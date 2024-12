Sony avait déjà frappé fort avec le Black Friday et voilà que le constructeur japonais récidive déjà. Alors que les rumeurs autour d’un événement PlayStation imminent se font encore insistantes, PlayStation lance déjà les hostilités pour célébrer son 30e anniversaire. Les joueurs peuvent donc profiter d’une nouvelle vague importante de promos sur le PlayStation Store. Ce sont au total plus de 3700 jeux PS5, PS4 comme PSVR qui sont en soldes, tout comme leurs DLC et season pass. On retrouve parmi eux quelques exclusivités comme les Marvel’s Spider-Man, Gran Turismo 7, les The Last of Us, les titres de la licence Horizon ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart pour ne citer qu’eux.

Vous avez jusqu’au 21 décembre 2024, toujours à 1h59 du matin, heure française, pour faire vos emplettes sur le PlayStation Store. Il y a en a encore une fois pour tous les budgets et tous les goûts. Que vous soyez à la recherche de productions plus ou moins récentes comme Assassin’s Creed Mirage, Hogwarts Legacy et EA FC 25, ou des titres de licences devenues des références comme Red Dead Redemption 2, Kingdom Hearts, vous trouverez sans doute votre bonheur. On rappelle, comme toujours, que les membres du PS Plus peuvent profiter de réductions supplémentaires sur certains des jeux de la liste ci-dessous :

Les nouvelles promos PlayStation Store

A Plague Tale Bundle : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Call of Duty®: Modern Warfare® II - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Call of Duty®: Modern Warfare® III - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dead Island 2 Ultimate Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Demon's Souls Édition numérique : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

EA SPORTS FC™ 25 Édition Ultimate pour PS4 et PS5 : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - Edition Digitale Deluxe : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Gran Turismo™ 7 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Horizon Call of the Mountain™ : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Horizon Forbidden West™ Complete Edition : 49,69€ au lieu de 69,99€ (-29%)

Like a Dragon: Infinite Wealth édition Ultime PS4 & PS5 : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Nioh 2 Remastered – Édition complète PS4 & PS5 : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Pack Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2 : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Planet Zoo : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Ratchet & Clank: Rift Apart - Édition deluxe numérique : 49,49€ au lieu de 89,99€ (-45%)

Rust Console Edition - Deluxe : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Shin Megami Tensei V: Vengeance : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

The Last of Us™ Part I : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Unicorn Overlord : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Unknown 9: Awakening Deluxe Edition : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Gold Edition : 74,99€ au lieu de 99,99€ (-25%)

WWE 2K24 Édition Deluxe : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Les jeux PlayStation 5 & PS4 à moins de 30€

A.O.T. Wings of Freedom : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Mirage - Édition Deluxe : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

BLUE REFLECTION: Second Light : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

HITMAN World of Assassination : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

House Flipper 2 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

KINGDOM HEARTS III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Lords of the Fallen : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Marvel’s Spider-Man : Édition Game of the Year : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

New Tales from the Borderlands : Édition deluxe : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Red Dead Redemption 2 : Édition Ultime : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

SnowRunner - 1-Year Anniversary Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 Édition numérique Premium PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

STAR WARS™ Jedi Édition Pack Cross-Gen : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Still Wakes the Deep : 22,74€ au lieu de 34,99€ (-34%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Suicide Squad: Kill the Justice League - Deluxe Edition digitale : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

The Crew Motorfest Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

The Last of Us Part II : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 119,99€ (-80%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

V Rising : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

ANIMAL WELL : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

ASTRO BOT Rescue Mission™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Bloodborne™: Game of the Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Bo: Path of the Teal Lotus : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Diablo® Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition PS4™ & PS5™ : 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V (PS4™ & PS5™) : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Gravity Rush 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Jurassic World Evolution 2 : édition Deluxe : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ sur PS5™ : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

MH World: Iceborne : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Planet Coaster: Édition Deluxe PS4 & PS5 : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

