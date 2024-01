C’est une routine que l’on commence par connaître par cœur. Quand une salve de promos s’apprête à disparaître du PlayStation Store, une nouvelle arrive. Ce mercredi 17 janvier 2024, Sony déploie une nouvelle vague de réductions simplement intitulée « Offres de la Nouvelle Année ». Ces soldes mettent en avant près de 2000 jeux PS5, PS4 et PSVR, ainsi que leurs extensions, mises à niveau ou Season Pass. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve des exclusivités comme Uncharted Legacy of Thieves Collection, Sackboy A Big Adventure, le dernier Ratchet & Clank, ou encore des sorties récentes comme EA FC 24 ou Dead Space Remake pour ne citer qu’eux.

Cette nouvelle vague de promos du PlayStation Store s’étendra jusqu’au 1er février 2024 à 2h59 du matin, heure française. On rappelle que des réductions supplémentaires peuvent être appliquées aux membres du PS Plus et que certains jeux de la liste ci-dessous sont disponibles dans le catalogue des formules Extra et Premium.

Les nouvelles promos PlayStation Store

Atomic Heart - Gold Edition (PS4 & PS5) : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Daymare: 1994 Sandcastle : 26,24€ au lieu de 34,99€ (-25%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT Édition Deluxe numérique : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Special Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 49,19€ au lieu de 119,99€ (-59%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS5 : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Ultimate PS4 et PS5 : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Ghostrunner 2 Édition Brutal : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Immortals of Aveum™ Édition Deluxe : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate Edition PS4 & PS5 : 38,24€ au lieu de 84,99€ (-55%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ratchet & Clank: Rift Apart - Édition deluxe numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

SONIC SUPERSTARS : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Texas Chain Saw Massacre : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Ghosts Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Infinite Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

DreamWorks All-Star Kart Racing Rally Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Gold Edition de Call of Duty®: Advanced Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors Édition Deluxe PS4 & PS5: 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Pack Crash Bandicoot™ - N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Riders Republic™ Skate Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Tales of Arise + SCARLET NEXUS Bundle PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Les jeux PlayStation Store à moins 20€

13 Sentinels: Aegis Rim : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Alien: Isolation - The Collection : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

ASTRO BOT Rescue Mission™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Danganronpa V3: Killing Harmony : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT Édition numérique Premium : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Everybody’s Golf : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 119,99€ (-85%)

Ghost Trick: Détective fantôme : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Goat Simulator 3 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Kayak VR: Mirage : 16,79€ au lieu de 23,99€ (-30%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Life is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

ONINAKI : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Park Beyond : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Predator: Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Secret of Mana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Soulstice : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Team Sonic Racing™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Terminator: Resistance Enhanced : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

The Lord of the Rings: Gollum™ : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

We Were Here Series Bundle : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

A Space for the Unbound : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition : 13,19€ au lieu de 109,99€ (-88%)

Astroneer : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

BEYOND: Two Souls™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

BLACKTAIL : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Chernobylite : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Citizen Sleeper : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Cult of the Lamb : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Dakar Desert Rally PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Diablo® II: Resurrected™ : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Digimon Survive : 11,49€ au lieu de 49,99€ (-77%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ - Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

DRAGON BALL FIGHTERZ - FighterZ Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Gravity Rush™ Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

HELLDIVERS™: Édition ultime Super-Terre : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Laika: Aged Through Blood : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

LEGO® Bricktales : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

MediEvil : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Persona 4 Arena Ultimax : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Rabbids®: Party of Legends : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Watch Dogs: Legion - Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Wytchwood : 10,79€ au lieu de 17,99€ (-40%)

Les jeux PlayStation à moins de 10€

Assetto Corsa Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

AWAY: The Survival Series : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 6,99€ au lieu de 49,99€ (-86%)

Batman: Collection Arkham : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Battlefield™ Hardline Deluxe Edition : 6,89€ au lieu de 29,99€ (-77%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Coffee Talk : 5,59€ au lieu de 13,99€ (-60%)

Control Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Darkest Dungeon®: Ancestral Edition : 9,24€ au lieu de 36,99€ (-75%)

Daymare: 1998 : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DRAGON BALL XENOVERSE : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Extension Mortal Kombat 11: Aftermath : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak 3™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak and Daxter: The Precursor Legacy™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak II™: Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

KILLZONE™ SHADOW FALL : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

LEGO® DC Super-Vilains : 7,19€ au lieu de 59,99€ (-88%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Little Nightmares II PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Manifold Garden : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Monopoly Family Fun Pack : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Mortal Kombat X : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

My Time at Portia Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

No Longer Home : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-8%)

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

Operation: Tango : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu™ : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

RAGE 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Roller Drama : 6,49€ au lieu de 9,99€ (-35%)

Sable : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Sakura Wars : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

SEGA® Mega Drive Classics™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

SONIC FORCES™ : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

STAR WARS™ Battlefront™ II: Édition Célébration : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

The Sinking City : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

WRC Collection : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

