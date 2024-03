À chaque semaine ses promos PlayStation Store. Alors que les réductions de « Mega Mars » continuent de battre leur plein, Sony en remet une couche. Ce sont désormais plus de 400 jeux PS5, PS4, PS VR, ainsi que leurs extensions, packs et autres DLC qui sont à petit prix le temps de quelques jours. L’occasion de prolonger l’expérience sur vos titres favoris sans casser sa tirelire, puisque les remises peuvent grimper jusqu’à -90%.

Dans le lot, on retrouve quelques exclusivités PS5 comme Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ou encore des titres très appréciés comme A Plague Tale Requiem, les Persona, Like A Dragon ou encore l’excellent Cult of the Lamb du côté de la scène indépendante. Ne tardez pas trop, car ces nouvelles promotions du PlayStation Store prendront fin le 23 mars à 2h59 du matin, heure française. Comme d’habitude, certains des jeux en question sont inclus dans le PS Plus Extra et Premium, pensez à vérifier avant de passer à la caisse.

Les nouvelles promos PlayStation Store

A Plague Tale Bundle : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

AEW: Fight Forever Elite Edition : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Aliens: Fireteam Elite - Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Special Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 104,99€ (-60%)

GOLDORAK – Le Festin des Loups - Édition Deluxe : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Horizon Forbidden West™ Complete Edition : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Kingdom Hearts III : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 Édition Définitive : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Édition Deluxe PS4 et PS5 : 38,49€ au lieu de 54,99€ (-30%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Soul Hackers 2 Édition numérique Premium PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

The Persona Collection : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Cult of the Lamb: Heretic Edition : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise Deluxe Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Fast & Furious: Spy Racers L'ascension de SH1FT3R - Édition complète : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Ghostrunner 2 Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Marvel's Iron Man VR Édition numérique spéciale : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Pack Crash Bandicoot™ - N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Persona® 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

The Expanse: A Telltale Series - Deluxe Edition : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Ultimate Edition : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Bloodborne™: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Cities: Skylines - Premium Edition 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Diablo® Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

F1® Manager 2023 Édition Deluxe : 16,24€ au lieu de 64,99€ (-75%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Martha Is Dead Ultimate Edition PS4™ & PS5™ : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Sherlock Holmes - Lot Déduction absolue : 17,99€ au lieu de 119,99€ (-85%)

TEKKEN 7 - Definitive Edition : 19,19€ au lieu de 119,99€ (-84%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Jak and Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Wizard with a Gun : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Les jeux à moins de 15€

Assetto Corsa Competizione : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

Dragon Ball Xenoverse : Édition Time Travel : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

HITMAN World of Assassination Part One : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Journey™ - Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Fate Edition : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

SOULCALIBUR ? : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Stellaris: Console Edition - Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

The Surge 1 & 2 - Dual Pack : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Control Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Darksiders III Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Just Cause 4 - Édition Gold : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Kaze and The Wild Masks - Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Moving Out Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Overcooked! 2 - Gourmet Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sword Art Online: Hollow Realization : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Escapists 2 - Game of the Year Edition : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

The Sinking City PS5 Deluxe Edition : 9,74€ au lieu de 64,99€ (-85%)

The Yakuza Remastered Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€