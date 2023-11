Le Black Friday approche à grands pas et les grosses promos sur les boutiques en ligne des éditeurs majeurs avec. S’il faut attendre encore quelques jours avant que Sony ne casse les prix sur le PlayStation Store, le géant japonais offre une première mise en bouche avec une nouvelle vague de promos axée sur les jeux indépendants. L’occasion pour les joueurs PS5 et PS4 de mettre la main sur certaines productions récentes appréciées à l’instar du tactical Shadow Gambit The Cursed Crew, du jeu musical Stray Gods: The Roleplaying Musical ou encore le très bon Dredge à prix réduit.

Comme souvent, les réductions de ces nouvelles promos PlayStation Store peuvent grimper jusqu’à -90%. Il y en a encore une fois pour tous les goûts et tous les genres sont représentés.Vous avez jusqu’au 30 novembre à 2h59, heure française, pour craquer pour l’un des jeux de la liste ci-dessous, toujours classée par prix et ordre alphabétique. Notez que les abonnés au PS Plus peuvent profiter de remises supplémentaires sur certains des titres actuellement en promo sur le PlayStation Store.

Les promos PlayStation Store sur les jeux indépendants

Hell Let Loose — Ultimate Edition : 42,24€ au lieu de 64,99€ (-35%)

Hello Neighbor 2 Deluxe Edition : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

Planet Coaster: Édition Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

A Space For The Unbound : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Chants Of Sennaar : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Cities: Skylines — Premium Edition 2 : 17,49€ au lieu de 24,49€ (-75%)

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly : 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

Cult Of The Lamb : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Dredge : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Ether One : 11,39€ au lieu de 18,99€ (-40%)

Graveyard Keeper: Last Journey Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Hello Neighbor Bundle : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Humanity : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Mail Time : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Nexomon + Nexomon: Extinction — Complete Collection : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Nobody Saves The World : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Redout 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Return To Monkey Island : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Serious Sam Collection : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Tchia: Oléti Edition (PS4 & PS5) : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

The Bookwalker: Thief Of Tales : 11,24€ au lieu de 14,99€ (-25%)

The Good Life : 13,19€ au lieu de 32,99€ (-60%)

The Shadow Warrior Trilogy : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

The Tomorrow Children: Phoenix Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Wild At Heart : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Tinykin : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Undertale : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

White Day — Ultimate Horror Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Wizard With A Gun : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

Black Mirror : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Broken Pieces : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Bugsnax : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Call Of The Sea : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Coffee Talk : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

De Blob 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Deliver Us The Moon : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

Far: Changing Tides PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Golf With Your Friends : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Griftlands : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hoa : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

Knights And Bikes : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Lake PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Limbo & Inside Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Manifold Garden : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Monkey King: Hero Is Back : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Monster Jam Steel Titans : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Neon Abyss : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

No Straight Roads : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Not For Broadcast : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

One Hand Clapping : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Röki : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Shantae And The Pirate's Curse : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Sherlock Holmes: Crimes And Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Bundle : 9,74€ au lieu de 64,99€ (-85%)

Skate City : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

Spelunky 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Spiritfarer: Édition Farewell : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Struggling : 5,19€ au lieu de 12,99€ (-60%)

Surviving Mars : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tails Noir : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Tails Of Iron : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

The Escapists 2 — Game Of The Year Edition : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

The Occupation : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Raven Remastered : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Sinking City PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

The Survivalists — Deluxe Edition : 5,28€ au lieu de 26,44€ (-80%)

This Is The Police : 5,99€ au lieu de 19,99 (-70%)

This Is The Police 2 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Trek To Yomi : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

We Were Here Forever : 9,89€ au lieu de 17,99€ (-45%)

Weird West: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Wonder Boy: The Dragon's Trap + Ost Bundle : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Les jeux PlayStation à moins de 5€