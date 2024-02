On connaît la rengaine par cœur. Quand une vague de promos s'apprête à disparaître du PlayStation Store, une nouvelle arrive pour la remplacer. Ce mercredi 31 janvier 2024, Sony a déployé une nouvelle salve de soldes sur sa boutique. Baptisée « Croix des critiques », elle met en avant plus de 1000 jeux PS5, PS4 comme PSVR et leurs extensions, tous profitant d’un prix réduit pendant quelques jours. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Armored Core 6, Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077 et son DLC, Lords of the Fallen, la collection Metal Gear Solid ou encore TLOU P1, pour ne citer qu’eux.

Cette nouvelle salve de promos du PlayStation Store sera disponible jusqu’au 15 février 2024 à 2h59 du matin, heure française. Comme toujours, nous vous avons sélectionné et trié par tranche de prix les meilleures offres actuellement disponibles sur la boutique. On rappelle en revanche que des réductions supplémentaires peuvent s’appliquer sur certains jeux pour les membres du PS Plus.

Les meilleures promos PlayStation Store

ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Assassin's Creed® Mirage : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4 & PS5) : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Atlas Fallen : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 53,59€ au lieu de 79,99€ (-33%)

Borderlands Collection : La boîte de Pandore : 49,49€ au lieu de 149,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Pack Cross-Gen : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Collection Nioh : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Dead Island 2 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Dead Space : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Demon’s Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Diablo® IV - Standard Edition : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

FINAL FANTASY I–VI Bundle : 59,99€ au lieu de 74,99€ (-20%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, version PS5 : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

Immortals of Aveum™ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

LEGO® 2K Drive - Édition Super Géniale : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Édition Deluxe PS4 et PS5 : 38,49€ au lieu de 54,99€ (-30%)

Lords of the Fallen : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Mortal Kombat™ 1 : 44,99€ au lieu de 74,99€ (-40%)

NHL 24 Édition X-Factor PS5™ et PS4™ : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Persona 5 Tactica: Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Red Dead Redemption : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Sniper Elite 5 Complete Edition : 38,49€ au lieu de 109,99€ (-65%)

SONIC SUPERSTARS – Édition Digital Deluxe LEGO® PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

The Crew™ Motorfest Standard Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

The Crew™ Motorfest Ultimate Edition : 59,99€ au lieu de 119,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

The Last of Us™ Part I Édition numérique Deluxe : 59,39€ au lieu de 89,99€ (-34%)

The Persona Collection : 58,49€ au lieu de 89,99€ (-35%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Ultimate Edition : 33,74€ au lieu de 74,99€ (-55%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Call of Duty®: Vanguard - Édition Standard : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Cyberpunk 2077 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Dishonored & Prey: The Arkane Collection : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Disney Dreamlight Valley : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Standard PS4 et PS5 : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Ghostrunner 2 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Payday 3 : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Sonic Origins Plus pour PS4 & PS5 :25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

The DioField Chronicle Digital Deluxe Edition : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Les promos PS Store à moins de 25€

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crusader Kings III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Cult of the Lamb: Heretic Edition : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

DARK SOULS™ III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

NEO: The World Ends with You : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Outer Wilds: Archaeologist Edition : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Persona® 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Sea of Stars : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Temtem : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

The Callisto Protocol™ PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Thirsty Suitors : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Tiny Tina's Wonderlands Édition Merveilleux Chaos : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Cities: Skylines - Premium Edition 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

COCOON : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

DARK SOULS™: REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead by Daylight PS4™ & PS5™ : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Dead Cells : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

F1® 23 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE : 18,99€ au lieu de 49,99€ (-62%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Ghostwire: Tokyo : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Insurgency: Sandstorm [PS4 & PS5] : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Mafia: Trilogy : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

NBA 2K24 Édition Kobe Bryant pour PS4™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

New Tales from the Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

PGA TOUR 2K23 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

SnowRunner : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Solar Ash : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Stray : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

The Quarry pour PS5™ : 18,74€ au lieu de 74,99€ (-75%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

WWE 2K23 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 15€

A Plague Tale: Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Amnesia: The Bunker : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assetto Corsa Competizione : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Battlefield™ 2042 sur PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

DEATHLOOP : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

God of War Édition numérique Deluxe : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gotham Knights : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

IMMORTALS FENYX RISING - ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Jurassic World Evolution 2 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Martha Is Dead PS4™ & PS5™ : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Mass Effect™ Édition Légendaire : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Neon White : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Pack: Le Bâton de la Vérité™ + L’Annale du Destin™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

SOULCALIBUR ? : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

The Last Guardian™ : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

The Yakuza Remastered Collection : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Wolfenstein: Alt History Collection : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Assassin's Creed® Origins : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Assassin's Creed® Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman: L'Ennemi Intérieur - Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

BioShock: The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Control Édition standard : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Crysis 2 Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Digimon World: Next Order : 6,59€ au lieu de 59,99€ (-89%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

DOOM Slayers Collection : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

DRAGON BALL FIGHTERZ : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Dragon Ball Xenoverse : Édition Time Travel : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Fallout 4 : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

GORN : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

I Am Dead : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 6,04€ au lieu de 54,99€ (-89%)

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Journey : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® CITY Undercover : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Mafia: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Maquette : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Metro Exodus Gold Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mortal Kombat 11 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Planet Coaster: Édition console : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Portal Knights : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Prey : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Ratchet & Clank™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Serious Sam 4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Sinking City PS5 Deluxe Edition : 9,74€ au lieu de 64,99€ (-85%)

The Surge 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy's The Division 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Twin Mirror : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Vanquish : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 5€