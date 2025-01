Le début d’année était plutôt morose du côté des joueurs PS5 et PS4. Les premiers jeux « gratuits » du PS Plus Essential ont déçu de nombreux abonnés, jugeant cette première sélection de 2025 insuffisante. Qu’à cela ne tienne, Sony a lancé les premières promos PlayStation Store de l’année avec des milliers de jeux supplémentaires qui viennent se greffer aux « Super Promo de Janvier ». On retrouve encore une fois un peu de tout, dont des sorties marquantes de 2024 à prix réduit dont Silent Hill 2, Dragon Age The Veilguard, Stellar Blade, Like a Dragon: Infinite Wealth ou encore Metaphor: ReFantazio.

Ce serait trop long de tous les citer puisqu’il y a toujours plus de 5500 jeux PS5, PS4, PSVR et leurs DLC à prix cassé avec à la clé des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Vous avez jusqu’au 18 janvier 2025 à 1h59 du matin pour faire vos emplettes parmi les nouveaux arrivants. Le reste des Super Promo de Janvier du PlayStation Store se termine quant à lui le 7 janvier. On rappelle comme toujours que les membres du PS Plus peuvent profiter de ristournes supplémentaires.

Les dernières promos du PlayStation Store

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Dragon Age™: The Veilguard Édition Deluxe : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Expeditions: A MudRunner Game - Year 1 Edition (PS4 & PS5) : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Lies of P Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Like a Dragon: Infinite Wealth édition Deluxe PS4 & PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Metaphor: ReFantazio édition numérique 35e anniversaire d'Atlus PS4 & PS5 : 74,99€ au lieu de 99,99€ (-25%)

MX vs ATV Legends - Deluxe Edition : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Resident Evil Remake Trilogy : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Rise of the Ronin™ Édition numérique spéciale : 59,39€ au lieu de 89,99€ (-34%)

Shin Megami Tensei V: Vengeance édition numérique deluxe : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

SILENT HILL 2 Deluxe Edition : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Slitterhead : Édition Deluxe : 50,39€ au lieu de 71,99€ (-30%)

SnowRunner - 3-Year Anniversary Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Star Wars Outlaws Édition Gold : 77,99€ au lieu de 119,99€ (-35%)

Stellar Blade : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Street Fighter™ 6 Deluxe Edition : 41,79€ au lieu de 94,99€ (-56%)

TEKKEN 8 Deluxe Edition : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

UFC™ 5 Édition Ultimate : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Undisputed WBC Edition : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Gold Edition : 74,99€ au lieu de 99,99€ (-25%)

Les jeux à moins de 40€

A Plague Tale Bundle : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Assetto Corsa Competizione - Pack 2024 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Atomic Heart - Gold Edition (PS4 & PS5) : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Dead Island 2 Ultimate Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

DRAGON BALL FighterZ - Legendary Edition PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%)

Dragon's Dogma 2 : 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%)

Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XIV Online - Complete Edition : 38,49€ au lieu de 54,99€ (-30%)

High On Life + DLC Bundle : 32,99€ au lieu de 49,99€ (-34%)

Insurgency: Sandstorm - Ultimate Edition [PS4 & PS5] : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Metro Awakening Édition Deluxe : 36,99€ au lieu de 49,99€ (-26%)

Nioh Remastered – Édition complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Persona 5 Tactica: Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Planet Zoo - Édition Deluxe : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

SONIC X SHADOW GENERATIONS PS4 & PS5 : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ Édition Deluxe : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Test Drive Unlimited Solar Crown : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

The Last of Us™ Part II Remastered : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

TopSpin 2K25 Édition Deluxe : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Ultimate Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

WWE 2K24 Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Assassin’s Creed® Valhalla + Immortals Fenyx Rising™ Bundle : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion : 25,99€ au lieu de 129,99€ (-80%)

Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Disney Epic Mickey: Rebrushed : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

DREDGE: Complete Edition : 25,34€ au lieu de 38,99€ (-35%)

F1® 24 Édition Champions : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Flintlock: The Siege of Dawn : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Football Manager 2024 Console : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Goat Simulator 3 - Multiversal Traveler's Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Hell Let Loose - Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Édition Deluxe PS4 et PS5 : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

New Tales from the Borderlands : Édition deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Persona 5 Royal : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Remnant II® - Standard Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Sniper Elite 5 Deluxe Edition PS4™ & PS5™ : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

SONIC SUPERSTARS : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

SOUTH PARK: SNOW DAY! Digital Deluxe : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Tales of Arise + SCARLET NEXUS Bundle PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

The Thing: Remastered : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

As Dusk Falls PS4™ & PS5™ : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Battlefield™ 2042 Édition Élite PS4 et PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Crash Team Rumble™ - Édition Standard : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Crusader Kings III : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Cult of the Lamb: Heretic Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Fort Solis Terra Edition : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

FRONT MISSION 1st: Remake : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

FRONT MISSION 2: Remake : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V (PS4™ & PS5™) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Immortals of Aveum : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ sur PS5™ : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Neva : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Planet Coaster: Édition console : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sifu : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Taxi Life: A City Driving Simulator : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Temtem - Deluxe Edition : 19,49€ au lieu de 64,99€ (-70%)

The Outlast Trials : 18,49€ au lieu de 36,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

Cat Quest III : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Disco Elysium - The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT PS4™ & PS5™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Ghostrunner 2 Deluxe : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Gotham Knights: Deluxe : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Have a Nice Death : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Hello Neighbor 2 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Hunt: Showdown 1896 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Jurassic World Evolution 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 49,99€ (-65%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker - Édition Deluxe PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

METAL GEAR SOLID 3: Snake Eater - Master Collection Version PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Monster Hunter Rise: Sunbreak Édition deluxe : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Moonglow Bay : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 14,69€ au lieu de 69,99€ (-79%)

Pacific Drive : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Pack Metro Saga : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Pentiment : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Return to Monkey Island : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Sherlock Holmes - Lot Déduction absolue : 11,99€ au lieu de 119,99€ (-90%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

STAR WARS™ TRIPLE PACK EA: 11,69€ au lieu de 89,99€ (-87%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Thank Goodness You're Here! : 12,59€ au lieu de 17,99€ (-30%)

The Lord of the Rings: Return to Moria™ : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

The Quarry - Édition Deluxe pour PS4™ et PS5™ : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

The Talos Principle 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Two Point Hospital and Two Point Campus Double Pack PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Ultros (PS4 & PS5) : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Les promos PS Store à moins de 10€

Alan Wake Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Biomutant PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Borderlands 3 : édition Next Level PS4™ & PS5™ : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

BROK the InvestiGator PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Control Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Edge Of Eternity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Hades : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

HITMAN World of Assassination Part One : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Metro Exodus Gold Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Nobody Saves the World : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

OlliOlli World Rad Edition (PS4/PS5) : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Park Beyond : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Serious Sam 4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Solasta: Crown of the Magister : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Submerged: Hidden Depths : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€

A Fisherman's Tale : 4,94€ au lieu de 14,99€ (-67%)

A Juggler's Tale : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)

Death's Door : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Firegirl: Hack 'n Splash Rescue DX : 0,89€ au lieu de 17,99€ (-95%)

First Class Trouble : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

GRIS | PS4 & PS5 : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Lost in Random™ sur PS4™ et PS5™ : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

One Hand Clapping PS4 & PS5 : 4,94€ au lieu de 14,99€ (-67%)

Roguebook : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

The Sinking City PS5 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

We Were Here Expeditions: The FriendShip : 1,99€ au lieu de 3,99€ (-50%)

