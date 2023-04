Les promos PlayStation Store continuent de s’enchaîner. La semaine dernière, Sony lançait le début de ses soldes de printemps sur sa boutique consacrée aux jeux numériques PS5 et PS4. Une première salve de réductions pouvant grimper jusqu’à -94% qui prendra fin cette nuit et qui est d’ores et déjà remplacée par une seconde vague. Ce sont à nouveaux des titres par centaines sont à prix cassés jusqu’au 27 avril 2023 à 2h59, heure française.

Comme d’habitude, ces nouvelles promos PlayStation Store font la part belle à toutes sortes de jeux. Cela va donc des titres acclamés, des exclusivités PS5 et PS4 aux productions indépendantes. On notera par exemple la présence de The Last of Us 2 à moins de 10€ ou encore de Ratchet & Clank Rift Apart qui est presque à moitié prix. Il y en a une nouvelle fois pour tous les goûts et les budgets. Une fois n’est pas coutume, nous vous avons concocté une liste des meilleures offres classées par prix et par ordre alphabétique. On rappelle que certains jeux de notre sélection sont directement intégrés au PS Plus Extra ou Premium. Pensez donc à vérifier avant d’acheter.

Les meilleures promos PlayStation Store

A Plague Tale Bundle : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Assassin's Creed Origins — Deluxe Edition : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Back 4 Blood Édition Ultimate PS4 & PS5 : 27,49€ au lieu de 109,99€ (-75%)

Battlefield 2042 Sur PS5 : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Call Of Duty Black Ops 4 — Édition Digitale Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call Of Duty Modern Warfare II — Pack Cross-Gen : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Collection Nioh : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Crash Bandicoot — Pack Crashiversary : 51,99€ au lieu de 129,99€ (-60%)

Dead By Daylight Ultimate Edition PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Dead Space : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS4&PS5 : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

EA Sports FIFA 23 Édition Ultimate PS4 Et PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Ghost Of Tsushima Director's Cut : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Goat Simulator 3 — Digital Downgrade : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Gotham Knights Deluxe : 37,99€ au lieu de 94,99€ (-60%)

Guilty Gear -Strive- Ultimate Edition 2022 PS4 & PS5 : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Insurgency Sandstorm — Deluxe Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R PS4 & PS5 : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Killing Floor 2 — Édition Ultime : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Le Pack Ultime De Sonic : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Lego Star Wars La Saga Skywalker Édition Galactique : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Like A Dragon Ishin! PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Maneater Apex Edition : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Marvel's Spider-Man Miles Morales Édition Ultimate : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Mato Anomalies Digital Deluxe : 30,14€ au lieu de 44,99€ (-33%)

Nioh 2 Remastered – Édition Complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Nioh Remastered – Édition Complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Olliolli World Rad Edition (PS4/PS5) : 29,24€ au lieu de 44,99€ (-35%)

Pga Tour 2K23 Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Predator Hunting Grounds — Édition Numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ratchet & Clank Rift Apart — Édition Deluxe Numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Red Dead Redemption 2 Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Session: Skate Sim — Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Spellforce III Reforced Complete Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Steelrising : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Callisto Protocol PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

The Dark Pictures Anthology Season One PS4 & PS5 : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 Et PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands Édition Next-Level : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Wild Hearts Édition Standard : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

Ace Combat 7 Skies Unknown — Top Gun: Maverick Edition : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Assassin's Creed III Remastered : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Call Of Duty Modern Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Collection Heavy Rain Et Beyond: Two Souls : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crysis Remastered Trilogy : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Cult Of The Lamb : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Death Stranding Director's Cut : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Divinity Original Sin 2 — Definitive Edition : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Doom Eternal Deluxe Edition — PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Far Cry 6 Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Ghost Of Tsushima Director's Cut : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5 ) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Jurassic World Evolution 2 Édition Deluxe : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Just Dance 2022 PS4 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Kena Bridge Of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Lot L’Essentiel De Sherlock Holmes : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Lot Rêverie Lucide : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

