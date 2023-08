Les soldes d’été sont terminées sur le PlayStation Store. Place désormais aux « Économies d’août ». Une nouvelle vague de promos qui permet de profiter de réductions pouvant grimper jusqu’à -90% sur près de 2000 jeux PS5, PS4 et PSVR. Comme d’habitude, on retrouve des productions de différents calibres dans le lot. Titres plus anciens mais toujours aussi marquants, sorties assez récentes, jeux indépendants acclamés, packs regroupant plusieurs jeux à un prix alléchant… il y a en a encore une fois pour tous les budgets et surtout pour tous les goûts.

Parmi les offres les plus marquantes, l’édition ultime de Red Dead Redemption 2 qui est à moins 70%, le pack comprenant les deux jeux A Plague Tale, ou encore Tiny Tina's Wonderlands: Édition Next-Level dont le prix continue de baisser à vue d’oeil. Vous avez jusqu’au 31 août 2023 à 2h59 du matin, heure française, pour faire vos achats. Une fois n’est pas coutume, nous avons classé les meilleures offres du PlayStation Store par ordre alphabétique et par prix. Certains jeux en promotion proposent une réduction supplémentaire pour les abonnés PS Plus.

Les meilleures promos PlayStation Store d'août

A Plague Tale Bundle : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Ai: The Somnium Files — Nirvana Initiative : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Atomic Heart — Gold Edition (PS4 & PS5) : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

Borderlands 3: Édition Ultimate PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Crash Bandicoot 4 It's About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Dead Island 2 Gold Edition : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

Disney Speedstorm — Pack Fondateur De Luxe : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS5 : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Grid Legends: Édition Deluxe PS4 Et PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Hello Neighbor 2 Deluxe Edition : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Layers Of Fear : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

New Tales From The Borderlands Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Olliolli World Rad Edition (PS4/PS5) : 24,74€ au lieu de 44,99€ (-45%)

Pack Crash + Spyro Triple Play : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Pack Jurassic World Evolution 2: Le Monde D'Après : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Pack Persona 3 Portable Et Persona 4 Golden : 27,29€ au lieu de 38,99€ (-30%)

Pga Tour 2K23 Édition Deluxe : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Red Dead Redemption 2: Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Session: Skate Sim — Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Sniper Elite 5 PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Sonic Origins Plus Pour PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Syberia — The World Before : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tchia: Oléti Edition (PS4 & PS5) : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-35%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Temtem : 30,14€ au lieu de 44,99€ (33-%)

The Callisto Protocol PS5 : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

The Elder Scrolls Online Collection: Necrom : 45,49€ au lieu de 69,99€ (-35%)

The King Of Fighters XV Edition Standard PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

The Lord Of The Rings: Gollum — Precious Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 Et PS5 : 28,04€ au lieu de 84,99€ (-67%)

The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution — Standard Edition : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

The Walking Dead: Saints & Sinners : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Next-Level : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

Warhammer 40,000: Inquisitor — Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5) : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Aliens: Fireteam Elite — Into The Hive Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Amnesia The Bunker : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Assassin's Creed Origins — Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Astérix & Obélix XXXL: Le Bélier D’Hibernie : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Baldur's Gate And Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Cult Of The Lamb : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Dragon Ball Fighterz — Ultimate Edition : 17,24€ au lieu de 114,99€ (-85%)

Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%)

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5 ) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning — Fate Edition : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

Martha Is Dead PS4 & PS5 : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Mx Vs Atv Legends : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

My Hero One's Justice 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Pack Héritage Star Wars : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Pac-Man World Re-Pac : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Persona 5 Strikers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Qui Veut Gagner Des Millions ? — Nouvelle Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sakura Wars Digital Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

South Park: L'Annale Du Destin — Édition Gold : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

The Division 2 — Warlords Of New York Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Triple Pack Assassin's Creed: Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Yakuza: Like A Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Les promos PS Store à moins de 15€

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Astérix & Obélix Baffez Les Tous ! : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Beyond: Two Souls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Borderlands 3: Édition Next Level PS4 & PS5 : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

