Nouvelle semaine, nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store. Place cette fois au retour des Doubles Réductions. Le concept est simple, tous les abonnés au PS Plus, peu importe la formule choisie, peuvent profiter d’une remise supplémentaire. Parfait pour faire réduire la facture à vue d'œil et il faut dire qu’il y a quelques bonnes affaires parmi les centaines de jeux PS5, PS4 et PSVR à prix cassé. On retrouve notamment l’excellent Crusader Kings 3, Forspoken, Star Wars Jedi: Survivor ou encore Wild Hearts à moitié prix pour certains d’entre eux. Avec des réductions pouvant grimper jusqu’à 92% et des titres pour lesquels il y en a pour tous les goûts, ces réductions sont immanquables pour les abonnés PS Plus. Vous avez jusqu’au 14 septembre 2023 à 2h59, heure française pour profiter de ces promos sur le PlayStation Store.

Les promos PlayStation Store

Anno 1800 — Édition Consoles — Standard : 26,39€ au lieu de 39,99€ (-34%)

Battlefield 2042 Sur PS4 : 23,79€ au lieu de 69,99€ (-66%)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions Édition Deluxe : 20,79€ au lieu de 79,99€ (-74%)

Crusader Kings III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Cult Of The Lamb : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Dead By Daylight: Ultimate Edition PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Dead Island 2 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Dead Space : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Digimon Survive : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Far Cry 6 Gold Edition PS4 & PS5 : 25,99€ au lieu de 99,99€ (-74%)

Final Fantasy XVI : 63,99€ au lieu de 79,99€ (-20%)

Forspoken : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Gotham Knights : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Layers Of Fear Deluxe Edition : 27,99€ au lieu de 34,99€ (-20%)

Lego 2K Drive : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Life Is Strange: True Colors Deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Like A Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Mafia: Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Marvel's Midnight Suns Sur PS4 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

One Piece Odyssey Deluxe Edition PS4 & PS5 : 47,49€ au lieu de 94,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Sniper Elite 5 Deluxe Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Star Wars Jedi: Survivor : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Steelrising : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 32,39€ au lieu de 89,99€ (-64%)

Temtem — Deluxe Edition : 43,54€ au lieu de 64,99€ (-33%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 22,39€ au lieu de 69,99€ (-68%)

The Quarry Pour PS5 : 23,99€ au lieu de 74,99€ (-68%)

Theatrhythm Final Bar Line : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Tiny Tina's Wonderlands Pour PS4 : 22,39€ au lieu de 69,99€ (-68%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 119,99€ (-80%)

Tropico 6 — El Prez Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Valkyrie Elysium — Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Wild Hearts Édition Standard : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Ace Combat 7: Skies Unknown — Top Gun: Maverick Edition VR : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

After Us : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Beyond A Steel Sky : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dragon Ball Fighterz — Fighterz Edition : 15,99€ au lieu de 99,99€ (-84%)

Dragon Ball Z: Kakarot PS4 & PS5 : 18,19€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Focus Indies Bundle — Curse Of The Dead Gods + Shady Part Of Me + Aeon Must Die! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V (PlayStation 5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

I Am Setsuna : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 19,19€ au lieu de 59,99€ (-68%)

Life Is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Lot Rêverie Lucide : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Martha Is Dead Digital Deluxe PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

New Tales From The Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition : 15,19€ au lieu de 94,99€ (-84%)

Red Dead Redemption 2 : 19,19€ au lieu de 59,99€ (-68%)

Scarlet Nexus Ultimate Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Season: A Letter To The Future PS4 & PS5 : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Superhot Mind Is Software Bundle VR : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

The Jak And Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Vampire: The Masquerade — Swansong : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

Alan Wake Remastered : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Astroneer : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Disco Elysium — The Final Cut : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Dordogne : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

God Of War Édition Numérique Deluxe : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Grand Theft Auto V: Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

Greedfall — Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Lost Ember : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Mass Effect Édition Légendaire : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Medievil : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Olliolli World (PS4/PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Persona 4 Arena Ultimax : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Rime : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Subnautica : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Team Sonic Racing : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Voice Of Cards: The Beasts Of Burden : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Watch Dogs: Legion — Édition Deluxe : 12,79€ au lieu de 79,99€ (-84%)

We Are Ofk : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Star Wars Battlefront II: Édition Célébration : 10,39€ au lieu de 39,99€ (-74%)

Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Streets Of Rage 4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Maneater PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

The Ascent PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Wreck | PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Kena: Bridge Of Spirits PS4 & PS5 : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Undertale : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

Wytchwood : 10,19€ au lieu de 16,99€ (-40%)

Lego Harry Potter Collection : 10,39€ au lieu de 39,99€ (-74%)

Sonic Forces : 10,39€ au lieu de 39,99€ (-74%)

Heavenly Bodies : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

Black Book : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Rain World : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

As Far As The Eye : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Bpm: Bullets Per Minute : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Mafia: Definitive Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Dragon Ball Xenoverse 1 And 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes PS4 & PS5 : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

Aven Colony Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Batman: Return To Arkham : 7,99€ au lieu de 49,99€ (-84%)

Battlefield V Édition Définitive : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bioshock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Bioshock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blair Witch : 7,79€ au lieu de 29,99€ (-74%)

Borderlands 3 PS4 & PS5 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Close To The Sun Digital Deluxe : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Cozy Grove : 8,25€ au lieu de 13,99€ (-41%)

Dragon Ball: The Breakers : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

El Hijo — A Wild West Tale : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Fallout 4: Game Of The Year Edition : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Far Cry 4 — Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Firegirl: Hack 'N Splash Rescue DX : 5,39€ au lieu de 17,99€ (-70%)

Frostpunk: Complete Collection : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Furi : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Hoa : 9,74€ au lieu de 14,99€ (-35%)

Hollow Knight: Edition Coeur-Du-Vide : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

Human: Fall Flat PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Journey : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Killing Floor 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Killzone Shadow Fall : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Knowledge Is Power: Generations : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Terre Du Milieu:L'Ombre Du Mordor-Edition Game Of The Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lego Jurassic World : 6,39€ au lieu de 39,99€ (-84%)

Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Lego Marvel's Avengers Édition De Luxe : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Life Is Strange 2 — Saison Complète : 9,59€ au lieu de 31,96€ (-70%)

Littlebigplanet 3 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

L'Ombre De La Guerre — Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Monopoly Family Fun Pack : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Moving Out Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

My Hero One's Justice : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Need For Speed Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 24,99€ (-76%)

Need For Speed Heat : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

Neon Abyss : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

One Piece Burning Blood : 6,39€ au lieu de 39,99€ (-84%)

One Piece World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

Overcooked! 2 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Pumpkin Jack : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Qui Es-Tu ? : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Rage 2 : 9,59€ au lieu de 39,99€ (-76%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Rogue Lords : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Sega Mega Drive Classics VR : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Skatebird : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Steep : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

The Falconeer: Warrior Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

The Forest : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

Tohu : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy's The Division : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Trials Fusion : 5,19€ au lieu de 19,99€ (-74%)

Trials Rising : 6,49€ au lieu de 24,99€ (-74%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr | Imperium Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Warhammer: Chaosbane : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Watch_Dogs Complete Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition : 8,39€ au lieu de 59,99€ (-86%)

Wolfenstein: Youngblood (Version Internationale) : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 3 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza 4 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les promos PS Store à moins de 5€