Riders Republic™ 360 Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Secret of Mana : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Shadow of the Colossus™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sonic Colours: Ultimate - Digital Deluxe : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

The Jak and Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Talos Principle Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tropico 6 - El Prez Edition : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Watch Dogs®: Legion Édition Or PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

WILD HEARTS™ Édition Standard : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 15€

Alien: Isolation : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

Anno 1800™ - Édition Consoles - Deluxe : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

art of rally : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins - DELUXE EDITION : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Chants of Sennaar : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Cult of the Lamb: Cultist Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Dead Cells (PS4® & PS5®) : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

DRAGON BALL FighterZ - FighterZ Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

DREDGE : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

DUSTBORN : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Complete Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Ghostrunner 2 Édition Deluxe : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Gotham Knights: Deluxe : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

Heavy Rain : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker - Édition Deluxe PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Pack: South Park™: Le Bâton de la Vérité™ + L’Annale du Destin™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Steelrising - Bastille Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tales of Arise PS4 & PS5 : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Expanse: A Telltale Series - Deluxe Edition : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

The Quarry - Édition Deluxe pour PS4™ et PS5™ : 12,74€ au lieu de 84,99€ (-85%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Next-Level : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Tomb Raider: Legend : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

TUNIC : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les jeux à moins de 10€

A Little to the Left : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Batman - The Telltale Series - Season Pass : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

BioShock Infinite: The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Borderlands Legendary Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Control Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Crysis Remastered Trilogy : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Darkest Dungeon®: Ancestral Edition : 7,39€ au lieu de 36,99€ (-80%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

ELEX : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® VII : 6,39€ au lieu de 15,99€ (-60%)

God of War : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Gone Home : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Grand Theft Auto Online (PlayStation®5) : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hoa : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

inFAMOUS™ First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Injustice™ 2 - Legendary Edition : 5,49€ au lieu de 54,99€ (-90%)

Judgment : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Jurassic World Evolution : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Just Cause 4 - Édition Gold : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

LEGO® Batman™ 3: Au-delà de Gotham ÉDITION PREMIUM : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 74,99€ (-92%)

LEGO® Marvel Collection : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Lot L’essentiel de Sherlock Holmes : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

One Piece Pirate Warriors 3 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Outlast: Trinity : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Persona 4 Golden : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Persona 5 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Prey: Digital Deluxe Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sid Meier's Civilization® VI Édition Platinum : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Terraria – PlayStation®4 Edition : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Chant : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

The Last of Us Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Titanfall™ 2 : Édition Ultime : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy’s The Division 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Uncharted™: The Nathan Drake Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Watch Dogs®2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les jeux PlayStation Store à moins de 5€

Assassin's Creed® Unity : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Batman: Return to Arkham : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

Battlefield 4 : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Battlefield™ 1 Révolution : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Darksiders Warmastered Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

DOOM : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

DOOM + DOOM II : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

Dying Light : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Homefront®: The Revolution 'Freedom Fighter' Bundle : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

Hotline Miami Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

House Flipper : 2,49€ au lieu de 24,99€ (-90%)

Killing Floor 2 : 1,49€ au lieu de 29,99€ (-95%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

La Terre du Milieu L'Ombre de la Guerre™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

LEGO® Marvel's Avengers : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Metro 2033 Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Metro: Last Light Redux : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Need for Speed : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 3,99€ au lieu de 79,99€ (-95%)

Octodad: Dadliest Catch : 2,79€ au lieu de 13,99€ (-80%)

One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Road 96 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Salt and Sanctuary : 1,79€ au lieu de 17,99€ (-90%)

Sleeping Dogs™ Definitive Edition : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

Sniper Elite V2 Remastered : 3,49€ au lieu de 34,99€ (-90%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

The Disney Afternoon Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

The Evil Within : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

This War of Mine: The Little Ones : 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%)

Trüberbrook : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Unravel : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Unravel Two : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Wolfenstein: The New Order : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Wolfenstein: Youngblood (Version internationale) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Source : PlayStation Store