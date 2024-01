Les fêtes de fin d’année sont terminées, mais les « Super Promos de Janvier » continuent de plus belle sur le PlayStation Store. Sony vient de déployer une seconde salve de soldes qui s’étendra jusqu’au 18 janvier 2024, 2h59 du matin. Ce sont près de 2000 jeux PS5, PS4 et PSVR, ainsi que leurs DLCs et autres Season Pass, qui sont actuellement à prix réduit avec jusqu'à -90% à la clé. On retrouve des productions récentes comme Robocop: Rogue City, Star Wars Jedi: Survivor, The Crew Motorfest, Hogwarts Legacy, Persona 5 Tactica ou encore Horizon Call Of The Mountain du côté du PSVR2.

On rappelle que la première vague de promos de l’année sur le PlayStation Store se poursuit jusqu'au 6 janvier. Une sélection bien plus copieuse avec notamment Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, FF16, Elden Ring ou encore Diablo 4 en têtes d’affiche. Ce sont en revanche bien les nouveaux ajouts qui ont été compilés dans notre liste ci-dessous :

Les nouvelles promos PlayStation Store

A Plague Tale Bundle : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Age Of Wonders 4: Premium Edition : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

Assassin's Creed Mirage & Assassin's Creed Valhalla : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Avatar: Frontiers Of Pandora — Édition Ultimate : 97,49€ au lieu de 129,99€ (-25%)

Company Of Heroes 3 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Crusader Kings III: Royal Edition : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

Dead Island 2 Deluxe Edition — Cross-Gen : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles — Édition Ultime : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

EA Sports Pga Tour Édition Deluxe : 37,99€ au lieu de 94,99€ (-60%)

Gangs Of Sherwood — Lionheart Edition : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Gran Turismo 7 : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Hell Let Loose — Ultimate Edition : 42,24€ au lieu de 64,99€ (-35%)

Hogwarts Legacy: L'Héritage De Poudlard: Édition Deluxe Digitale : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Horizon Call Of The Mountain (PSVR) : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Horizon Forbidden West Complete Edition : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Let's Sing 2023 Hits Français Et Internationaux Platinum Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name PS4 & PS5 : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Lords Of The Fallen Deluxe Edition : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Mortal Kombat 1 Premium Edition : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Deluxe Edition PS4 & PS5 : 59,49€ au lieu de 84,99€ (-30%)

One Piece Odyssey Deluxe Edition PS4 & PS5 : 37,99€ au lieu de 94,99€ (-60%)

Overpass 2 — Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Payday 3: Silver Edition : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Returnal Édition Numérique Spéciale : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Robocop: Rogue City : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Star Ocean The Divine Force Digital Deluxe Edition : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Star Wars Jedi: Survivor Édition Deluxe : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Stranger Of Paradise Final Fantasy Origin Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Tales Of Arise — Beyond The Dawn Deluxe Edition : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

The Crew Motorfest Deluxe Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

The Wired Narrative Bundle : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

UFC 5 Édition Deluxe : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

Wild Hearts Édition Karakuri : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

WWE 2K23 Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 35€

Anno 1800 — Édition Consoles — Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle : 32,49€ au lieu de 129,99€ (-75%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Baldur's Gate: Dark Alliance II : 28,79€ au lieu de 35,99€ (-20%)

Battlefield 2042 Édition Élite PS4 Et PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Bundle Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion : 32,49€ au lieu de 129,99€ (-75%)

Coral Island : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Crime Boss: Rockay City : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Destroy All Humans! — Jumbo Pack : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Everspace 2 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

F1 23 Édition Champions : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

F1 Manager 2023 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Final Fantasy XIV Online — Complete Edition : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Forspoken : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Fuga: Melodies Of Steel 2 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

Ghostrunner 2 Édition Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Grid Legends: Édition Deluxe PS4 Et PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Hitman World Of Assassination : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Lego 2K Drive Édition Cross-Gen Standard : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker — Édition Deluxe PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Like A Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Lot Fusion : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ Sur PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Marvel's Spider-Man Remastered : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Minecraft Legends : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

Moss And Moss: Book II Bundle : 23,39€ au lieu de 35,99€ (-35%)

New Tales From The Borderlands Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Olliolli World Rad Edition (PS4/PS5) : 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

Pga Tour 2K23 Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

Rez Infinite : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Snowrunner — 1-Year Anniversary Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Deluxe PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Tactics Ogre: Reborn : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tetris Effect: Connected : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

The Lord Of The Rings: Gollum — Precious Edition : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 Et PS5 : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — Pack United : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Train Sim World 4: Standard Edition PS4 & PS5 : 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

Trinity Trigger — Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Les jeux PlayStation Store à moins 20€

After The Fall — Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Aliens: Fireteam Elite — Into The Hive Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Astral Ascent PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Borderlands 3: Édition Next Level PS4 & PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Dordogne : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Dragon Ball Z: Kakarot PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Dredge : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Gord : 18,49€ au lieu de 36,99€ (-50%)

Gotham Knights Deluxe : 18,99€ au lieu de 94,99€ (-80%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5 ) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Greedfall — Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Humanity : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Iron Harvest — Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Jurassic World Evolution 2: Édition Deluxe : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Mato Anomalies Digital Deluxe : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Medieval Dynasty : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

Metal Gear Solid — Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty — Master Collection Version PS4 & PS5 :15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater — Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Metal Hellsinger (PS5) : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Moss Livre II : 14,29€ au lieu de 21,99€ (-35%)

Moving Out 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Need For Speed Unbound Palace Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

No More Heroes 3 Deluxe Edition PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Outriders PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Planet Coaster: Premium Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Potion Permit: Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Return To Monkey Island : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Road 96: Mile 0 — Full Journey : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

Sifu : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ultimate Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

The Expanse A Telltale Series : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Next-Level : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

Vampire: The Masquerade — Swansong Primogen Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Viewfinder : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Yakuza: Like A Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Les jeux PlayStation à moins de 10€

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36€ au lieu de 12,49€ (-25%)

Hunting Simulator 2 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Metro Exodus : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Paint The Town Red : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

Shantae : 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Sinking City PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Weird West: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

WRC 10 — Deluxe Edition PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Les soldes PS5 et PS4 à moins de 5€