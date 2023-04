Les soldes de printemps désormais terminées, place à deux nouvelles vagues de promos. Comme cela avait fuité un peu en amont sur la Toile, ce 26 avril 2023 marque le retour de l‘opération Semaine Dorée sur le PlayStation Store. Une initiative qui met en avant les productions japonaises mais que puisque les réductions de mai ont également été lancées dans la foulée. Ce sont donc au total plus de 1000 jeux PS5, PS4 et PSVR qui sont à prix cassé sur le PS Store jusqu’au 11 mai 2023, à 2h59 du matin, heure française.

Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts. De la pépite indépendante aux gros jeux AAA, chacun y trouvera son compte, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Notez que les abonnés PS Plus profitent parfois d’une remise plus importante sur certains titres. Pour ne pas changer, nous vous avons préparé une longue sélection des meilleures offres classées par prix et par ordre alphabétique avec un focus sur les jeux PS5 et PS4 qui sont à leur prix le plus bas jamais enregistré sur le PlayStation Store. On rappelle une nouvelle fois que certains titres de la liste ci-dessous sont directement intégrés au PS Plus Extra ou Premium. Pensez donc à vérifier avant d’acheter.

Les meilleures promos PlayStation Store

Ace Attorney Turnabout Collection : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Ai: The Somnium Files — Nirvana Initiative : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Aliens: Fireteam Elite — Ultimate Edition : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Assassin's Creed Valhalla — Complete Edition : 41,99€ au lieu de 139,99€ (-70%)

Astérix & Obélix XXXL: Le Bélier D’Hibernie : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Atelier Arland Series Deluxe Pack : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Atelier Ayesha: The Alchemist Of Dusk DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Atelier Escha & Logy: Alchemists Of The Dusk Sky DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Lulua ~The Scion Of Arland~ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists And The Mysterious Paintings DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Meruru ~The Apprentice Of Arland~ DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Atelier Rorona ~The Alchemist Of Arland~ DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Shallie: Alchemists Of The Dusk Sea DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Sophie 2: The Alchemist Of The Mysterious Dream : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Atelier Sophie: The Alchemist Of The Mysterious Book DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Totori ~The Adventurer Of Arland~ DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Capcom Fighting Bundle : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Crusader Kings III : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

DC Justice League: Chaos Cosmique : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Deathloop + Ghostwire: Tokyo Bundle : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dirt 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Dragon Quest Builders : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Dragon Quest XI S: Les Combattants De La Destinée — Édition Ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Dying Light 2 Stay Human – Ultimate Edition PS4 & PS5 : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

Édition Deluxe De Life Is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Hello Neighbor Bundle : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Just Dance 2023 Ultimate Edition : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Kingdom Hearts Melody Of Memory : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Lost Judgment Édition Ultime Numérique PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ Sur PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Neo: The World Ends With You : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

NHL 23 Édition X-Factor PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

One Piece Odyssey PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Pack Crash + Spyro Triple Play : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Persona 5 Royal : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Session Skate Sim : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sniper Elite 5 PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Star Ocean The Divine Force Digital Deluxe Edition : 50,99€ au lieu de 84,99€ (-40%)

Steelrising — Bastille Edition : 38,49€ au lieu de 69,99€ (-45%)

Syberia — The World Before : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The King Of Fighters XV Edition Deluxe PS4 & PS5 : 29,74€ au lieu de 84,99€ (-65%)

The Medium : 27,99€ au lieu de 49,99€ (-44%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

13 Sentinels: Aegis Rim : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Call Of Duty: Black Ops Cold War — Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call Of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call Of Duty: Ghosts Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call Of Duty: WWII — Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Deathloop : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Dragon Quest Builders 2 Édition Standard : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Dynasty Warriors 9 Digital Deluxe Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Final Fantasy XII The Zodiac Age : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Madden NFL 23 PS4 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Marvel's Guardians Of The Galaxy Pour PS4 Et PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

