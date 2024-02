Les semaines s'enchaînent et les promos du PlayStation Store avec. Alors qu’il reste encore quelques heures pour profiter de belles réductions sur les « Choix des Critiques », Sony prépare déjà le terrain pour la prochaine salve de soldes qui se dévoile à l'avance. Ce sont au total plus de 2000 jeux PS5, PS4 comme PSVR qui profitent de belles remises. Et pour prolonger le plaisir, leurs DLC, Season Pass et autres packs sont eux aussi en promo à cette occasion.

Comme souvent, on retrouve honnêtement un peu de tout. Des titres cultes, des indépendants immanquables, des grosses productions ou des jeux récents. Dans cette dernière catégorie, on retrouve par exemple Star Wars Jedi Survivor à -40%, Horizon Forbidden West qui passe sous la barre des 40€, Hogwarts Legacy, God of War Ragnarok ou même encore Robocop. Bref comme d’habitude, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses avec ces nouvelles promos PlayStation Store. Vous aurez jusqu’au 29 février à 2h59 du matin pour en profiter. On rappelle que certains jeux de la liste sont disponibles avec le PS Plus Extra ou Premium. Pensez à vérifier avant de passer à la caisse.

Les nouvelles promos PlayStation Store

Avatar: Frontiers Of Pandora — Édition Gold : 73,69€ au lieu de 109,99€ (-33%)

Call Of Duty: Modern Warfare II — Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Crash Bandicoot — Pack Quadrilogy : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Dead Island 2 Deluxe Edition — Cross-Gen : 41,24€ au lieu de 74,99€ (-45%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles — Édition Ultime : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Diablo IV — Ultimate Edition : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Football Manager 2024 Console : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

God Of War Ragnarök : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Hell Let Loose — Ultimate Edition : 42,24€ au lieu de 64,99€ (-35%)

Hitman World Of Assassination — Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 99,99€ (-55%)

Hogwarts Legacy: L'Héritage De Poudlard: Édition Deluxe Digitale : 50,99€ au lieu de 84,99€ (-40%)

Horizon Forbidden West : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Lego 2K Drive Édition Rivaux Super Géniaux : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

Lies Of P : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Like A Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

NHL 24 PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Nioh 2 Remastered – Édition Complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Nioh Remastered – Édition Complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

One Piece Odyssey Deluxe Edition PS4 & PS5 : 37,99€ au lieu de 94,99€ (-60%)

Pack Jurassic World Evolution 2: Le Monde D'Après : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Park Beyond Visioneer Edition : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Payday 3: Silver Edition : 46,89€ au lieu de 69,99€ (-33%)

Persona 5 Tactica PS4 & PS5 : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Returnal : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Ride 5 : 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%)

Robocop: Rogue City : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Star Wars Jedi: Survivor Édition Deluxe : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Temtem — Deluxe Edition : 32,49€ au lieu de 64,99€ (-50%)

The Crew Motorfest Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

UFC 5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Valkyrie Elysium — Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Wild Hearts Édition Karakuri: 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Assassin's Creed Valhalla + Immortals Fenyx Rising Bundle : 25,99€ au lieu de 129,99€ (-80%)

Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Battlefield 2042 Édition Élite PS4 Et PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Borderlands 3: Édition Ultimate PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Dead Cells: Return To Castlevania Bundle : 23,09€ au lieu de32,99 € (-30%)

Elex II PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Grid Legends: Édition Deluxe PS4 Et PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Hot Wheels Unleashed 2 — Turbocharged PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker — Édition Deluxe PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Madison : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

MotoGP 23 PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Mx Vs Atv Legends Leader Pack : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

New Tales From The Borderlands: Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Orcs Must Die! 3 PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Pga Tour 2K23 Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Port Royale 4 — Extended Edition : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Remnant II — Standard Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Snowrunner — 1-Year Anniversary Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Deluxe PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Spellforce III Reforced Complete Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

The Dark Pictures: Switchback VR : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 Et PS5 : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

The Talos Principle 2 : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — Pack Cross-Gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Way Of The Hunter : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie Special Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

WWE 2K23 Édition Deluxe : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Aliens: Fireteam Elite — Into The Hive Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Anno 1800 — Édition Consoles — Standard : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Biomutant PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crash Team Rumble — Édition Standard : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Dirt 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Dragon Ball Z: Kakarot PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

F1 Manager 2023 : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

Gamedec Definitive Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Gotham Knights Deluxe : 18,99€ au lieu de 94,99€ (-80%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5 ) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Jurassic World Evolution 2: Édition Deluxe : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Martha Is Dead Digital Deluxe PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Marvel's Guardians Of The Galaxy Pour PS4 Et PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ Sur PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Metal Gear Solid — Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty — Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Metal: Hellsinger (PS5) : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Moving Out 2 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Mx Vs Atv Legends : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Planet Coaster: Premium Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Session: Skate Sim : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sniper Elite 5 PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Spells & Secrets : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

The Elder Scrolls Online Collection: Necrom : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

The Expanse: A Telltale Series : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Next-Level : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

Vampire: The Masquerade — Swansong Primogen Edition : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Ys VIII: Lacrimosa Of Dana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les jeux à moins de 15€

Back 4 Blood: Édition Deluxe PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Before Your Eyes : 11,24€ au lieu de 14,99€ (-25%)

Dordogne : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Greedfall — Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Killer Frequency : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Need For Speed Unbound Palace Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

No More Heroes 3 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Nobody Saves The World + Frozen Hearth : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

Olliolli World Rad Edition (PS4/PS5) : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Raccoon City Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Steelrising — Bastille Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Sinking City PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Two Point Campus : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Les promos PS Store à moins de 10€