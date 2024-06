Les joueurs PS5 et PS4 connaissent la chanson par cœur à force, toutes les semaines (à quelques exceptions près), Sony déploie de nouvelles promotions sur le PlayStation Store. Des réductions qui se comptent encore une fois par milliers avec les « Offres de milieu d’année », qui fait la part belle aux productions récentes, plus anciennes, AAA comme indépendantes. Il y a une fois de plus pour tous les goûts et les budgets. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve par exemple Avatar Frontiers of Pandora, FF16, Robocop, Horizon Forbidden West ou encore Hogwarts Legacy pour ne citer qu’eux.

Les promotions actuellement en cours sur le PlayStation Store peuvent grimper jusqu’à -95%. Vous avez jusqu’au 4 juillet pour faire vos emplettes et encore seulement quelques pour profiter des offres du Summer Game Fest 2024. Comme toujours, on rappelle que les membres du PS Plus disposent de remises supplémentaires sur certains des jeux de la liste ci-dessous. Quelques-uns sont d’ailleurs intégrés d’office dans les catalogues des formules Extra et Premium.

Les meilleures promos PlayStation Store

Atomic Heart - Gold Edition (PS4 & PS5) : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ - Édition Gold : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Édition Coffre d'armes : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

Crash Bandicoot™ - Pack Crashiversary : 51,99€ au lieu de 129,99€ (-60%)

Demon’s Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Disney Dreamlight Valley – Édition Or : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Edition Digitale Deluxe : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Empire of Sin - Premium Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XVI : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Granblue Fantasy: Relink Standard Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Hell Let Loose - Ultimate Edition : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 99,99€ (-55%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale : 38,24€ au lieu de 84,99€ (-55%)

Horizon Forbidden West™ : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai - Édition numérique deluxe PS4 & PS5 : 43,54€ au lieu de 64,99€ (-33%)

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Lords of the Fallen Deluxe Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Nioh Remastered – Édition complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Park Beyond Visioneer Edition : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Planet Zoo : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Remnant II® - Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

SAND LAND Deluxe Edition PS4 & PS5 : 52,79€ au lieu de 79,99€ (-34%)

Sea of Thieves: Premium Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Skull and Bones - Édition Deluxe : 47,49€ au lieu de 94,99€ (-50%)

Sniper Elite 5 Complete Edition : 38,49€ au lieu de 109,99€ (-65%)

Tales of Arise - Beyond the Dawn Deluxe Edition : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

The Persona Collection : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

The Wired Narrative Bundle : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Premium Digital Deluxe Edition : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Les jeux PlayStation à moins de 35€

Call of Duty®: Vanguard - Édition Standard : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Company of Heroes 3 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Forspoken : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

GRID Legends : Édition Deluxe PS4 et PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

My Time at Sandrock Deluxe Edition : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition PS4 & PS5 : 28,49€ au lieu de 94,99€ (-70%)

Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

The Settlers: New Allies Deluxe Edition : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Voice of Cards Trilogy : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Les promos PlayStation Store à moins de 25€

AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Mirage : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Ghosts Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Infinite Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Coral Island : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cult of the Lamb: Heretic Edition : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 20,39€ au lieu de 59,99€ (-66%)

Hi-Fi RUSH Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

LIVE A LIVE PS4&PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Martha Is Dead Ultimate Edition PS4™ & PS5™ : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Pacific Drive: Deluxe Edition : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Pack Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Pack Héritage STAR WARS™ : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Pack Spyro™ + Crash Remastered : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Persona® 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Riders Republic™ 360 Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Sea of Stars : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Session: Skate Sim Year One Complete Edition : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

SnowRunner - 1-Year Anniversary Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Taxi Life: A City Driving Simulator : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Callisto Protocol™ PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Outer Worlds : Pack approuvé par le conseil : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Outlast Trials : 24,78€ au lieu de 36,99€ (-33%)

The Quarry - Édition Deluxe pour PS4™ et PS5™ : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

The Talos Principle Collection : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 119,99€ (-80%)

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Tropico 6 - El Prez Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Anno 1800™ - Édition Consoles - Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Capcom Fighting Bundle : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Collection Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crash Team Rumble™ - Édition Standard : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Danganronpa V3: Killing Harmony : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Dead Cells: Return to Castlevania Bundle : 19,79€ au lieu de 32,99€ (-40%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT Édition numérique Premium : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Grand Theft Auto V (PS4™ & PS5™) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Hello Neighbor 2 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Insurgency: Sandstorm [PS4 & PS5] : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution 2 : édition Deluxe : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Jusant : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Lot « Fusion » : 16,49€ au lieu de 109,99€ (-85%)

Meet Your Maker: Deluxe Edition : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Moonglow Bay : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

