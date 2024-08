Alors que Sony Interactive Entertainment autorise l'essai en beta de la prochaine grosse mise à jour PS5, le PlayStation Store fait discrètement peau neuve. Le constructeur s'est inspiré de Steam et d'autres boutiques en ligne pour instaurer un système de notation. En vous rendant sur une fiche de tel ou jeu, vous pourrez voir une moyenne / 5 représentée par des étoiles. Chaque utilisateur peut donc évaluer un titre, mais il y a heureusement un garde fou pour éviter tout review bombing puéril. Seul(e)s celles et ceux qui ont acheté, téléchargé ou ajouté un soft à leur bibliothèque.

Le nouveau système du PlayStation Store évolue encore

Le PlayStation Store bénéficie donc désormais d'un système de notation. Une bonne idée pour esquiver les plus mauvais jeux, mais qui a encore besoin d'être peaufinée. Par exemple, il serait bon que des personnes qui n'aient joué que 10, 30 minutes ou 1 heure, ne puissent pas donner d'avis catégorique. Sauf évidemment en cas d'accident industriel avec une production ultra buggé dès les premières minutes, ce qui est très rare. On verra l'évolution à ce niveau, mais Sony procède déjà à des modifications en catimini sur cette fonctionnalité du PlayStation Store. Une grosse nouveauté a été dévoilée à l'avance.

D'après l'utilisateur Reddit cusman78, la firme japonaise envoie un lien à certains joueurs PS5 et PS4 pour « Écrire une critique » depuis le site PlayStation. Une double restriction qui montre qu'il s'agit bien d'une phase d'essai en cercle fermé. Comme sur Steam, à terme, les joueuses et joueurs pourront laisser des avis détaillés et argumentés sur le PlayStation Store, avec même le titre de leur choix, en plus de la notation via les étoiles. Mais ça va même plus loin.

Pour laisser une évaluation complète sur le PlayStation Store, il faut cocher une case « J'accepte les termes et conditions » pour maitriser les éventuels débordements. Juste au-dessus de celle-ci, on peut sélectionner « L'avis contient des spoilers » qui permettra d'avertir en amont l'utilisateur de spoilers. Si ça fonctionne bien, personne ne devrait avoir de problèmes en consultant ces critiques. Pour l'heure, le déploiement n'est donc pas généralisé, et ce n'est disponible que pour quelques jeux comme Helldivers 2.

Crédits : Cusman78 sur Reddit.

Source : Cusman78 via Reddit.