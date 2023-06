Nouvelle semaine, nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store. Ce sont plus de 500 jeux PS5 et PS4 qui sont à prix cassé. L’avantage est cependant aux abonnés PS Plus.

Alors que les Days of Play continuent de battre leur plein jusqu’à la semaine prochaine, Sony lance une nouvelle vague de promotions. Une opération qui vient directement faire du pied aux abonnés PS Plus. C’est en effet le retour des Doubles réductions, qui permettent donc d’obtenir une remise supplémentaire. Résultat, des centaines et des centaines de jeux PS5 et PS4 sont à leur prix le plus bas jamais enregistré. Ce sont au total plus de 500 productions qui sont en promos. On retrouve dans le lot des titres très appréciés, comme Persona 5 Royal, Demon's Souls ou encore Marvel's Midnight Suns au meilleurs tarifs enregistrés sur le PlayStation Store.

Vous avez jusqu’au jeudi 22 juin 2023 à 2h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes. Pour ne pas changer, nous avons listé les meilleures promos PlayStation Store de cette nouvelle vague. Rappelons si besoin est que certains jeux de notre sélection font partie du catalogue PS Plus Extra ou Premium. Il nous semblait malgré tout intéressant de les mettre pour celles et ceux qui préfèrent rester à la formule de base.

Les meilleures promos PlayStation Store

Ace Attorney Turnabout Collection : 25,19€ au lieu de 59,99€ (-58%)

Assassin's Creed Valhalla — Complete Edition : 41,99€ au lieu de 139,99€ (-70%)

Blood Bowl 3 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Demon's Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Digimon Survive : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Dirt 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Dragon Ball Z: Kakarot PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Fuga: Melodies Of Steel : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Gamedec Definitive Edition : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Ghostbusters: Spirits Unleashed : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Just Dance 2023 Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker — Édition Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Life Is Strange True Colors Édition Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ Sur PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Persona 5 Royal : 38,39€ au lieu de 59,99€ (-36%)

Predator: Hunting Grounds — Édition Numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Season: A Letter To The Future PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Spellforce III Reforced : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Steelrising — Bastille Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Sword Art Online Alicization Lycoris Deluxe Edition : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-81%)

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 32,39€ au lieu de 89,99€ (-64%)

Temtem : 44,99€ au lieu de 44,99€ (-33%)

The Diofield Chronicle Digital Deluxe Edition : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel IV : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Medium : 27,99€ au lieu de 49,99€ (-44%)

The Shadow Warrior Trilogy : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 1 & 2 Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operator Edition : 32,19€ au lieu de 69,99€ (-54%)

Tropico 6 — Next Gen Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Valkyrie Elysium PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade — Swansong Primogen Edition : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

World War Z: Aftermath Deluxe Edition : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 20€

As Far As The Eye Deluxe Edition Ost Combo : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 18,19€ au lieu de 69,99€ (-74%)

Blacktail : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Capcom Fighting Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Code Vein Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Collection Heavy Rain Et Beyond: Two Souls : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult Of The Lamb : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Dakar Desert Rally PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Death Stranding Director's Cut : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Deep Rock Galactic — Ultimate Edition PS4 & PS5 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

Detroit: Become Human — Édition Deluxe Numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Disgaea 4 Complete+ : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dragon Ball Fighterz — Fighterz Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Dragon Ball Xenoverse 1 And 2 Bundle : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Dungeons 3 — Complete Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Final Fantasy XV Édition Royale : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,19€ au lieu de 59,99€ (-68%)

Lot L’Essentiel De Sherlock Holmes : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Lot Rêverie Lucide : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter: World : 15,19€ au lieu de 19,99€ (-24%)

Nexomon + Nexomon: Extinction — Complete Collection : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Outriders PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Phoenix Point : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Planet Coaster Édition Deluxe : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Scarlet Nexus Ultimate Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Sonic Colours: Ultimate — Digital Deluxe : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Superhot Mind Is Software Bundle VR : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Tekken 7 — Originals Edition : 15,99€ au lieu de 99,99€ (-84%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

UFC 4 Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Uncharted: Legacy Of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

White Day: A Labyrinth Named School : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Yakuza: Like A Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assetto Corsa : 10,79€ au lieu de 29,99€ (-64%)

Battlefield Hardline Édition Ultimate : 10,39€ au lieu de 39,99€ (-74%)

Battlefield V : 10,39€ au lieu de 39,99€ (-74%)

Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Beyond Blue : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Borderlands 2 VR : 11,99€ au lieu de 49,99€ (-76%)

Castlevania Advance Collection : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Cities: Skylines — Premium Edition 2 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Cozy Grove + New Neighbears Bundle : 13,29€ au lieu de 18,99€ (-30%)

Crysis 2 Remastered : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Crysis 3 Remastered : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Devil May Cry HD Collection : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Dishonored: Death Of The Outsider — Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Don't Starve Mega Pack 2020 : 11,54€ au lieu de 32,99€ (-65%)

Doom Eternal Standard Edition : 12,79€ au lieu de 39,99€ (-68%)