NBA 2K24 Edition Baller : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Predator: Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shadow of the Colossus™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Edition PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Solar Ash : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sonic Colours: Ultimate - Digital Deluxe : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Soul Hackers 2 Édition numérique Deluxe PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Stray : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Temtem : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Thirsty Suitors : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

Two Point Campus - Lot cérébral : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Warhammer Ultimate Pack: Hack and Slash : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

WW1 Game Series Bundle : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition : 14,44€ au lieu de 84,99€ (-83%)

Alien: Isolation : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Aliens: Fireteam Elite - Into The Hive Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin’s Creed® The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Origins - DELUXE EDITION : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Assassin's Creed® Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Bloodstained: Ritual of the Night : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Braid, Anniversary Edition : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

COCOON : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Comic Book Legends - Blacksad: Under the Skin, Les Tuniques Bleues : Nord & Sud, XIII Bundle : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Diablo® II: Resurrected™ : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights : 12,59€ au lieu de 29,99€ (-58%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Far Cry® New Dawn Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Hades : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Hellboy Web of Wyrd : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

IMMORTALS FENYX RISING - ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

L.A. Noire : Les enquêtes VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

LOST SPHEAR : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Midnight Fight Express : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Neon White : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Nobody Saves the World + Frozen Hearth : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

OlliOlli World Rad Edition (PS4/PS5) : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

ONE PIECE BURNING BLOOD - Gold Edition : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Deluxe Edition : 11,89€ au lieu de 84,99€ (-86%)

Open Roads : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Persona 4 Golden : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Robinson: The Journey VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Saints Row Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

SOULCALIBUR ? Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Steelrising - Bastille Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Superliminal : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

Tales from the Borderlands : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Tales of Arise PS4 & PS5 : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Tchia: Oléti Edition (PS4 & PS5) : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Witness : 14,79€ au lieu de 36,99€ (-60%)

VALKYRIE PROFILE: LENNETH : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Vampire: The Masquerade - Swansong PRIMOGEN EDITION : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Wolfenstein: Resistance Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Ancestors: The Humankind Odyssey : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assetto Corsa : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Batman: Return to Arkham : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blizzard® Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bugsnax : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

Chernobylite : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Cities: Skylines - Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Deliver Us The Moon : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Double Pack MK11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

El Hijo - A Wild West Tale : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

ELEX : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Frostpunk: Complete Collection : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ghostrunner : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

God of War : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hello Neighbor : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Hello Neighbor Hide and Seek : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

HIghwater : 8,09€ au lieu de 17,99€ (-55%)

Hindsight : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Human: Fall Flat PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

I Am Dead : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Jeux classiques de Disney Aladdin et Le Roi lion : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Jurassic World Aftermath Collection PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Just Cause 4 - Édition Gold : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 8,79€ au lieu de 21,99€ (-60%)

KILLZONE™ SHADOW FALL : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Grande Aventure LEGO® Bundle : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Last Stop : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

LEGO® Batman™ 3: Au-delà de Gotham ÉDITION PREMIUM : 5,39€ au lieu de 29,99€ (-82%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel Collection : 8,39€ au lieu de 59,99€ (-86%)

Les Schtroumpfs - Mission Malfeuille : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Magicka 2: l’Édition Spéciale : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Maquette : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Monster Energy Supercross 4 - Special Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Mortal Kombat XL : 5,99€ au lieu de 49,99€ (-88%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Neon Abyss : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Not For Broadcast Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Persona 3: Dancing in Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Persona 5: Dancing in Starlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Prison Architect: PlayStation®4 Edition : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Sayonara Wild Hearts : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sherlock Holmes Chapter One : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter bundle : 6,49€ au lieu de 64,99€ (-90%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ultimate Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Solasta: Crown of the Magister : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Surviving Mars : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Surviving the Aftermath : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Syberia - The World Before : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Artful Escape : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Bookwalker: Thief of Tales : 8,24€ au lieu de 14,99€ (-45%)

The Division 2 - Warlords of New York Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Escapists 2 : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Forest : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

The Sinking City : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

The Sinking City PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

The Surge 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

This War of Mine: Complete Edition : 5,39€ au lieu de 26,99€ (-80%)

Tinykin : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Trine 4: The Nightmare Prince : 7,19€ au lieu de 29,99€ (-76%)

Trine Trilogy : 7,19€ au lieu de 29,99€ (-76%)

Twelve Minutes : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Unpacking : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Venba : 8,24€ au lieu de 14,99€ (-45%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | Imperium edition : 8,24€ au lieu de 54,99€ (-85%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Watch Dogs® 2 - Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie Special Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition (Version internationale) : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

WRC 10 - Deluxe Edition PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Wytchwood : 9,34€ au lieu de 16,99€ (-45%)

Zero Escape: The Nonary Games : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Les soldes PlayStation à moins de 5€