : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Sid Meier's Civilization® VI Édition Platinum : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Streets Of Rage 4 : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Team Sonic Racing™ : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Last Guardian™ : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Wreck | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

This War of Mine: Complete Edition : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Two Point Campus : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Watch Dogs: Legion - Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

1971 Project Helios : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Alan Wake Remastered : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 6,99€ au lieu de 49,99€ (-86%)

Batman: Collection Arkham : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Bundle LEGO® Héros et Vilains DC : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Control Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Control Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Darksiders: Fury's Collection - War and Death : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

DEATHLOOP Deluxe Pack : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dragon Age™ : Inquisition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Frostpunk: Complete Collection : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Furi - Édition Modore : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Grand Theft Auto Online (PlayStation®5) : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Human: Fall Flat PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

inFAMOUS™ First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Kingdom Come: Deliverance : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Little Nightmares II PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Lost Ember : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Mafia III: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Mato Anomalies : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Mortal Kombat 11 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Mortal Kombat X : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

ONE PIECE World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

PAYDAY 2 - CRIMEWAVE EDITION - Pack Jeu THE BIG SCORE : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Power Rangers: Battle For The Grid : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ratchet & Clank™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Road 96: Mile 0 : 7,14€ au lieu de 12,99€ (-45%)

Rogue Lords : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Saints Row: The Third Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

SEGA® Mega Drive Classics™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

SONIC FORCES™ : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sonic Mania : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

SteinsGate 0 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Forest : 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%)

The Last of Us™ Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Trials® Rising : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ Deluxe Edition (CUSA07377) : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Yakuza 3 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€