Dragon Age: Inquisition — Édition Jeu De L'Année : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Dragon Ball Xenoverse: Édition Time Travel : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Endzone — A World Apart : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Evil Genius 2: World Domination PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Frostpunk: Complete Collection : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Greedfall — Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Griftlands : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Inscryption : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Job Simulator PS4 & PS5 VR : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Lake PS4 & PS5 : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 10,49€ au lieu de 74,99€ (-86%)

Lost Ember : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Midnight Fight Express : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Offre Groupée Nobody Saves The World + Frozen Hearth : 14,84€ au lieu de 26,99€ (-45%)

One Piece World Seeker Deluxe Edition : 13,71€ au lieu de 97,99€ (-86%)

Pack Triplé Gagnant Dead Rising : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Persona 4 Arena Ultimax : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Pillars Of Eternity II: Deadfire — Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Rabbids: Party Of Legends : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition : 12,79€ au lieu de 39,99€ (-68%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Rims Racing — Japanese Manufacturers Deluxe Edition : 12,99€ au lieu de 64,99€ (-80%)

Sakura Wars : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Samurai Shodown : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Samurai Shodown Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Street Fighter 30Th Anniversary Collection : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition : 10,49€ au lieu de 74,99€ (-86%)

Tokyo Ghoul:Re [Call To Exist] : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

Trine: Ultimate Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Twelve Minutes : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 12,99€ au lieu de 49,99€ (-74%)

Weird West: Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist: Link Evolution : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Les promos PlayStation 5 & PS4 à moins de 10€

1971 Project Helios : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

Adventure Time: Les Pirates De La Terre De Ooo : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Aeon Must Die! : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Away: The Survival Series : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Axiom Verge : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Batman: Return To Arkham : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bioshock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blair Witch Deluxe Edition : 9,09€ au lieu de 34,99€ (-74%)

Borderlands The Handsome Collection : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Coffee Talk : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

Crysis Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Curse Of The Dead Gods : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Darksiders Genesis : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Darksiders III Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Death's Door : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Descenders : 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%)

Desperados III — Digital Deluxe : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Doom Eternal: The Ancient Gods — Épisode 1 (Standalone) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Doom Eternal: The Ancient Gods — Épisode 2 (Standalone) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Empire Of Sin : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Everybody's Gone To The Rapture : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Fade To Silence : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Fallout 4: Game Of The Year Edition : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Fallout 4: Game Of The Year Edition : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Far Cry 4 — Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Final Fantasy VIII Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Firewatch : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Gorn VR : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Guacamelee! 2, La Totale : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

Haven : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Hunt: Showdown – Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

I Am Dead : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Injustice 2 — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Last Stop : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Lego Batman 3: Au-Delà De Gotham : 7,59€ au lieu de 19,99€ (-62%)

Lego Builder's Journey : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lego City Undercover : 8,39€ au lieu de 59,99€ (-86%)

Lego DC Super-Vilains : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Lego Jurassic World : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Lego Le Hobbit : 5,59€ au lieu de 39,99€ (-86%)

Lego Marvel's Avengers Édition De Luxe : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Maquette : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Marvel Vs. Capcom: Infinite — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect: Andromeda – Édition Recrue Standard : 7,19€ au lieu de 19,99€ (-64%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Minute Of Islands : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Monopoly Madness : 7,79€ au lieu de 29,99€ (-74%)

Mortal Shell : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Moving Out Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

Naruto: Ultimate Ninja Storm : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Neon Abyss : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Outlast: Trinity : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2 : 5,19€ au lieu de 19,99€ (-74%)

Plants Vs. Zombies: La Bataille De Neighborville Deluxe: 6,39€ au lieu de 39,99€ (-84%)

Rage 2 : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Resident Evil : 5,19€ au lieu de 19,99€ (-74%)

Resident Evil 0 : 5,19€ au lieu de 19,99€ (-74%)

Resident Evil 2 : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Resident Evil 4 (2005) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 6 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 7 Biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Saints Row The Third Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Shenmue I & II : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Sniper Elite VR : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Steep : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Stellaris: Console Edition — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Summertime Madness : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Superhot VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Superliminal : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Surviving Mars : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sword Art Online Re: Hollow Fragment : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tacoma : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tennis World Tour 2 : 9,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Crew 2 Édition Spéciale : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

The Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

The Escapists + The Escapists: The Walking Dead Collection : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

The Eternal Cylinder : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

The Falconeer: Warrior Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Walking Dead Onslaught : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Titan Quest : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tohu : 5,84€ au lieu de 12,99€ (-55%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Trine 4: The Nightmare Prince : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tropico 5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Unravel : 5,19€ au lieu de 19,99€ (-74%)

Unravel Two : 5,19€ au lieu de 19,99€ (-74%)

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr | Imperium Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

We Were Here Together : 5,84€ au lieu de 12,99€ (-55%)

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Champion Of Gaia : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition : 8,39€ au lieu de 59,99€ (-86%)

Wolfenstein Youngblood (Version Internationale) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 3 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 4 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 5 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les promos PS Store à moins de 5€