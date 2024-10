Les promos d’Halloween et sur les « Jeux Indispensables » continuent de battre leur plein sur le PlayStation Store. Sony avait déjà bradé des jeux PS5, PS4 comme PSVR par milliers il y a quelques jours, mais voilà que Sony en remet une couche aujourd’hui. Une nouvelle vague de réductions est maintenant disponible sur la boutique avec jusqu’à -90% à la clé. Ce sont cette fois les productions indépendantes qui sont à l’honneur, et comme toujours, il y en a pour tous les goûts.

De plus gros calibres comme Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ou Sifu, aux productions envoûtantes et récentes comme Jusant de Don’t Nod. Vous avez jusqu’au 14 novembre 2024 à 2h59, heure française pour faire vos emplettes parmi les 1000 nouveaux jeux bradés sur le PlayStation Store. On rappelle que les membres du PS Plus disposent de remises supplémentaires sur certains des titres de la liste ci-dessous, quand d’autres sont intégrés d’office aux catalogues des formules PlayStation Plus Extra et Premium.

Les nouvelles promos PlayStation Store

Cities: Skylines - Premium Edition 2 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Classified: France '44 : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

DC Justice League : Chaos cosmique : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Hell Let Loose : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Hello Neighbor: Search and Rescue : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Jusant : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Mortal Shell: Enhanced Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Moving Out 2 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Sifu : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

SONG OF HORROR : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Ultimate Edition : 21,44€ au lieu de 32,999€ (-35%)

The Falconeer: Warrior Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Room VR: A Dark Matter : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 10€

Button City : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Cozy Grove : 7,41€ au lieu de 13,99€ (-47%)

Crysis Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Darkwood : 5,39€ au lieu de 17,99€ (-70%)

Daymare: 1998 : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Furi : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Frostpunk: Complete Collection : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Gibbon: Beyond the Trees PS4 & PS5 : 9,09€ au lieu de 13,99€ (-35%)

Gord : 9,24€ au lieu de 36,99€ (-75%)

Harmony: The Fall of Reverie : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Lake PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lemon Cake : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

LIMBO & INSIDE Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

MINABO - A walk through life : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

NORCO : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Outlast 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Prison Architect: PlayStation®4 Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Surviving the Aftermath : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Ascent PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Big Con - GRIFT OF THE YEAR EDITION : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

The Bookwalker: Thief of Tales : 6,74€ au lieu de 14,99€ (-55%)

The Cub : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

The Star Named EOS : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

This War of Mine: Complete Edition : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

Trine 4: The Nightmare Prince : 5,39€ au lieu de 26,99€ (-80%)

Tropico 5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Venba : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

We Are OFK : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Les promos PlayStation Store à moins de 5€