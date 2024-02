Nouvelle semaine, nouvelles promos sur le PlayStation Store. Pas d’opération commerciale inédite à l’horizon, le constructeur vient simplement d’ajouter une nouvelle vague de réductions aux soldes des « Croix des critiques » déjà bien généreuses jusque-là. Pour mémoire, elles permettent de mettre la main sur plus de 1000 jeux PS5, PS4 comme PSVR et leurs extensions à prix réduit. Vous pouvez désormais en ajouter quelques centaines de plus à la liste avec en tête d'affiche Star Wars Jedi Survivor à -55%.

Ces promos seront disponibles jusqu’au 15 février 2024 à 2h59 du matin, heure française. Nous vous avons compilé les meilleures offres parmi les nouveaux arrivants, sachant que notre sélection de la vague précédente du PlayStation Store est elle aussi toujours disponible. On rappelle que cette liste comprend parfois des jeux inclus dans le cadre d’un abonnement PS Plus Extra ou Premium, sachant que les abonnés profitent de temps à autre de réductions exclusives sur certains jeux.

Les nouvelles promos PlayStation Store

Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle : 31,49€ au lieu de 44,99€ (-30%)

DREDGE - Digital Deluxe Edition : 20,24€ au lieu de 26,99€ (-25%)

FRONT MISSION 1st: Remake : 23,44€ au lieu de 34,99€ (-33%)

Gloomhaven Gold Edition : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

High On Life : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Moving Out + Moving Out 2 Bundle : 29,24€ au lieu de 44,99€ (-35%)

Scorn : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Star Wars Jedi Survivor : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge + Dimension Shellshock Bundle : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

The Lord of the Rings: Return to Moria™ : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Aragami 2 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

art of rally : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

Astria Ascending : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Boyfriend Dungeon : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Cult of the Lamb: Cultist Edition : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Deliver Us Mars PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Edge Of Eternity : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Goodbye Volcano High : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Gord : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Harmony: The Fall of Reverie : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Have a Nice Death : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%)

Headbangers: Rhythm Royale : 13,39€ au lieu de 19,99€ (-33%)

Iron Harvest - Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Jurassic World Aftermath Collection PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Jusant : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Maneater Apex Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Meet Your Maker: Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Potion Craft: Alchemist Simulator : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Rain World : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Revita : 11,04€ au lieu de 16,99€ (-35%)

SEASON: A letter to the future PS4 & PS5 : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Tchia: Oléti Edition (PS4 & PS5) : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

The Forgotten City : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Under The Waves : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 & PS5) : 14,95€ au lieu de 21,99€ (-32%)

Les soldes PS Store à moins de 10€

Alba: A Wildlife Adventure : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Among Us : 2,39€ au lieu de 3,99€ (-40%)

Asteroids: Recharged : 3,59€ au lieu de 8,99€ (-60%)

Breathedge : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Button City : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Cursed to Golf : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Deliver Us The Moon : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Endzone - A World Apart : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

FAR: Changing Tides PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Furi - Édition Modore : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Haven : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Lake PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

LEGO® Builder's Journey : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Maid of Sker : 5,99€ au lieu de 24,99€ (-76%)

Nobody Saves the World : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Raptor Boyfriend: A High School Romance PS4 & PS5 : 5,59€ au lieu de 13,99€ (-60%)

Road 96: Mile 0 - Full Journey : 9,44€ au lieu de 26,99€ (-65%)

ScourgeBringer : 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

South of the Circle : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

Submerged: Hidden Depths : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

The Ascent PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

THE HOUSE OF THE DEAD: Remake : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

This War of Mine: Final Cut : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Unbound: Worlds Apart : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Wonder Boy: The Dragon's Trap : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)