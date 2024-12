Sony régale pour cette fin d’année. Après des promos pour les Game Awards 2024, place aux Super Promos de Janvier sur le PlayStation Store. Comme chaque année, cette salve de réductions exceptionnelles permet de mettre la main sur certaines des meilleures sorties de l’année à prix réduit. On retrouve par exemple le GOTY 2024 Astro Bot, Helldivers 2, Dragon Age The Veilguard, Life is Strange Double Exposure, Silent Hill 2 Remake, Like a Dragon: Infinite Wealth ou encore Phasmophobia et Pacific Drive du côté de la scène indépendante. Ce serait trop long de tous les citer, car il y a en tout plus de 5900 jeux PS5, PSVR comme PS4 ainsi que leurs DLC à prix cassé sur le PlayStation Store. Les réductions peuvent d'ailleurs grimper jusqu’à -95%.

Vous avez jusqu’au 7 janvier 2025 à 1h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes. Sachez qu’il est possible d’économiser davantage en prenant une carte PSN chez des revendeurs tiers comme Instant Gaming ou Eneba. Ça ferait un joli cadeau de Noël si vous ne savez pas quoi offrir, donc vous met les offres disponibles dès fois que vous ayez besoin d’un cadeau de dernière minute :

On rappelle, comme toujours, que les membres du PS Plus peuvent profiter de réductions supplémentaires sur certains des jeux du PlayStation Store de la liste ci-dessous :

Les meilleures promos sur les sorties PS5 de 2024

Another Crab’s Treasure : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure : 12,59€ au lieu de 17,99€ (-30%)

ASTRO BOT : 59,49€ au lieu de 69,99€ (-15%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Caravan SandWitch : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Dragon Age™: The Veilguard : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition : 49,29€ au lieu de 84,99€ (-42%)

EA SPORTS FC™ 25 Édition Standard pour PS4 et PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

EA SPORTS™ Madden NFL 25 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

F1® 24 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Farmagia : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Grounded PS4® & PS5® : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

HELLDIVERS™ 2 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

LEGO® Horizon Adventures™ : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Les Fourmis (Empire of the Ants) : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Life is Strange: Double Exposure : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

METAL GEAR SOLID - Master Collection Version PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty - Master Collection Version PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Metaphor: ReFantazio PS4 et PS5 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

NBA 2K25 Édition standard : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

NEW WORLD: AETERNUM : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

NHL 25 Édition Standard : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Nobody Wants to Die : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Open Roads : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Pacific Drive: Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Palworld : 21,74€ au lieu de 28,99€ (-25%)

Phasmophobia : 14,24€ au lieu de 18,99€ (-25%)

Planet Coaster 2 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Prince of Persia The Lost Crown : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-4%)

SILENT HILL 2 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

SONIC X SHADOW GENERATIONS Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

SOUTH PARK: SNOW DAY! : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Squirrel with a Gun : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Star Wars Outlaws : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

STAR WARS™ Battlefront Classic Collection : 26,24€ au lieu de 34,99€ (-25%)

Taxi Life - Supporter Edition : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

TEKKEN 8 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

The Casting of Frank Stone™ : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

TopSpin 2K25 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Ultros: Deluxe Edition (PS4 & PS5) : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Undisputed : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Unknown 9: Awakening : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Until Then : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Visions of Mana PS4 et PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Les promos PlayStation Store à moins de 50€

A.O.T. 2: Final Battle : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4 & PS5) : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Baldur's Gate 3 : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%)

DYNASTY WARRIORS 9 Empires : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XVI : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

God of War Ragnarök : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 99,99€ (-55%)

Horizon Forbidden West™ : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

La collection Arkane (PS5™) : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Lies of P : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Marvel’s Spider-Man 2 : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Monster Hunter Stories Collection : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 49,29€ au lieu de 84,99€ (-42%)

Park Beyond Complete Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Red Dead Redemption : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Skull and Bones - Édition Premium : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Slitterhead : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

UFC™ 5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Warhammer 40,000: Rogue Trader - Deluxe Edition : 35,74€ au lieu de 64,99€ (-45%)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5) : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Les jeux PlayStation à moins de 30€

Alan Wake 2 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

ARK: Survival Ascended : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

DayZ : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Diablo® IV - Standard Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Disney Dreamlight Valley : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Funko Fusion : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Hotel Renovator – Five Star Edition : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Lords of the Fallen Deluxe Edition : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

MotoGP™24 PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 28,49€ au lieu de 94,99€ (-70%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Remnant II® - Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

