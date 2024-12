Il n’y a pas à dire, pour les 10 ans de la cérémonie, les Game Awards 2024 ont versé dans le grand spectacle. The Witcher 4, la nouvelle licence de Naughty Dog, les retours d’Okami et Onimusha ou encore Borderlands 4, les couche-tard ont été récompensés. De son côté, chaque année, Sony a pris pour habitude de célébrer l’événement avec des soldes d’exception. Cette nouvelle édition n’échappe pas à la règle avec une salve de promos déployée sur le PlayStation Store. On retrouve des réductions sur presque une cinquantaine de gros jeux PS5 et PS4 nommés, ou qui avaient été confirmés lors de ma cérémonie. De quoi gonfler sa bibliothèque avec quelques incontournables de l’année ou d’anciens gagnants ainsi que leurs contenus additionnels à coût réduit.

Il faudra cependant faire vite, car ces promos PlayStation Store dureront moins longtemps que d'habitude. Vous aurez ainsi jusqu’au 17 décembre 2024, toujours à 1h59 du matin, heure française, pour en profiter. On rappelle comme d’habitude que certains jeux de la sélection peuvent avoir été offerts avec le PS Plus ou sont inclus dans le catalogue de la formule Extra, même s’ils sont cette fois très peu nombreux.

Les promos PlayStation Store des Game Awards 2024

Arizona Sunshine® Remake : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Balatro : 12,74€ au lieu de 14,99€ (-15%)

Borderlands 3 : édition Next Level PS4™ & PS5™ : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Borderlands 3 : édition Ultimate PS4™ & PS5™ : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Cult of the Lamb: Sinful Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Death's Door : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Dragon Age™: The Veilguard Édition Deluxe : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

Dragon's Dogma 2 : 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH : 77,99€ au lieu de 129,99€ (-40%)

God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

HELLDIVERS™ 2 Édition Super Citizen : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Inscryption : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Life is Strange: Double Exposure Édition deluxe : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Like a Dragon: Infinite Wealth édition Deluxe PS4 & PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Mafia II: Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Mafia III: Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Metaphor: ReFantazio édition numérique 35e anniversaire PS4 & PS5 : 74,99€ au lieu de 99,99€ (-25%)

Metro Awakening : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

MLB® The Show™ 24 Édition MVP (PS5® et PS4™) : 29,89€ au lieu de 64,99€ (-54%)

NBA 2K25 Édition tournois : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Neva : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Planet Zoo - Édition Deluxe : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

SILENT HILL 2 Deluxe Edition : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Star Wars Outlaws Édition Gold : 77,99€ au lieu de 119,99€ (-35%)

STAR WARS™ Battlefront™ II: Édition Célébration : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Stellar Blade™ - Édition Numérique Spéciale : 69,29€ au lieu de 89,99€ (-23%)

Street Fighter™ 6 Deluxe Edition : 41,79€ au lieu de 94,99€ (-56%)

The Case of the Golden Idol : 11,69€ au lieu de 17,99€ (-35%)

The Case of the Golden Idol: Complete Edition : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Messenger : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

The Talos Principle 2: Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

TRIPLE PACK EA STAR WARS™ : 11,69€ au lieu de 89,99€ (-87%)

Unicorn Overlord Édition Monarch PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Source : playstation store