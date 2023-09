Nouvelle semaine, nouvelles promos sur le PlayStation Store. Place cette fois au retour de l’opération Grands Jeux, Grandes Réductions qui comme son nom laisse entendre met avant de grosses productions, mais aussi quelques titres indépendants acclamés. L’occasion de retrouver certaines grosses exclusivités PS5 et PS4 à prix cassé, comme la licence The Last of Us. Justement des franchises fortes en promo, il y en a un paquet, avec Kingdom Hearts, A Plague Tale, Sonic, Resident Evil et même Hogwarts Legacy. Avec des réductions pouvant grimper jusqu’à 95% et des productions diverses et variées, il y a en a pour tous goûts. Vous avez jusqu’au 28 septembre 2023 à 2h59, heure française pour profiter de ces promos sur le PlayStation Store.

Les promos PS Store sur les grands jeux

A Plague Tale: Requiem : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition : 41,99€ au lieu de 139,99€ (-70%)

Atlas Fallen : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® II - Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Crash Bandicoot™ - Pack Quadrilogy : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Crusader Kings III: Royal Edition : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

DEAD ISLAND 2 DELUXE EDITION - CROSS-GEN : 52,49€ au lieu de 74,99€ (-30%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Deluxe Edition PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

DRAGON QUEST BUILDERS™ : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Evil West : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

F1® 23 Édition Champions : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Forspoken Digital Deluxe Edition : 52,49€ au lieu de 104,99€ (-50%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard : Édition Deluxe digitale : 59,49€ au lieu de 84,99€ (-30%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS III : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

LEGO® 2K Drive - Édition Super Géniale : 66,99€ au lieu de 99,99€ (-33%)

Life is Strange: True Colors Édition Définitive PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Like a Dragon: Ishin! Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

LIVE A LIVE PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ sur PS4™ : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Miasma Chronicles : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 39,89€ au lieu de 69,99€ (-43%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ Édition Deluxe : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Tactics Ogre: Reborn : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Last of Us Part II Édition numérique Deluxe : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The Last of Us™ Part I : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

The Lord of the Rings: Gollum™ : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE Digital Deluxe Edition : 59,39€ au lieu de 89,99€ (-34%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

WILD HEARTS™ Édition Karakuri : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

Les promos PlayStation Store à moins de 25€

Ace Attorney Turnabout Collection : 24,59€ au lieu de 59,99€ (-59%)

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Édition Standard : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: WWII - Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

DARK SOULS™ III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Disney Dreamlight Valley : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Gotham Knights: Deluxe : 23,74€ au lieu de 94,99€ (-75%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker - Édition Deluxe PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Lost Judgment Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

MADiSON : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Monster Hunter Rise: Sunbreak : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 21,24€ au lieu de 84,99€ (-75%)

Need for Speed™ Unbound : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

No More Heroes 3 Deluxe Edition PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Steelrising - Bastille Edition : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Stray : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

The Division 2 - Warlords of New York Ultimate Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION : 16,99€ au lieu de 84,99€ (-80%)

Back 4 Blood : Édition Deluxe PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Conan Exiles : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FOR HONOR - Complete Edition WW : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Gamedec Definitive Edition : 19,24€ au lieu de 34,99€ (-45%)

Judgment : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Jurassic World Aftermath Collection PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Marvel's Iron Man VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter World: Iceborne : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Neon White : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

ONINAKI : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Predator: Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Secret of Mana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Solar Ash : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sonic Colours: Ultimate - Digital Deluxe : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Tchia (PS4 & PS5) : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Forgotten City : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Voice of Cards: The Beasts of Burden + DLC set : 18,99€ au lieu de 37,99€ (-50%)

Voice of Cards: The Forsaken Maiden + DLC set : 18,49€ au lieu de 36,99€ (-50%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars + DLC set : 18,99€ au lieu de 37,99€ (-50%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Assassin’s Creed® The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Assetto Corsa Competizione : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Batman: Collection Arkham : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Biomutant PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Bloodstained: Ritual of the Night : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

DOOM Eternal Standard Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

DRAGON BALL FIGHTERZ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Dragon Ball Xenoverse : Édition Time Travel : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS Special Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Edge Of Eternity : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

FAR CRY PRIMAL - APEX EDITION : 11,54€ au lieu de 34,99€ (-67%)

Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Far Cry® New Dawn Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

GreedFall - Standard Edition : 10,49€ au lieu de 34,99€ (-70%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

LEGO® Marvel Collection : 13,79€ au lieu de 59,99€ (-77%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Metal: Hellsinger (PS4) : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Pathfinder: Wrath of the Righteous : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Persona 3 Portable : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Remnant: From the Ashes : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Return to Monkey Island : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Road 96: Mile 0 - Full Journey : 13,49€ au lieu de 26,99€ (-50%)

Rollerdrome : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sable : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Serial Cleaners : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

SOULCALIBUR Ⅵ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

South Park™ : L’annale du destin™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

STAR OCEAN: IAF ÉDITION NUMÉRIQUE : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Pathless PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Yakuza Remastered Collection : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Twelve Minutes : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Two Point Campus : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

Two Point Hospital: JUMBO Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

VARIOUS DAYLIFE : 14,49€ au lieu de 28,99€ (-50%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Watch Dogs®2 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Alba: A Wildlife Adventure : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Assassin's Creed® III Remastered : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Origins : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assetto Corsa : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Batman: Arkham Knight - Édition premium : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Battlefield 4™ Premium Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Battlefield™ 1 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Battlefield™ V : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Bayonetta : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Blasphemous : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Bloodborne™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Catherine: Full Body : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Chicken Police – Paint it RED! PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Coffee Talk : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

Curse of the Dead Gods : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

DEAD RISING : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

DEAD RISING 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

DEAD RISING 2 Off The Record : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DiRT Rally 2.0 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dragon Age™ : Inquisition - Édition Jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Édition standard Control : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry 4 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

FINAL FANTASY® VII : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Fist of the North Star: Lost Paradise : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Ghost of a Tale : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Ghostrunner : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

I Am Dead : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 7,39€ au lieu de 19,99€ (-63%)

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

La Grande Aventure LEGO 2 : Le Jeu Vidéo : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Last Stop : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

LEGO® Batman™ 3: Au-delà de Gotham ÉDITION PREMIUM : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

LEGO® Marvel's Avengers : 7,59€ au lieu de 39,99€ (-81%)

Little Nightmares II PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue standard : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Metro Exodus : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

NORCO : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Operation: Tango : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Prey : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Prototype®2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 6 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Romancing SaGa 2 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

ROMANCING SAGA 3™ : 5,75€ au lieu de 31,99€ (-82%)

Sayonara Wild Hearts : 7,19€ au lieu de 11,99€ (-40%)

Shenmue I & II : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Street Fighter V: Champion Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Terraria – PlayStation®4 Edition : 9,49€ au lieu de 18,99€ (-50%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Last of Us™ Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Thronebreaker: The Witcher Tales : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tom Clancy's The Division 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Twin Mirror : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Vanquish : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Warhammer: Chaosbane - Magnus Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ (CUSA07377) : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Yakuza 6: The Song of Life : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Yakuza Zero : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Les promos PS Store à moins de 5€