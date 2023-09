Quand une vague de promotions se termine, une autre arrive sur le PlayStation Store. Jusqu'au 12 octobre 2023, toujours à 2h59 du matin, Sony met en avant les jeux en pack, les season pass et les DLC. L’occasion de mettre la main sur des productions dans leur intégralité avec l’ensemble des contenus, ou tout simplement de prolonger l’expérience avec les diverses extensions. Comme souvent, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets avec des jeux récents, des plus anciens mais tout autant acclamés, comme des titres indépendants. Les réductions de cette nouvelle vague de promos PlayStation Store pourront grimper jusqu'à -90%.

Du côté des sorties récentes, on retrouve notamment Immortals of Aveum déjà presqu'à moitié prix sans doute pour combler les faibles ventes qui ont poussé à une vague de licenciements dans le jeune studio. Le bundle comprenant Cyberpunk 2077 et son excellent DLC Phantom Liberty profite lui aussi d'une toute petite remise. Avec plus de 900 jeux PS5, PS4 ou encore PSVR et leurs extensions vous devriez trouver votre bonheur pour peu que l'un d'eux vous fasse de l'oeil depuis un moment. On rappelle, comme toujours, que certains des titres dans la liste sont directement inclus dans le PS Plus Extra et Premium.

Les meilleures promos PlayStation Store

A Plague Tale Bundle : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Anthologie Sid Meier’s Civilization® VI : 26,24€ au lieu de 74,99€ (-65%)

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Atomic Heart - Gold Edition (PS4 & PS5) : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

Borderlands 3 : édition Ultimate PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Bundle des classiques PS2™ de Rockstar Games : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Collection Nioh : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty Bundle : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Cyberpunk 2077 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Dead Island 2 Gold Edition : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

DEATHLOOP + Ghostwire: Tokyo Bundle : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

Deluxe de Demon's Souls Édition numérique : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS5 : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

FAIRY TAIL : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Gran Turismo 7 - Édition numérique Deluxe 25e anniversaire : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

GRID Legends : Édition Deluxe PS4 et PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

HITMAN World of Assassination : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Immortals of Aveum™ Édition Deluxe : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-41%)

Insurgency: Sandstorm - Gold Edition : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate Edition: 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Nioh 2 Remastered – Édition complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Nioh Remastered – Édition complète : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Pack Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 25,34€ au lieu de 38,99€ (-35%)

Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Saints Row Platinum Edition : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Sonic Origins Plus pour PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

SpellForce III Reforced: Complete Edition : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

The Elder Scrolls Online Deluxe Collection: Necrom : 44,99€ au lieu de 44,99€ (-50%)

The Lord of the Rings: Gollum™ - Precious Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

The Settlers®: New Allies Deluxe Edition : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5) : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Cities: Skylines - Mayor's Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Team Rumble™ - Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Dead Cells: Return to Castlevania Bundle : 24,08€ au lieu de 32,99€ (-27%)

DEAD OR ALIVE 6 Digital Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (60%)

Jurassic World Evolution 2 Edition Deluxe : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Lot Déduction absolue : 23,99€ au lieu de 119,99€ (-80%)

Martha Is Dead Ultimate Edition PS4™ & PS5™ : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

New Tales from the Borderlands : Édition deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

OlliOlli World Rad Edition (PS4/PS5) : 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

Pack Crash Bandicoot™ - N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

PGA TOUR 2K23 Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

The Expanse: A Telltale Series : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction - Pack United : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Ultimate Edition : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Bloodborne™: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crysis Remastered Trilogy : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Diablo® Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DRAGON BALL FIGHTERZ - Ultimate Edition : 17,24€ au lieu de 114,99€ (-85%)

Grand Theft Auto V PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Fate Edition : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Pack Hazelight (It Takes Two & A Way Out) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil : 16,99€ au lieu de 49,99€ (-66%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

The Division 2 - Warlords of New York Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Les promos PS Store à moins de 15€

Borderlands 3 : édition Next Level PS4 & PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Édition Deluxe de Trailmakers : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Complete Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Immortals Fenyx Rising™ PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Le pack BioWare (Dragon Age Inquisition + Mass Effect) : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Nobody Saves the World + Frozen Hearth : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

ONE PIECE BURNING BLOOD - Gold Edition : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Deluxe Edition : 11,89€ au lieu de 84,99€ (-86%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu : 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%)

PACK FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Pack Metro Saga : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Pack Triplé gagnant DEAD RISING : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Planet Coaster: Édition Deluxe : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

Serious Sam Collection : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

SOULCALIBUR Ⅵ Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Surviving the Aftermath: Ultimate Colony Edition : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Sinking City Necronomicon Edition : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands Year 2 Gold Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Trine: Ultimate Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Watch Dogs® 2 - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

White Day - Ultimate Horror Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Wolfenstein: Resistance Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Batman - The Telltale Series - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Batman: Arkham Knight : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Battlefield™ 1 Révolution : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Bundle LEGO® Héros et Vilains DC : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Castlevania Advance Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Darksiders III Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Desperados III - Digital Deluxe : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dragon Age™ : Inquisition Edition Deluxe : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

DRAGON BALL XENOVERSE 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Guacamelee! 2, la totale : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

Hello Neighbor Bundle : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Horizon Zero Dawn™ Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hunt: Showdown – Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 6,04€ au lieu de 54,99€ (-89%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

LIMBO & INSIDE Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Lords of the Fallen - Complete Edition (2014) : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Mafia II: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mafia III: Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

METAL SLUG ANTHOLOGY™ : 5,99€ au lieu de 5,99€ (-70%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Outward Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Elder Scrolls Online : 5 ,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Titanfall™ 2 : Édition Ultime : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Trine Trilogy : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Uncharted™: The Nathan Drake Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition (Version internationale) : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les promos PlayStation Store à moins de 5€