Les promos continuent de s’enchaîner sur le PlayStation Store. Plus tôt dans la semaine, Sony faisait la part belle aux jeux indépendants en bradant le prix de centaines de productions en tout genre. Parfois, le constructeur en rajoute une couche avec ses « Offres du weekend », des promotions plus éphémères et triées sur le volet qui mettent en avant seulement des dizaines de jeux leurs DLC, Season Pass et autres upgrade. Il faudra toutefois ne pas trop tarder si vous souhaitez acheter l’un des titres dans la liste ci-dessous, puisque ces promos PlayStation Store prennent fin le mardi 13 février à 2h59 du matin, heure française.

Dans le lot, on retrouve cette fois l’incontournable The Witcher 3 à moins de 9€, sachant que le pass avec l’ensemble de ses DLC est lui aussi à moins de 10€. Pour des œuvres plus récentes, il faudra se tourner avec Atomic Hearts qui est actuellement à -40%, quand le pack comprenant les deux jeux A Plague Tale est à moitié prix. Et si vous n’avez toujours pas essayé la pépite qu’est Hotline Miami, la collection regroupant tous les jeux est à moins de 5€. Voici sans plus attendre les meilleures promotions de ces offres du weekend du PlayStation Store, avec jusqu’à -90% à la clé :

Les soldes du weekend sur le PlayStation Store

A Plague Tale Bundle : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Ad Infinitum - Nightmare Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Aliens: Fireteam Elite - Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Atomic Heart - Premium Edition (PS4 & PS5) : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Bob l'éponge: The Cosmic Shake : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Coral Island : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Crusader Kings III: Royal Edition : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

Ghostrunner 2 Édition Deluxe : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ 2 - Turbocharged - Legendary Edition PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Session: Skate Sim Year One Complete Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

The Caligula Effect: Overdose : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Digital Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Deluxe Edition : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Wizard with a Gun : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Ys IX: Monstrum Nox : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Arcade Paradise | High Score Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Collection Hitman HD améliorée : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Ghost Song : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Killing Floor: Offre Double : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Midnight Fight Express : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Moonscars : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Potion Permit: Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Supraland: Six Inches Under : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Jackbox Party Pack 6 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

The Last Spell : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

The Shadow Warrior Trilogy : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

The Surge 1 & 2 - Dual Pack : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

theHunter: Call of the Wild™ - Greenhorn Bundle : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les promos PS Store à moins de 10€