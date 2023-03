Alors que les promos PlayStation Store « Mega Mars » continuent de battre leur plein, Sony lance une nouvelle opération commerciale en parallèle. Elle devrait faire de l'œil aux plus nostalgiques, puisqu’elle met en avant les jeux rétro et les remasters avec à la clé des remises pouvant grimper jusqu’à -85%. L’occasion une nouvelle fois de remplir sa bibliothèque d’épisodes de grandes licences à petit prix. Les fans de Resident Evil seront les plus servis avec presque l’intégralité de la saga en réduction.

Ces nouvelles promos PlayStation Store seront disponibles jusqu’au 23 mars 2023 à 2h59 du matin, heure française. Comme d’habitude nous vous avons concocté une liste des meilleures offres classées par prix. On rappelle évidemment que certains jeux de cette sélection sont directement intégré au PS Plus Extra ou Premium, pensez à vérifier avant d’acheter. Voici sans plus attendre les meilleures promos PS Store du moment :

Les denières promos PlayStation Store

Call Of Duty: Modern Warfare II — Pack Cross-Gen : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Capcom Fighting Bundle : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Crysis Remastered Trilogy : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Mega Man 30Th Anniversary Bundle : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sol Cresta : 27,19€ au lieu de 39,99€ (-32%)

The Wonderful 101 Remastered : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, And 3 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Capcom Fighting Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Devil May Cry HD Collection & 4Se Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Ghosts 'N Goblins Resurrection : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gravity Rush Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Heavy Rain : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

I Am Setsuna : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Journey — Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Lost Sphear : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Medievil : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Mega Man X Legacy Collection 1+2 : 15,59€ au lieu de 38,99€ (-60%)

Mega Man Zero/Zx Legacy Collection : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Pack Triplé Gagnant Resident Evil : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Residen Evil Raccoon City Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Saga Frontier Remastered : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Snk 40Th Anniversary Collection : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Sonic Colours Ultimate : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Streets Of Rage 4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Les promos PlayStation Store à moins de 10€

Batman Return To Arkham : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bioshock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Crysis Remastered : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dark Cloud : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Final Fantasy Type-0 HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Final Fantasy VII : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Final Fantasy VIII Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ghostbusters The Video Game Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

God Of War III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Jak 3 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak And Daxter The Precursor Legacy : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak II Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak X: Combat Racing : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Manhunt : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Mega Man Legacy Collection : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Mega Man Legacy Collection 2 : 7,94€ au lieu de 14,99€ (-47%)

Mega Man X Legacy Collection : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Mega Man X Legacy Collection 2 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Outward Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Pac-Man Museum+ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Revolver : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Resident Evil 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Rogue Galaxy : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Shadow Of The Beast : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Shenmue I & II : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Star Ocean — The Last Hope — 4K & Full HD Remaster : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Star Ocean Till The End Of Time : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

The 25Th Ward The Silver Case : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Raven Remastered : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Silver Case : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Umbrella Corps : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

Wild Arms 3 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Yakuza 3 Remastered : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Yakuza 5 Remastered : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Zero Gunner 2- : 7,19€ au lieu de 8,99€ (-20%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€