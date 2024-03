Nouvelle semaine, nouvelle salve de promotions sur le PlayStation Store. A l’honneur cette fois plus de 1000 jeux PS5, PS4 et PSVR, dont l’un des cartons de 2023.

Quand une vague de promo disparaît du PlayStation Store, une autre prend sa place. Les réductions « Prolonger l’expérience » cèdent donc leur place aux « Jeux Indispensables ». Ce sont près de 1400 jeux PS5, PS4 et PSVR qui profitent de très belles ristournes. Idem pour certaines de leurs extensions ou versions ultimes. Il y en a franchement pour tous les goûts et toutes les bourses, surtout quand on sait que ces réductions du PlayStation Store peuvent grimper jusqu’à -92%.

En tête d’affiche, on retrouve EA FC 24 affiché à 15,99€ soit une ristourne de 80%. Du jamais vu pour le dernier jeu de la licence. Les jeux Ubisoft, dont Assassin’s Creed Mirage et Avatar Frontiers Pandora, voient également leurs prix fondre tout comme FF16 et Naruto to Boruto. Encore du beau monde, mais ne tardez pas trop, car ces nouvelles promos PlayStation Store prendront fin le 28 mars 2024 à 2h59, heure française. Comme à chaque fois, nous rappelons que les membres du PS Plus profitent parfois d’une réduction supplémentaire sur la liste des jeux ci-dessous, quand certaines des productions en question sont intégrées au catalogue des formules Extra et Premium. Voici les meilleures offres du moment :

Les dernières promos PlayStation Store

Assassin's Creed® Mirage - Édition Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Atlas Fallen : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Avatar: Frontiers of Pandora : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Dead Island 2 : 38,49€ au lieu de 69,99€ (-45%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Legendary Edition PS4™ & PS5™ : 49,19€ au lieu de 119,99€ (-59%)

DRAGON QUEST BUILDERS™ : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Édition numérique Deluxe de Demon's Souls : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XVI : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Jagged Alliance 3 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Ultimate Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

NHL 24 Édition X-Factor PS5™ et PS4™ : 32,99€ au lieu de 109,99€ (-70%)

Persona 5 Tactica: Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Remnant II® - Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Returnal Édition numérique spéciale : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

The Crew™ Motorfest Standard Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Digital Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

CONVERGENCE: A League of Legends Story™ édition deluxe PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Kingdom Hearts III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Marvel’s Spider-Man : Édition Game of the Year : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

NEO: The World Ends with You : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Payday 3 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Prince of Persia The Lost Crown : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Tactics Ogre: Reborn : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The DioField Chronicle Digital Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Thirsty Suitors : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

ASTRO BOT Rescue Mission™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

COCOON : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Standard PS4 et PS5 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

EA SPORTS™ WRC : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Madden NFL 24 : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

PowerWash Simulator : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Promenade : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Ruined King: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

SnowRunner : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Solar Ash : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Song of Nunu: A League of Legends Story PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Stray : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

The Callisto Protocol™ - Digital Deluxe Edition PS4 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Les jeux PlayStation à moins de 15€

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

BEYOND: Two Souls™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dead by Daylight PS4® & PS5® : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Disco Elysium - The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Judgment : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-69%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Neon White : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

SkateBIRD : 13,64€ au lieu de 20,99€ (-35%)

Subnautica : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Order: 1886 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

WRC 10 FIA World Rally Championship : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Axiom Verge : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Control Édition standard : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Cozy Grove : 7,97€ au lieu de 13,99€ (-43%)

Crysis 2 Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Crysis 3 Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Crysis Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Darkest Dungeon®: Ancestral Edition : 9,24€ au lieu de 36,99€ (-75%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DiRT Rally 2.0 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Hindsight : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 6,04€ au lieu de 54,99€ (-89%)

KILLZONE™ SHADOW FALL : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® CITY Undercover : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

LittleBigPlanet™ 3 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Mortal Kombat 11 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Planet Coaster: Édition console : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Prey : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Quake 1 & 2 Bundle PS5 : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

RIDE 4 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rogue Lords : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Syberia - The World Before : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Forest : 5,94€ au lieu de 16,99€ (-65%)

The Surge 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Turnip Boy Commits Tax Evasion : 5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%)

Twelve Minutes : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Twin Mirror : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Uncharted™: The Nathan Drake Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vanquish : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Venba : 8,24€ au lieu de 14,99€ (-45%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ (CUSA07377) : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€