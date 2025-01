Sony continue sur sa lancée. Après avoir envoyé le paquet avec ses premières promos PlayStation Store de 2025, l’éditeur japonais récidive. Place cette fois aux « Offres de la Nouvelle Année ». Ce sont au total plus de 2000 jeux PS5 et PS4 ainsi que leurs DLC qui sont à prix cassé pour l’occasion. On retrouve dans le lot quelques exclusivités dont The Last of Us Part 1, Gran Turismo 7 ou encore Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Il faut également compter sur des titres érigés au rang de culte comme The Witcher 3, comme d’autres, plus récents, à l’instar de Dead Space Remake, Avatar: Frontiers of Pandora ou encore Prince of Persia The Lost Crown, tous bradés pour l’occasion avec des promos PlayStation Store pouvant grimper jusqu’à -95%.

Vous avez jusqu’au 30 janvier 2025 à 1:59 du matin pour faire vos emplettes sur la boutique. On rappelle que tous les membres du PS Plus bénéficient de réductions supplémentaires sur certaines des dernières promotions du PlayStation Store. Nous vous avons comme toujours compilé la liste des meilleures offres triées par tranches de prix et ordre alphabétique.

Les meilleures promos du PlayStation Store

Avatar: Frontiers of Pandora™ - Édition Gold : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call of Duty®: Modern Warfare® II - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT Édition Deluxe numérique : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dying Light: True Survivors Bundle : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

EA SPORTS FC™ 25 Édition Ultimate pour PS4 et PS5 : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Gran Turismo™ 7 - Édition numérique Deluxe : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

HITMAN World of Assassination : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Life is Strange: Double Exposure Édition deluxe : 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 Definitive Edition : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Lords of the Fallen : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

MechWarrior 5: Clans : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Planet Coaster 2 : édition Deluxe : 51,99€ au lieu de 64,99€ (-20%)

Planet Zoo : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Ravenswatch - Legendary Edition : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Shin Megami Tensei V: Vengeance : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Crew Motorfest Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

The Last of Us™ Part I Édition numérique Deluxe : 59,39€ au lieu de 89,99€ (-34%)

UFC™ 5 Édition Deluxe : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Unicorn Overlord : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Les jeux à moins de 25€

[REDACTED] : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

A Quiet Place: The Road Ahead : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 24,74€ au lieu de 54,99€ (-55%)

Bo: Path of the Teal Lotus : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Coral Island : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult of the Lamb: Sinful Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

F1® Manager 2024 PS4 & PS5 : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

FAR CRY®6 Gold Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

HITMAN World of Assassination Deluxe Pack : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

INDIKA : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

MediEvil - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Persona®5 Strikers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Police Simulator: Patrol Officers : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Prince of Persia™: The Lost Crown – Édition intégrale : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Secret of Mana : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Stranded: Alien Dawn : 15,74€ au lieu de 34,99€ (-55%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Talos Principle 2: Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 119,99€ (-80%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

A Space for the Unbound : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Alien: Isolation : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

BEYOND: Two Souls™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Chants of Sennaar : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Cities: Skylines - Premium Edition 2 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Collection Hitman HD améliorée : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Crysis Remastered Trilogy : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Dead Cells (PS4® & PS5®) : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Dragon Ball Xenoverse : Édition Time Travel : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Complete Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Haven : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Hotel Renovator : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

I AM SETSUNA : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

IMMORTALITY : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Jurassic World Evolution : Édition Jurassic Park : 12,99€ au lieu de 64,99€ (-80%)

Jurassic World Evolution 2 : édition Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

MX vs ATV Legends : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Pack: South Park™: Le Bâton de la Vérité™ + L’Annale du Destin™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Persona 5: Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Sniper Elite 4 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Temtem : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Tomb Raider: Legend : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Yakuza Kiwami : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Afterparty : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Batman - The Telltale Series - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Blood Omen: Legacy of Kain : 7,99€ au lieu de 9,99€ (-20%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Children of Morta : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Darksiders Genesis : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders: Fury's Collection - War and Death : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Dying Light : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Far Cry 4 - Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Frostpunk: Console Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Jak II™: Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Judgment : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 74,99€ (-92%)

LEGO® Marvel Collection : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Martha Is Dead PS4™ & PS5™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Mortal Kombat XL : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Outlast 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

OXENFREE II: Lost Signals PS4 & PS5 : 7,19€ au lieu de 23,99€ (-70%)

Persona 4 Golden : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Supermarket Owner Simulator: Business : 7,79€ au lieu de 12,99€ (-40%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 7,19€ au lieu de 23,99€ (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

theHunter: Call of the Wild™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Imperium edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les promos à moins de 5€

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Battlefield 4 : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Battlefield™ 1 Révolution : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Battlefield™ Hardline : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Blasphemous : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Descenders : 4,39€ au lieu de 21,99€ (-80%)

DOOM : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

FOR HONOR : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Goat Simulator: The GOATY : 4,79€ au lieu de 23,99€ (-80%)

Homefront®: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

InnerSpace : 0,99€ au lieu de 19,99€ (-95%)

Just Cause 3: XXL Edition : 4,19€ au lieu de 29,99€ (-85%)

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre du Mordor™ : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

LEGO® Marvel's Avengers : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

LEGO® Worlds : 3,89€ au lieu de 29,99€ (-87%)

Lost Words: Beyond the Page : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Mass Effect Andromeda – Édition Recrue standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Metro: Last Light Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Moonlighter : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Moving Out : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

Need for Speed : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Need for Speed™ Rivals : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Outlast : 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Road 96 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments : 3,19€ au lieu de 39,99€ (-92%)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter : 3,19€ au lieu de 39,99€ (-92%)

Sleeping Dogs™ Definitive Edition : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

The Evil Within : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Survivalists : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

The Walking Dead: A New Frontier - Season Pass : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

The Walking Dead: The Complete First Season : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Thief Simulator : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

This War of Mine: Final Cut : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Thronebreaker: The Witcher Tales : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Titanfall™ 2 : Édition Ultime : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Unravel : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Unravel Two : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest : 0,74€ au lieu de 14,99€ (-95%)

Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Wolfenstein: Youngblood (Version internationale) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : PlayStation Store