A chaque semaine, ou presque, sa nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store. Alors que les amateurs d’indé peuvent encore faire leurs emplettes parmi une généreuse et jolie sélection, ce sont au tour de titres plus gros et récents d’être bradés le temps de quelques jours. Ce sont au total plus de 2800 jeux PS5, PS4 comme PSVR qui sont en soldes, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. On retrouve parmi eux des productions récentes dont Dragon’s Dogma 2, Resident Evil 4 Gold Edition, Assassin’s Creed Mirage, Persona 3 Reload ou encore Metal Gears Solid Master Collection pour ne citer qu’eux.

Vous avez jusqu’au 23 novembre 2024, toujours à 2h59 du matin, heure française pour faire vos achats sur le PlayStation Store. Avis aux membres du PS Plus Extra et Premium, les jeux Kingdom Hearts qui quitteront le catalogue dans quelques jours sont en ce moment en promo. Parfait si vous voulez suivre les aventures de Sora, Donald et Dingo après leur départ du service. On rappelle comme toujours que les membres du PlayStation Plus peuvent profiter de remises supplémentaires sur une partie des jeux de la liste ci-dessous, qui représente un échantillon des offres disponibles.

Les nouvelles promos PlayStation Store

A.O.T. 2: Final Battle : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg (PS4 & PS5) : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4 & PS5) : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Bundle des classiques PS2™ de Rockstar Games : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 29,99€ au lieu de 119,99€ (-75%)

DRAGON QUEST BUILDERS™ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dragon's Dogma 2 : 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%)

Ensemble Assassin's Creed Mirage & Assassin's Creed Valhalla : 36,29€ au lieu de 109,99€ (-67%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Mortal Kombat™ 1 : Kollection Règne du khaos : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

Tekken 8 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

TRIPLE PACK EA STAR WARS™ : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Les jeux PlayStation 5 & PS4 à moins de 25€

Another Crab’s Treasure : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

As Dusk Falls PS4™ & PS5™ : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Atelier Lulua ~The Scion of Arland~ : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Caravan SandWitch : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Danganronpa V3: Killing Harmony : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 18,99€ au lieu de 49,99€ (-62%)

Garden Life: A Cozy Simulator : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

INDIKA : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

METAL GEAR SOLID - Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Nelke & the Legendary Alchemists ~Ateliers of the New World~ : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Nobody Wants to Die : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

Pack Spyro™ + Crash Remastered : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Persona® 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Sea of Stars : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

The Callisto Protocol™ PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Assassin’s Creed® The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

DEAD OR ALIVE 6 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Digimon Survive : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

DRAGON BALL FighterZ PS4 & PS5 : 11,19€ au lieu de 69,99€ (-84%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

DYNASTY WARRIORS 9 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Gamedec Definitive Edition : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

SaGa Frontier Remastered : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Squirrel with a Gun : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Tchia (PS4 & PS5) : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Case of the Golden Idol : 11,69€ au lieu de 17,99€ (-35%)

The Forgotten City : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Wolfenstein: Resistance Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 10€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

AI: THE SOMNIUM FILES : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman: Collection Arkham : 7,19€ au lieu de 59,99€ (-88%)

Battlefield™ V Édition Définitive : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Braid, Anniversary Edition : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Children of Morta : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Citizen Sleeper : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DRAGON BALL XENOVERSE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Frostpunk: Console Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Just Cause 4: Reloaded : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Need for Speed™ Rivals: Complete Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

ONE PIECE World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Pack Unravel Yarny : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Persona 3: Dancing in Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Persona 4 Arena Ultimax : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Persona 5: Dancing in Starlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Romancing SaGa 2 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Sonic Mania : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

STEEP : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Surge 2 - Premium Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Witness : 9,24€ au lieu de 36,99€ (-75%)

This War of Mine: Final Cut : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

TOM CLANCY'S THE DIVISION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Two Point Campus : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

WATCH_DOGS™ COMPLETE EDITION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Wytchwood : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

ZONE OF THE ENDERS: The 2nd Runner - MARS : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les jeux à moins de 5€

Alba: A Wildlife Adventure : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Battlefield™ Hardline Deluxe Edition : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Burnout™ Paradise Remastered : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Child of Light : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

Cloudpunk : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

Dead Island Definitive Edition : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Deus Ex: Mankind Divided : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

DOOM 3 : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Dragon's Dogma: Dark Arisen : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Going Under : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Homefront®: The Revolution : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Hotline Miami : 2,49€ au lieu de 9,99€ (-75%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

In Sound Mind : 3,49€ au lieu de 34,99€ (-90%)

Just Cause 3 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Lara Croft and the Temple of Osiris : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Lara Croft GO : 1,99€ au lieu de 9,99€ (-80%)

LEGO® Les Indestructibles : 4,79€ au lieu de 59,99€ (-92%)

LEGO® Marvel™ Super Heroes : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Little Nightmares : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mad Max : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Mirror's Edge™ Catalyst : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Moonlighter : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Moving Out : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

MXGP PRO : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

NARUTO: Ultimate Ninja STORM : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Need for Speed™ Heat: 3,49€ au lieu de 69,99€ (-95%)

Need for Speed™ Payback : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Overcooked : 3,19€ au lieu de 15,99€ (-80%)

Rayman Legends : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Rock of Ages 3: Make & Break : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Saints Row: Gat out of Hell : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

The Walking Dead: Season Two : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-74%)

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York : 3,24€ au lieu de 12,99€ (-75%)

Warhammer: Chaosbane : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

We Were Here Together : 4,93€ au lieu de 12,99€ (-62%)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

XCOM® 2 : 2,49€ au lieu de 49,99€ (-95%)

Source : PlayStation Store