Bright Memory: Infinite : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Code Vein : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Danganronpa 1/2 Reload : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Danganronpa V3: Killing Harmony : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Deep Rock Galactic — Deluxe Edition PS4 & PS5 : 12,86€ au lieu de 38,99€ (-67%)

Desperados III : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Detroit Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Devil May Cry HD Collection & 4Se Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Diablo II Resurrected : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Dirt 5 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Far Cry 5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Fort Boyard 2022 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Godfall Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Griftlands : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Hello Neighbor Bundle : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Journey — Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Le Pack Bioware (Dragon Age + Mass Effect) : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Moonscars : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Nexomon + Nexomon: Extinction — Complete Collection : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Not For Broadcast : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Pack De L'Ombre — La Terre Du Milieu : 12,59€ au lieu de 69,99€ (-82%)

River City Girls : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5 : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

Serious Sam Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Serious Sam: Siberian Mayhem : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Sid Meier's Civilization VI Édition Platinum : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Soulcalibur Ⅵ Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Taiko No Tatsujin: Drum Session! : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Good Life : 13,19€ au lieu de 32,99€ (-60%)

The Order: 1886 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Surge 2 : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

This War Of Mine: Complete Edition : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

Tinykin : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Unpacking : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Warhammer Quest 2: The End Times : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Watch Dogs 2 — Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Zero Escape The Nonary Games : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Ancestors: The Humankind Odyssey : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed IV Black Flag — Standard Edition : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Assassin's Creed Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Astérix & Obélix Xxl3: Le Menhir De Cristal : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Batman — The Telltale Series — Season Pass : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Batman: Arkham Knight : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Battlefield 1 Révolution : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Battlefield 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Bioshock The Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: Édition Jeu De L'Année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Burnout Paradise Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Celeste : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Chorus : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Cities: Skylines — Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Cook, Serve, Delicious! 2/3 Bundle!! : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Darksiders : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders: Fury's Collection — War And Death : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Deliver Us The Moon : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Deus Ex: Mankind Divided — Édition Numérique Deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Dishonored: Death Of The Outsider : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Disintegration : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dragon Age: Inquisition Édition De Luxe : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Dying Light — Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Eldest Souls : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Empire Of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Far Cry New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Frostpunk Console Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Gran Turismo Sport : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hello Neighbor : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Infamous Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Injustice 2 — Legendary Edition : 6,04€ au lieu de 54,99€ (-89%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Kingdom Come: Deliverance : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Layers Of Fear VR : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lego DC Super-Vilains : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Lego Les Indestructibles : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Lego Marvel Super Heroes : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Lego Marvel Super Heroes 2 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Limbo & Inside Bundle : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Mafia II Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mafia III Definitive Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mass Effect: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Metro Exodus Gold Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Nickelodeon All-Star Brawl : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

One Piece World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Outlast Trinity : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Outward: The Adventurer Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Pack Metro Saga : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Pack Unravel Yarny : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Power Rangers Battle For The Grid : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Raji: An Ancient Epic : 7,24€ au lieu de 24,99€ (-71%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Rise Of The Tomb Raider: 20E Anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Risk Of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Road 96 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Serious Sam 4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Slay The Spire : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

South Park: Le Bâton De La Vérité : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Star Wars Battlefront Édition Ultime : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Star Wars Battlefront II : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Surviving Mars — Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Syphon Filter : 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

Syphon Filter 2 : 6,99€ au lieu de 9,99€ (-30%)

The Walking Dead Onslaught : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Walking Dead: L'Ultime Saison — Season Pass : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

The Wolf Among Us : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

This War Of Mine: Final Cut : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Titanfall 2: Édition Ultime : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Unbound: Worlds Apart : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Valkyria Chronicles 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

White Day: A Labyrinth Named School : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition (Version Internationale) : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Xcom 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Yakuza Kiwami : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza Kiwami 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Zone Of The Enders: The 2Nd Runner — Mars : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Les soldes PS Store à moins de 5€