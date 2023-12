Les soldes de fin d'année continuent sur le PlayStation Store. Au programme avec cette nouvelle vague, jusqu'à -95% sur près de 4500 jeux PS5, PS4 et même des DLC et Season Pass.

Noël se rapproche à grands pas et cette année encore, les consoles et les jeux devraient trôner sous les sapins. Période oblige, Sony lance une nouvelle vague de promos conséquentes sur le PlayStation Store. Ce sont près de 4500 jeux PS5, PS4 comme PSVR, ainsi que leurs contenus additionnels, qui sont à prix cassés pendant quelques semaines. On retrouve notamment des productions comme Call of Duty Modern Warfare 3, Diablo 4, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, FF16 ou en Elden Ring pour ne citer qu’eux. Ces nouvelles promos PlayStation Store offrent des réductions importantes, pouvant grimper jusqu’à -95% .Comme d'habitude, il y en a franchement pour tous les goûts et tous les budgets.

Vous avez jusqu’au 6 janvier 2024, toujours à 2h59 du matin heure française, pour faire vos achats. Comme d'habitude, nous rappelons que certains des jeux dans notre sélection ci-dessous sont disponibles sans frais supplémentaires pour les membres du PS Plus Extra ou Premium. Pensez à vérifier avant d’acheter.

Les promos de fin d'année du PlayStation Store

Alan Wake 2 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Assassin's Creed® Mirage - Édition Deluxe : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Baldur's Gate 3 : 62,99€ au lieu de 69,99€ (-10%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 49,49€ au lieu de 149,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® II - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Pack Cross-Gen : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION DIGITAL DELUXE EDITION PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Dead Island 2 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

DEATHLOOP + Ghostwire: Tokyo Bundle : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

Demon’s Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Diablo® IV - Standard Edition : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XVI : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 104,99€ (-60%)

God of War Ragnarök : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Horizon Forbidden West™ : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Édition Deluxe PS4 et PS5 : 41,24€ au lieu de 54,99€ (-25%)

Lords of the Fallen : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Mortal Kombat™ 1 : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

Persona 5 Tactica: Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Red Dead Redemption : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Resident Evil 4 Deluxe Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

SONIC SUPERSTARS – Édition Digital Deluxe LEGO® PS4 et PS5 : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Street Fighter™ 6 : 39,19€ au lieu de 69,99€ (-44%)

The Crew™ Motorfest Standard Edition - Cross-Gen Bundle : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

The Last of Us™ Part I : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Digital Deluxe Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5) : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Les jeux PS Store à moins de 35€

A.O.T. 2: Final Battle : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Assassin's Creed® Mirage : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Cyberpunk 2077 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty : 25,49€ au lieu de 29,99€ (-15%)

Dead Space : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Standard PS4 et PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

GOLDORAK – Le Festin des Loups : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Immortals of Aveum™ : 31,99€ au lieu de 31,99€ (-60%)

NBA 2K24 Édition Kobe Bryant pour PS4™ : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Payday 3 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Remnant II - Standard Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 30,09€ au lieu de 69,99€ (-57%)

Rust Console Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

VALKYRIE ELYSIUM - Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Voice of Cards Trilogy : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Blasphemous 2 : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

BLUE REFLECTION: Second Light : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crusader Kings III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DEAD OR ALIVE 6 Digital Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Édition numérique Cross-Gen WWE 2K23 : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

F1® 23 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Fort Solis : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Ghostrunner 2 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Ghostwire: Tokyo : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Layers of Fear Deluxe Edition : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%)

Monster Hunter Rise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

NEO: The World Ends with You : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Persona Dancing: Endless Night Collection :29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Sea of Stars : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Temtem : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

The Callisto Protocol™ - Digital Deluxe Edition PS4 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

The Dark Pictures: Switchback VR : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Talos Principle 2 : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

TUNIC : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Biomutant PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

COCOON : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

CONVERGENCE: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Crysis Remastered Trilogy : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Darksiders III Blades & Whip Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Édition Deluxe (numérique) de Monster Hunter World: Iceborne : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Eternights (PS4 & PS5) : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

FOR HONOR - Complete Edition WW : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Goodbye Volcano High : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-24%)

Gotham Knights : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

Jusant : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Loop8: Summer of Gods : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Mafia Trilogy : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Return of the Obra Dinn : 16,07€ au lieu de 23,99€ (-33%)

Ruined King: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

SEASON: A letter to the future PS4 & PS5 : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Session: Skate Sim : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Solar Ash : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Spells & Secrets : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Steelrising - Bastille Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Stray : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

SUPERHOT ONE OF US BUNDLE : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Tales of Arise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tchia: Oléti Edition (PS4 & PS5) : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Expanse: A Telltale Series - Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Mageseeker: A League of Legends Story™ PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

The Quarry pour PS5™ : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Thymesia : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Under The Waves : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Alien Isolation : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Aragami 2 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Assassin’s Creed® The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Battlefield™ 2042 sur PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Cuphead : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

DIRT 5 PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Disco Elysium - The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

DOOM Slayers Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Hades : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Harmony: The Fall of Reverie : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Hello Neighbor Bundle : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Inscryption : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Judgment : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Lake PS4 & PS5 : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

Maneater PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Neon White : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

OXENFREE II: Lost Signals PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 23,99€ (-50%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Persona 3 Portable : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Persona 4 Golden : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Psychonauts 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Serious Sam Collection : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Sifu : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Somerville : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

SOULCALIBUR 6 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Syberia - The World Before : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

The Forgotten City : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Long Dark : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Undertale : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Watch Dogs®2 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 10€

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Afterparty : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-70%)

Alba: A Wildlife Adventure : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

AC Origins : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

AC Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Astérix & Obélix XXL3: Le Menhir de Cristal : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Battlefield™ Hardline Ultimate: 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Blair Witch : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Call of The Sea : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Chicory: A Colorful Tale : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cities: Skylines - Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Control Édition standard : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Curse of the Dead Gods : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Darksiders Genesis : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

DEAD RISING : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

DEAD RISING 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

DEAD RISING 2 Off The Record : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Death's Door : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Descenders : 6,59€ au lieu de 21,99€ (-70%)

Devil May Cry 4 Special Edition : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DiRT Rally 2.0 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DRAGON BALL FIGHTERZ : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS Special Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Empire of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Fallout 4 : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

God of War™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

GORN : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Guacamelee! 2, la totale : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

GYLT : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

inFAMOUS Second Son™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 6,04€ au lieu de 54,99€ (-89%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Jurassic World Evolution : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Killing Floor 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® CITY Undercover : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Mafia: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Maquette : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Metro Exodus Gold Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

MLB® The Show™ 23 sur PS4™ : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

My Time at Portia : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Night in the Woods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

NORCO : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Not For Broadcast : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Outlast: Trinity : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Prototype®2 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Raji: An Ancient Epic : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Rollerdrome : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Sayonara Wild Hearts : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Serious Sam 4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

STAR OCEAN: IAF ÉDITION NUMÉRIQUE : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Tails Noir : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls Online : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Surge 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Yakuza Remastered Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tinykin : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy's The Division 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Trek to Yomi : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Twelve Minutes : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Twin Mirror : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Unpacking : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Until Dawn : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vanquish : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-74%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Wolfenstein II: The New Colossus : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Wolfenstein: Youngblood (Version internationale) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

WRC 9 Deluxe Edition FIA World Rally Championship PS4 & PS5 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€