Les semaines défilent et les promos PlayStation Store. L’année a démarré sur les chapeaux de roue de ce côté avec deux premières salves de réductions fortement bien fournies. Les Offres de la Nouvelle Année » arrivent à leur terme, et il est déjà temps d’accueillir une toute nouvelle opération commerciale. Place donc cette fois aux promos des « Choix des critiques », qui mettent en avant des milliers de jeux acclamés. Cela va de The Witcher 3 à -80%, Alan Wake 2, FF16, Helldivers 2, Silent Hill 2, Space Marines 2 ou même les derniers God of War pour ne citer qu’eux.

La liste est franchement bien garnie, avec au programme près de 2000 jeux PS5, PS4 et PSVR à prix cassé, sachant que les réductions peuvent grimper jusqu’à -95%. En prime, si vous souhaitez prolonger l’expérience de certains titres solo comme Fallout 4, les NieR ou Cyberpunk 2077 de nombreux DLC sont également bradés pour l’occasion. Vous avez jusqu’au 13 février 2025 à 1h59 du matin pour faire vos emplettes sur le PlayStation Store. Une fois n’est pas coutume, on rappelle que les membres du PS Plus peuvent profiter de remises supplémentaires sur certaines de ces promotions du PS Store. Nous avons comme toujours listé les meilleures offres, toutes triées par tranches de prix et par ordre alphabétiques.

Les meilleures promos du PlayStation Store

Alan Wake 2 Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Crusader Kings III: Royal Edition : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Demon’s Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dragon Age™: The Veilguard : 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%)

Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition : 49,29€ au lieu de 84,99€ (-42%)

EA SPORTS FC™ 25 Édition Standard pour PS4 et PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

EA SPORTS™ College Football 25 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 31,49€ au lieu de 104,99€ (-70%)

God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique : 50,39€ au lieu de 89,99€ (-44%)

Granblue Fantasy: Relink Digital Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 99,99€ (-55%)

HELLDIVERS™ 2 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

La collection Arkane (PS5™) : 37,49€ au lieu de 149,99€ (-75%)

Lies of P : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Life is Strange: Double Exposure : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Mortal Kombat™ 1 : Kollection Règne du khaos : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 49,29€ au lieu de 84,99€ (-42%)

Nioh 2 Remastered – Édition complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Okami + Kunitsu-Gami Bundle : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Returnal Édition numérique spéciale : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

SAND LAND PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

SILENT HILL 2 : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

SnowRunner - 2-Year Anniversary Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Star Wars Outlaws : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Test Drive Unlimited Solar Crown - Silver Streets Edition : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

The Crew Motorfest Ultimate Edition : 59,99€ au lieu de 119,99€ (-50%)

UFC™ 5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 30€

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Diablo® IV - Standard Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Hotel Renovator – Five Star Edition : 26,99€ au lieu de 44,99€ (-40%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Metro Awakening : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Red Dead Redemption : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

Street Fighter™ 6 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

V Rising : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Les promos PS5 et PS4 à moins de 25€

A Plague Tale: Requiem : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DARK SOULS™ III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dead Island 2 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

FOR HONOR – Édition Ultimate : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Grounded PS4® & PS5® : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors Deluxe PS4 & PS5 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

OCTOPATH TRAVELER PS4&PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Pack Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Palworld : 21,74€ au lieu de 28,99€ (-24%)

Sea of Thieves: Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Tactics Ogre: Reborn : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Taxi Life - Supporter Edition : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

The Crew Motorfest : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

TopSpin 2K25 Édition numérique Cross-Gen : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

Unknown 9: Awakening : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Les jeux PlayStation à moins de 20€

Aliens: Dark Descent : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DARK SOULS™: REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead Space : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Garden Life: A Cozy Simulator : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Insurgency: Sandstorm [PS4 & PS5] : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter World: Iceborne Édition Master : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Pacific Drive: Deluxe Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

PowerWash Simulator : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Prince of Persia The Lost Crown : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

RoboCop: Rogue City : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Sonic Colours: Ultimate : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

SOUTH PARK: SNOW DAY! : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

System Shock : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Talos Principle Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Trials of Mana : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

WWE 2K24 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Les soldes PS Store à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Assetto Corsa Competizione : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Balatro : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Battlefield™ 2042 sur PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Call of Duty®: Modern Warfare® 2 - Campagne remasterisée : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Digimon Survive : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT Édition numérique Premium : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

EA SPORTS™ WRC 24 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

F1® 24 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

God of War Édition numérique Deluxe : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gotham Knights : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Immortals of Aveum™ Édition Deluxe : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Legend of Mana : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

LEGO® 2K Drive pour PS4™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mafia: Trilogy : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

METAL GEAR SOLID - Master Collection Version PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty - Master Collection Version PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Nobody Wants to Die : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Phasmophobia : 14,24€ au lieu de 18,99€ (-25%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

The Callisto Protocol™ PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tom Clancy's The Division 2 – Édition Ultimate : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Voice of Cards: The Forsaken Maiden : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 & PS5) : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-51%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

WILD HEARTS™ Édition Karakuri : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Crime Boss: Rockay City : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

Ghostrunner : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ghostrunner 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

GreedFall - Standard Edition : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Hellblade: Senua’s Sacrifice : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Journey : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Just Cause 4: Reloaded : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Kingdom Come: Deliverance : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 6,99€ au lieu de 69,99 (-90%)

Metro Exodus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Metro Redux : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

ONE PIECE World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Onimusha: Warlords : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Persona 3: Dancing in Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Quake 1 & 2 Bundle PS5 : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Ratchet & Clank™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Skul: The Hero Slayer : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

SONIC FORCES : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

STAR WARS™ Battlefront™ Édition Ultime : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Streets Of Rage 4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Tales of Kenzera™: ZAU : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Quarry pour PS5™ : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Watch Dogs®2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - MARS : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€

Batman: Arkham Knight : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Batman™: Arkham VR : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Battlefield 4™ Premium Edition : 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

Battlefield™ 1 : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Battlefield™ V Édition Définitive : 2,49€ au lieu de 49,99€ (-95%)

Bulletstorm:Full Clip Edition : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Dead Island Definitive Edition : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

DEAD RISING 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

DEAD RISING 2 Off The Record : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dragon's Dogma: Dark Arisen : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Homefront®: The Revolution : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Hotline Miami Collection : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Hotline Miami Collection : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

La Grande Aventure LEGO® - Le Jeu Vidéo : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

LEGO® Les Indestructibles : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

LEGO® Marvel™ Super Heroes : 4,39€ au lieu de 39,99€ (-89%)

LEGO® NINJAGO®, Le Film : Le Jeu Vidéo : 4,19€ au lieu de 59,99€ (-93%)

Little Nightmares : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

resident evil 4 (2005) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter bundle : 4,54€ au lieu de 64,99€ (-93%)

STAR WARS™: Squadrons : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

The Disney Afternoon Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Elder Scrolls Online : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Thief : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

TimeSplitters: Future Perfect : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Warhammer: Chaosbane : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

