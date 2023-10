Nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store. Après une salve de réductions axées sur les bundles, les DLC et autres Season Pass, Sony met cette fois à l’honneur tout un tas d’autres jeux PS5, PS4 et PSVR divers et variés. Les soldes d’automne sont donc arrivées sur la boutique, avec des titres par centaines bradés, avec des remises pouvant grimper jusqu’à -90%. Une sélection encore une fois très éclectique avec des titres allant de Star Wars Jedi Survivor, One Piece Odyssey, Atomic Heart en passant par Hogwarts Legacy. Il y en a encore une fois pour tous les goûts et surtout tous les budgets, avec tout un tas de productions à moins de 5€.

Vous avez jusqu’au 26 octobre à 1h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes sur le PlayStation Store. Comme d’habitude, nous vous avons concocté une petite sélection des meilleures promos du PlayStation Store, le tout trié par tranche de prix et par ordre alphabétique. On rappelle comme à chaque fois que les jeux ci-dessous peuvent être intégrés au PS Plus Extra, donc pensez bien à vérifier si jamais vous êtes abonnés.

Les meilleures promos du PlayStation Store

Anno 1800 — Édition Consoles — Standard : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

Atomic Heart — Premium Edition (PS4 & PS5) : 76,99€ au lieu de 109,99€ (-30%)

Battlefield 2042 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled — Édition Nitros Oxide : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Dead Space : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

F1 23 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Far Cry 6 Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Hogwarts Legacy: L'Héritage De Poudlard PS4 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Immortals Of Aveum : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Lego 2K Drive : 40,19€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Life Is Strange: True Colors Deluxe : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Like A Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Madden NFL 24 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Mafia: Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Marvel's Midnight Suns Sur PS4 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Monster Hunter World: Iceborne Deluxe : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

One Piece Odyssey Deluxe Edition PS4 & PS5 : 47,49€ au lieu de 94,99€ (-50%)

Persona 5 Royal : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Sniper Elite 5 Deluxe Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Star Wars Jedi: Survivor : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Steelrising : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Surviving Mars — Starter Bundle : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Tales Of Arise + Scarlet Nexus Bundle PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

The Elder Scrolls Online Collection: Necrom : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

The Quarry PS5 : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

Tiny Tina's Wonderlands Pour PS4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Tropico 6 — El Prez Edition : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Wild Hearts Édition Standard : 43,99€ au lieu de 79,99€ (-45%)

WWE 2K23 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

13 Sentinels: Aegis Rim : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Deathloop : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Digimon Survive : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dragon Ball Z: Kakarot PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 119,99€ (-85%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Kena Bridge Of Spirits PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Life Is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

New Tales From The Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Sifu : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Visage : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Les promos PS Store à moins de 15€

A Plague Tale Innocence : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Back 4 Blood: Édition Standard PS4 & PS5 : 14€ au lieu de 70€ (-80%)

Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Beyond: Two Souls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Borderlands 3 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Code Vein : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Disco Elysium — The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Dordogne : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Empire Of Sin — Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Grand Theft Auto V: Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

Greedfall — Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Hades : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Harmony: The Fall Of Reverie : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Heavy Rain : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Hot Wheels Unleashed — Game Of The Year Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Immortals Fenyx Rising — Édition Gold PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Lego Bricktales : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Mafia: Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Mass Effect Édition Légendaire : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Olliolli World (PS4/PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Payday 2 — Crimewave Edition — Pack Jeu The Big Score : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Persona 4 Arena Ultimax : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Ruined King: A League Of Legends Story PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition | PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Star Wars Jedi: Fallen Order Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Streets Of Rage 4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Team Sonic Racing : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Watch Dogs: Legion — Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Les jeux PlayStation Store à moins de 10€

Alan Wake Remastered : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Aragami 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Battlefield V Édition Définitive : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Children Of Morta: Complete Edition : 8,09€ au lieu de 26,99€ (-70%)

Control Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Cozy Grove : 8,25€ au lieu de 13,99€ (-41%)

Dragon Ball Fighterz — Fighterz Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Dragon Ball Xenoverse 1 And 2 Bundle : 9,89€ au lieu de 89,99€ (-89%)

Far Cry 4 — Gold Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

For Honor Marching Fire Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Frostpunk: Complete Collection : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Furi — Édition Modore : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

God Of War III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Infamous Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Kingdom Come: Deliverance : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Knack : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

La Terre Du Milieu:L'Ombre Du Mordor-Edition Game Of The Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lego Builder's Journey : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lego Harry Potter Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lego Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 74,99€ (-90%)

Lego Marvel's Avengers Édition De Luxe : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

L'Ombre De La Guerre — Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Moonlighter: Complete Edition : 5,99€ au lieu de 23,99€ (-75%)

Need For Speed Heat : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

Neon Abyss : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

One Piece World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

One Piece: Pirate Warriors 4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Orcs Must Die! 3 PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Road 96: Mile 0 : 7,14€ au lieu de 12,99€ (-45%)

Rogue Lords : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Saints Row: The Third Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Sonic Forces : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Star Wars Battlefront II: Édition Célébration : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Superhot VR : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr | Imperium Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

We Were Here Together : 5,19€ au lieu de 12,99€ (-60%)

WRC 10 Fia World Rally Championship : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Yakuza 3 Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€