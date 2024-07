Les « Super Promo de l’été » battent toujours leur plein sur le PlayStation Store. Sony avait déjà bradé quelque 4500 jeux PS5, PS4 et PSVR il y a quelques jours de cela et le constructeur japonais en remet aujourd’hui une couche. Une seconde vague de réductions est arrivée sur la boutique, avec toujours jusqu'à -94% à la clé. On en retrouve pour tous les budgets et tous les goûts : aucun genre n’est laissé sur la touche.

Côté sorties plutôt récentes, on mentionnera Resident Evil 4 et son édition Gold, FF7 Rebirth, Persona 3 ou encore Baldur's Gate 3, rarement en promo.Vous avez jusqu’au 15 août, toujours à 2h59 du matin, heure française pour faire vos emplettes. Notez cependant que certaines des promos PlayStation Store de notre sélection ci-dessous prendront fin le 1er août à la même heure. On rappelle que les membres du PS Plus peuvent profiter de remises supplémentaires sur une partie des jeux de la liste ci-dessous. Certains sont intégrés d’office aux catalogues des formules PS Plus Extra et Premium, donc pensez à vérifier avant de passer à la caisse.

Les meilleures promos PlayStation Store

Alone in the Dark : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Atomic Heart - Gold Edition (PS4 & PS5) : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Baldur's Gate 3 : 55,99€ au lieu de 69,99€ (-20%)

Banishers: Ghosts of New Eden : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Demon's Souls Édition numérique Deluxe : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Diablo® IV: Vessel of Hatred™ - Pack d’Extension : 67,99€ au lieu de 79,99€ (-15%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

FINAL FANTASY I–VI Bundle : 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%)

FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Pack Double : 82,49€ au lieu de 109,99€ (-25%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 41,99€ au lieu de 104,99€ (-60%)

God of War Ragnarök Édition Deluxe numérique : 59,39€ au lieu de 89,99€ (-34%)

HELLDIVERS™ 2 Édition Super Citizen : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Like a Dragon: Infinite Wealth : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Marvel’s Spider-Man 2 : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Pack Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2 : 54,99€ au lieu de 99,99€ (-45%)

Persona 3 Reload Édition Deluxe numérique PS4 et PS5 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Planet Zoo - Édition Deluxe : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Returnal Édition numérique spéciale : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Rise of the Ronin™ Édition numérique spéciale : 69,29€ au lieu de 89,99€ (-23%)

SAND LAND PS4 & PS5 : 46,19€ au lieu de 69,99€ (-34%)

TEKKEN 8 : 45,59€ au lieu de 79,99€ (-43%)

Unicorn Overlord PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (PS4 & PS5) : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Les jeux PlayStation à moins de 40€

A Plague Tale Bundle : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Alan Wake 2 : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Avatar: Frontiers of Pandora : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Call of Duty MWIII Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dead Island 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Diablo® IV - Standard Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 35,69€ au lieu de 69,99€ (-49%)

Lies of P : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Red Dead Redemption : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

The Last of Us™ Part II Remastered : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 1 & 2 Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Les promos PlayStation Store à moins de30€

A Plague Tale: Requiem : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Another Crab’s Treasure : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Arizona Sunshine® 2 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Assassin's Creed® Mirage : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Bulletstorm VR : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Bundle Ghostrunner : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

CROSSFIRE: Sierra Squad : 23,09€ au lieu de 32,99€ (-30%)

Crusader Kings III : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Dead Space : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Édition Master Deluxe (numérique) de MH World: Iceborne : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Grounded PS4® & PS5® : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Harold Halibut : 26,24€ au lieu de 34,99€ (-25%)

HITMAN World of Assassination : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

MADiSON : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Marvel’s Spider-Man : Édition Game of the Year : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Mortal Kombat™ 1 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 5 Tactica : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Prince of Persia The Lost Crown : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Remnant II® - Standard Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

RoboCop: Rogue City : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Sea of Thieves : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Street Fighter™ 6 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge + Dimension Shellshock Bundle : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Tetris® Effect: Connected : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

The Last of Us Part II : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Assassin's Creed Valhalla : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Ghost Trick: Détective fantôme : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Ghostwire: Tokyo : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Gravity Rush™ 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Hi-Fi RUSH : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Life is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

MediEvil - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Moss : 17,99€ au lieu de 23,99€ (-25%)

Moss: Livre II : 15,39€ au lieu de 21,99€ (-30%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Pacific Drive : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Secret of Mana : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Stray : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Dark Pictures: Switchback VR : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

The Quarry pour PS5™ : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

TheWalking Dead: The Telltale Definitive Series : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Trials of Mana : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Viewfinder : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

13 Sentinels: Aegis Rim : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

A Space for the Unbound : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Braid, Anniversary Edition : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

Chants of Sennaar : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

COCOON : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Cuphead : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

DAVE THE DIVER : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

EA SPORTS™ WRC : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

God of War Édition numérique : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Legend of Mana : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Mafia: Trilogy : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Pentiment : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Persona 4 Golden : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Psychonauts 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Remnant: From the Ashes – Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Streets Of Rage 4 : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Tales of Kenzera™: ZAU : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Order: 1886™ : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Talos Principle 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Trine: Ultimate Collection : 11,99€ au lieu de 49,99€ (-76%)

TUNIC : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Ultros (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Les jeux à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Amnesia: The Bunker : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Battlefield™ 1 Révolution : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Celeste : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Control : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Far Cry 4 - Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Frostpunk: Complete Collection : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Hades : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

inFAMOUS Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

NBA 2K24 Édition Kobe Bryant pour PS5™ : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Pack Metro Saga : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RE Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Yakuza Remastered Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Watch Dogs®2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€

Axiom Verge : 4,49€ au lieu de 17,99€ (-75%)

Bastion : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Batman: Arkham Knight : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Beyond a Steel Sky : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Blade Runner Enhanced Edition : 3,49€ au lieu de 9,99€ (-65%)

Cat Quest II : 3,74€ au lieu de 14,99€ (-75%)

Dead Island Definitive Collection : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Don't Starve Together: Console Edition : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

DOOM : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

GRIS | PS4 & PS5 : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Injustice:Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 3,59€ au lieu de 59,99€ (-94%)

Just Cause 3: XXL Edition : 4,19€ au lieu de 29,99€ (-86%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Murdered: Soul Suspect™ : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Psychonauts : 2,74€ au lieu de 10,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Road 96 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Sid Meier's Civilization VI : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Sleeping Dogs™ Definitive Edition : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

STAR WARS™ Jedi Knight II: Jedi Outcast™ : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Disney Afternoon Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Last Campfire : 1,49€ au lieu de 14,99€ (-90%)

The Talos Principle : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Titanfall™ 2 édition standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Tomb Raider: Definitive Edition : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Transistor : 3,79€ au lieu de 18,99€ (-80%)

UnMetal : 3,39€ au lieu de 16,99€ (-80%)

Valkyria Chronicles Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

What Remains of Edith Finch : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Yakuza Kiwami : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Yakuza Kiwami 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