NBA 2K23 Édition Numérique Deluxe : 21,14€ au lieu de 44,99€ (-53%)

Nier Replicant Ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

No More Heroes 3 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Pack Crash Bandicoot — N. Sane Trilogy + Ctr Nitro-Fueled : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Persona 5 Strikers Édition Deluxe Numérique : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Samurai Warriors 5 : 24,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Sherlock Holmes Chapter One Édition Deluxe : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Spellforce III Reforced : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel IV : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Wonderful 101: Remastered : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

Trials Of Mana : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tunic : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Vampire: The Masquerade — Swansong Primogen Edition : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Ys VIII Lacrimosa Of Dana : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

A Plague Tale: Innocence: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Ai: The Somnium Files : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Aragami 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Astérix & Obélix Baffez-Les Tous ! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Asterix & Obelix XXL: Romastered : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Biomutant PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Bloodborne: Game Of The Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Capcom Fighting Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions Édition Deluxe : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cities: Skylines — Mayor's Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Code Vein Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult Of The Lamb : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Danganronpa V3: Killing Harmony : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Diablo III Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Disaster Report 4: Summer Memories : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Disgaea 1 Complete : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Disgaea 4 Complete+ : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dragon Ball Z: Kakarot PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Dungeons 3 — Complete Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Evil Genius 2: World Domination PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Focus Indies Bundle — Curse Of The Dead Gods + Shady Part Of Me + Aeon Must Die! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

I Am Setsuna : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Insurgency Sandstorm : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Langrisser I & II : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Martha Is Dead PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Marvel's Iron Man VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Mass Effect Édition Légendaire : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Nelke & The Legendary Alchemists ~Ateliers Of The New World~ : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Nier: Automata Game Of The Yorha Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Nioh: Édition Complète : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Oninaki : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Outriders PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Planet Coaster: Premium Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Qui Veut Gagner Des Millions ? : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sakuna: Of Rice And Ruin : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Secret Of Mana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shadow Of The Colossus : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Sonic Colours Ultimate : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tetris Effect Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Complete Superhot Bundle : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel II : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Walking Dead The Telltale Definitive Series : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Tropico 6 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Various Daylife : 19,13€ au lieu de 28,99€ (-34%)

Voice Of Cards: The Beasts Of Burden : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Voice Of Cards: The Forsaken Maiden : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Voice Of Cards: The Isle Dragon Roars : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Weird West : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

XIII : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Yakuza: Like A Dragon PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

As Far As The Eye : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Astroneer : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Baldur's Gate And Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Beyond Two Souls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Black Book : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Chicory: A Colorful Tale : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Conan Exiles : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Control Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Crysis 2 Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Crysis 3 Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Crysis Remastered : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Destroy All Humans! : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Detroit Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Disgaea 5: Alliance Of Vengeance : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Dishonored: Death Of The Outsider — Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Doom Eternal Standard Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Dragon Ball Fighterz — Fighterz Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Dragon Ball Xenoverse 1 And 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

Dragon Ball Xenoverse: Édition Time Travel : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Everybody's Golf VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

F1 Manager 2022 : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Faraday Protocol : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Five Nights At Freddy's Help Wanted : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

God Of War édition Numérique Deluxe : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gran Turismo Sport : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gravity Rush Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Greedfall — Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Hades : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Legend Of Mana : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Lego Marvel's Avengers Édition De Luxe : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Les Schtroumpfs — Mission Malfeuille : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Life Is Strange 2 — Saison Complète : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Lost Sphear : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mortal Shell : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Mortal Shell Enhanced Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

One Piece Pirate Warriors 4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Orcs Must Die! 3 PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Pack Triplé Gagnant Dead Rising : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Persona 4 Arena Ultimax : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Persona 4 Golden : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Pillars Of Eternity II: Deadfire — Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Pumpkin Jack : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Rabbids: Party Of Legends : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Raccoon City Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Ruined King A League Of Legends Story PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sakura Wars : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Scarlet Nexus Ultimate Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 12,59€ au lieu de 29,99€ (-58%)