My Hero One's Justice 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

New Tales From The Borderlands: Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Persona 5 Strikers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Persona 5 Ultimate Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Return To Monkey Island : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Riders Republic — Deluxe Edition : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Sakura Wars Digital Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Serial Cleaners : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Shadow Warrior 3 Definitive Edition | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Snowrunner : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Elder Scrolls Online Collection: High Isle — PS4 & PS5 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Jak And Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Witcher 3 Wild Hunt – Complete Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Triple Pack Assassin's Creed Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Uncharted Legacy Of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Vampire The Masquerade — Swansong : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Warhammer 40,000 Space Wolf : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Watch Dogs 2 — Gold Edition : 16,49€ au lieu de 109,99€ (-85%)

World War Z Aftermath : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

WRC Generations – The Fia WRC Official Game : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Yakuza: Like A Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Les promos PlayStation Store ç moins de 15€

Aliens Fireteam Elite PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Black Clover: Quartet Knights Deluxe Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Borderlands 3 Édition Next Level PS4 & PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Bundle Lego Héros Et Vilains DC : 13,79€ au lieu de 59,99€ (-77%)

Code Vein : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Doom Eternal: Year One Pass (Standalone) : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Doom Slayers Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Doraemon Story Of Seasons : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Dragon Ball Fighterz : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

God Eater 3 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Hunt Showdown : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Hunting Simulator 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Inscryption : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Iron Harvest — Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Judgment : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

L.A. Noire Les Enquêtes VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Lego DC Super-Vilains : 10,79€ au lieu de 59,99€ (-82%)

Lego Marvel Super Heroes 2 : 10,79€ au lieu de 59,99€ (-82%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom — The Prince's Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Nobody Saves The World : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

One Piece Pirate Warriors 4 Deluxe Edition : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

One Punch Man A Hero Nobody Knows Deluxe Edition : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Pack De L'Ombre — La Terre Du Milieu : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Planet Coaster Édition Console : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Serious Sam 4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sid Meier's Civilization VI Édition Platinum : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Soulcalibur Ⅵ Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Subnautica : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Taiko No Tatsujin Drum Session! : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Team Sonic Racing : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Crew 2 Édition Spéciale : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The House Of The Dead Remake : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

The Surge 2 : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

UFC 4 : 13,29€ au lieu de 69,99€ (-81%)

Watch Dogs Legion — Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Wolfenstein Resistance Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Alien Isolation : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Arise A Simple Story : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Assassin's Creed Chronicles – Trilogy : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Assassin's Creed IV Black Flag — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed Rogue Remastered : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Assassin's Creed Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Axiom Verge : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Batman Arkham Knight : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Battlefield 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Button City : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Chicken Police – Paint It Red! : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dishonored Death Of The Outsider : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Dolmen : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Dragon Ball The Breakers : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

El Hijo — A Wild West Tale : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Fallout 4 : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Fallout 76 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Far Cry Primal : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Guacamelee! 2, La Totale : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

Hollow Knight Edition Coeur-Du-Vide : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

Indivisible : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Injustice 2 — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Kingdom Come Deliverance : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Lego Les Indestructibles : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Lego Marvel Super Heroes : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mafia II Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mafia III Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Marvel's Avengers : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Metro Exodus : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Monopoly Family Fun Pack : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Monster Crown : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

My Time At Portia Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Olija : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

One Hand Clapping : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood — Gold Edition : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

One Piece World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Outlast 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Overcooked! 2 — Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition — PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Persona 3 Dancing In Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Plague Inc Evolved : 5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%)

Prey : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Pyre : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Sonic Forces : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

South Park Le Bâton De La Vérité : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Star Wars Battlefront II : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Super Monkey Ball Banana Blitz HD : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Tekken 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Last Of Us Part II : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Messenger : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Pedestrian : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

The Sinking City : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Survivalists : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Them's Fightin' Herds PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Tribes Of Midgard PS4 & PS5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Twin Mirror : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Valkyria Chronicles Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Warhammer 40,000 Inquisitor — Martyr Complete Collection : 6,99€ au lieu de 49,99€ (-86%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Werewolf The Apocalypse – Earthblood : 9,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition (Version Internationale) : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Les soldes de printemps PS Store à moins de 5€