SONIC SUPERSTARS – Édition Digital Deluxe LEGO® PS4 et PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Street Fighter™ 6 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

A Plague Tale: Requiem : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Aliens: Fireteam Elite - Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Cat Quest: The Fur-tastic Trilogy : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dead Island 2 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

FOR HONOR – Édition Ultimate : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Hell Let Loose : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 Deluxe : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

MADiSON VR : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Sea of Stars : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Songs of Silence : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Tactics Ogre: Reborn : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Crew Motorfest : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

WWE 2K24 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Les jeux à moins de 20€

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead Space : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Fuga: Melodies of Steel : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Goodbye Volcano High : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Medieval Dynasty : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Monster Hunter World: Iceborne Edition Master: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Mortal Kombat™ 1 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

PowerWash Simulator : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

RoboCop: Rogue City : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Shadows of Doubt : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Sifu : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

SpellForce III Reforced : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ PS4 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Stray : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

System Shock : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars + DLC set : 15,19€ au lieu de 37,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Origins : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Assetto Corsa Competizione : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

COCOON : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Cult of the Lamb : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Dead by Daylight PS4® & PS5® : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Digimon Survive : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

DRAGON BALL FighterZ PS4 & PS5 : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

DREDGE - Digital Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Gamedec Definitive Edition : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Gotham Knights : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

IMMORTALS FENYX RISING - ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Mafia: Trilogy : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Moving Out 2 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Overcooked! All You Can Eat : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Payday 3 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Team Sonic Racing : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Dark Pictures: Switchback VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Tom Clancy's The Division 2 – Édition Ultimate : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Viewfinder : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assetto Corsa Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Batman: Collection Arkham : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Battlefield™ 2042 sur PS4 : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Citizen Sleeper : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Control : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Cozy Grove : 7,13€ au lieu de 13,99€ (-49%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dordogne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Fallout 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Frostpunk: Complete Collection : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Furi : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ghostrunner 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Goat Simulator 3 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

GreedFall - Standard Edition : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Just Cause 4: Reloaded : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Kingdom Come: Deliverance : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lake PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Metro Exodus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Metro Redux : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Need for Speed™ Rivals: Complete Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

NORCO : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

ONE PIECE World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu™ : 8,39€ au lieu de 69,99€ (-88%)

Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Sable : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Stardew Valley : 8,39€ au lieu de 13,99€ (-40%)

Streets Of Rage 4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Tails Noir : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

The Outer Worlds : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Quarry pour PS4™ : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

This War of Mine: Complete Edition : 5,39€ au lieu de 26,99€ (-80%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Venba : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr Complete Collection: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Watch Dogs® 2 - Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les promos PS Store à moins de 5€

Alba: A Wildlife Adventure : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Batman: Arkham Knight : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Batman™: Arkham VR : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Battlefield 4™ Premium Edition : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Battlefield™ 1 : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Battlefield™ Hardline Deluxe Edition : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Battlefield™ V Édition Définitive : 3,49€ au lieu de 49,99€ (-43%)

BLACKSAD: Under the Skin : 2,59€ au lieu de 19,99€ (-87%)

Burnout™ Paradise Remastered : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Cloudpunk : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

DEAD RISING 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dishonored® Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Disney•Pixar Toy Story 2: Buzz l'Eclair à la rescousse ! : 4,19€ au lieu de 5,99€ (-30%)

Dragon Age™ : Inquisition Deluxe : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Dragon's Dogma: Dark Arisen: 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Firewatch : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Gorogoa : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Homefront®: The Revolution : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Hotline Miami : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Jusant : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Just Cause 3 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

LEGO® Marvel™ Super Heroes : 4,39€ au lieu de 39,99€ (-89%)

Little Nightmares : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Loop8: Summer of Gods : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Mad Max : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Mirror's Edge™ Catalyst : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Need for Speed™ Heat : 3,49€ au lieu de 69,99€ (-95%)

Need for Speed™ Payback : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Not For Broadcast : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

OKAMI HD : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Overcooked : 3,19€ au lieu de 15,99€ (-80%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Sid Meier's Civilization VI : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

STAR WARS™: Squadrons : 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

Tails of Iron : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

The Elder Scrolls Online : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Last Campfire : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Thief: Master Thief Edition : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

TimeSplitters 2 : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Warhammer: Chaosbane : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

We Were Here Together : 4,93€ au lieu de 12,99€ (-62%)

What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

XCOM® 2 : 2,49€ au lieu de 49,99€ (-95%)

XIII : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Source : PSStore