Tekken 7 — Definitive Edition : 13,19€ au lieu de 119,99€ (-89%)

The Ascent PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Last Guardian : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Order: 1886 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Surge 1 & 2 — Dual Pack : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Tokyo Ghoul:Re [Call To Exist] : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Trine: Ultimate Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Unpacking : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Werewolf: The Apocalypse — Earthblood Champion Of Gaia : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Ys: Memories Of Celceta : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Zero Escape: The Nonary Games : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 10€

1971 Project Helios : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

A Juggler's Tale : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

Assetto Corsa : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Batman: Return To Arkham : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Battlefield V : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bioshock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blair Witch Deluxe Edition : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Darksiders Genesis : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Darksiders III Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Dead Rising : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 2 Off The Record : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Deadcraft : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Doom Eternal: The Ancient Gods — Épisode 1 (Standalone) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Doom Eternal: The Ancient Gods — Épisode 2 (Standalone) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Dragon Age: Inquisition — Édition Jeu De L'Année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Édition Battlefield Hardline Ultimate : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Empire Of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Everybody's Gone To The Rapture : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Fallout 4: Game Of The Year Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Far Changing Tides PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Far Cry 4 — Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Final Fantasy Type-0 HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Final Fantasy VII : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Firegirl: Hack 'N Splash Rescue DX : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

For Honor Marching Fire Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Furi : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Ghost Giant : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Haven : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Hello Neighbor Bundle : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Infamous First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Infamous Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Journey : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Knack : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

La Terre Du Milieu L'Ombre De La Guerre : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lego Batman 3: Au-Delà De Gotham : 7,59€ au lieu de 19,99€ (-62%)

Lego City Undercover : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Lego Jurassic World : 7,59€ au lieu de 39,99€ (-81%)

Lego Le Hobbit : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Leisure Suit Larry — Wet Dreams Saga : 9,74€ au lieu de 64,99€ (-85%)

Limbo & Inside Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Locoroco 2 Remastered : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Locoroco Remastered : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Manifold Garden : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Marvel Vs. Capcom: Infinite — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect: Andromeda – Édition Recrue Standard : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Mega Man 11 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Metro Redux : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Minute Of Islands : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Moving Out Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

My Hero One's Justice : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition : 9,49€ au lieu de 94,99€ (-90%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Nickelodeon All-Star Brawl : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Night In The Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Nioh 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Okami HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

One Piece World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

Outward Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Overland : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Patapon 2 Remastered : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Patapon Remastered : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Plants Vs. Zombies: La Bataille De Neighborville Édition Del : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Rage 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 4 (2005) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 6 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 7 Biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Road 96 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Romancing Saga 2 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Romancing Saga 3 : 9,59€ au lieu de 31,99€ (-70%)

Saga Scarlet Grace: Ambitions : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Saints Row: The Third Remastered : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Salt And Sacrifice : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Samurai Shodown : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Shenmue I & II : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Sherlock Holmes: Crimes And Punishments : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Street Fighter 30Th Anniversary Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Street Fighter V: Champion Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Superhot VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Superhot: Mind Control Delete : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

Tacoma : 5,59€ au lieu de 19,99€ (-72%)

The Crew 2 — Édition Standard : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Last Of Us Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Walking Dead Onslaught : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Walking Dead: L'Ultime Saison — Season Pass : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

Tohu : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

Tour De France 2022 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Trine 3: The Artifacts Of Power : 5,49€ au lieu de 21,99€ (-75%)

Trine 4 The Nightmare Prince : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Trine Trilogy : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Tropico 5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tunche : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Unrailed! : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Until Dawn : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Verdun : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Warhammer: Chaosbane — Magnus Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

White Day: A Labyrinth Named School : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Wild Arms 3 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Wolfenstein: Youngblood (Version Internationale) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

World Of Final Fantasy : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Yakuza 3 Remastered : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Yakuza 4 Remastered : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Yakuza 5 Remastered : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist: Link Evolution : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Zero Escape: Zero Time Dilemma : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€