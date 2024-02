Les semaines défilent et les promos sur le PlayStation Store avec. Après avoir mis les jeux indépendants en avant lors de ses opérations commerciales, Sony ne fait pas de favoritisme cette fois. Des productions AAA, du récent comme du classique, en passant par des jeux plus modestes, il y en a encore une fois pour tous les goûts et tous les budgets avec ces promos « Méga de Mars ». On retrouve par exemple Gran Turismo 7, Lies of P, The Last of Us Part 1 ou encore Star Wars Jedi Survivor avec une jolie ristourne. Mention spéciale au pack comprenant Assassin's Creed Mirage & Assassin's Creed Valhalla qui est affiché à -60% pendant toute la durée de ces promos PlayStation Store.

Vous avez jusqu’au 14 mars 2024 à 2h59, heure française, pour faire vos emplettes. On rappelle comme d’habitude que les membres du PS Plus profitent de réductions supplémentaires sur certains jeux et que certaines productions de la liste ci-dessous sont incluses d’emblée dans les catalogues des formules Extra et Premium. Voici sans plus attendre notre listing des meilleures promos actuellement disponibles sur le PlayStation Store, classées par tranche de prix et ordre alphabétique.

Les nouvelles promos PlayStation Store

Assassin's Creed Mirage & Assassin's Creed Valhalla : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Crusader Kings III: Royal Edition : 48,74€ au lieu de 74,99€ (-35%)

Dead Space Édition Digitale Deluxe : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

EA SPORTS FC™ 24 Édition Ultimate PS4 et PS5 : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Ghostrunner 2 Édition Brutal : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Gran Turismo™ 7 - Édition numérique Deluxe 25e anniversaire : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Lies of P Deluxe Edition : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Lords of the Fallen Deluxe Edition : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Mortal Kombat™ 1 Premium Edition: 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 59,49€ au lieu de 84,99€ (-30%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Sackboy: A Big Adventure Édition Deluxe numérique PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

SONIC SUPERSTARS : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

Street Fighter™ 6 : 39,19€ au lieu de 69,99€ (-44%)

The Last of Us™ Part I : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

UFC™ 5 Édition Deluxe : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 30€

A Plague Tale: Requiem : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Blasphemous 2 : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Evil West : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Exoprimal PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Hell Let Loose : 29,24€ au lieu de 44,99€ (-35%)

Hello Neighbor 2 Deluxe Edition : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Immortals of Aveum™ Édition Deluxe : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 Deluxe: 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Like a Dragon: Ishin! PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 5 Royal : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

SpellForce III Reforced : 21,99€ au lieu de 39,99€ (-45%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

The Medium : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

The Walking Dead: Saints & Sinners Tourist Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Two Point Campus - Lot cérébral : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

War Hospital : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

13 Sentinels: Aegis Rim : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition : 19,79€ au lieu de 109,99€ (-82%)

Alien: Isolation - The Collection : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

DEATHLOOP Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Destiny 2 Éclipse : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Digimon Survive : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition PS4™ & PS5™ : 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%)

DREDGE : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Ultimate Edition : 17,99€ au lieu de 119,99€ (-85%)

Ghost Trick: Détective fantôme : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Life is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monster Hunter World: Iceborne Édition Master de : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Nioh 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Pack Hazelight : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Park Beyond : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Riders Republic™ Skate Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Sonic Colours: Ultimate : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Team Sonic Racing™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Viewfinder : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Les jeux à moins de 15€

A Space for the Unbound : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Chernobylite : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Cult of the Lamb : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

DEAD RISING Pack Triplé gagnant : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ - Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Goat Simulator 3 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Heavy Rain™ : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Hitman HD Collection améliorée: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Legend of Mana : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

LEGO® Bricktales : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Midnight Fight Express : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

PACK FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Persona 4 Golden : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Sniper Elite 4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Steelrising : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Lord of the Rings: Gollum™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Watch Dogs: Legion - Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Watch Dogs®2 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Wizard with a Gun : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

Assetto Corsa Ultimate Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Batman: Collection Arkham : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Battlefield™ Hardline Deluxe Edition : 6,89€ au lieu de 29,99€ (-77%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Close to the Sun : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Coffee Talk : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DRAGON BALL XENOVERSE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Frostpunk: Console Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

God of War® III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hotline Miami 2: Wrong Number : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

inFAMOUS Second Son™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO® DC Super-Vilains : 6,59€ au lieu de 59,99€ (-89%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Little Nightmares II PS4 & PS5 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mato Anomalies Digital Deluxe : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

MONSTER HUNTER: WORLD™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mortal Kombat X : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

NORCO : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Not For Broadcast : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

Onimusha: Warlords : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

SEGA® Mega Drive Classics™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Tails Noir : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Until Dawn : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Vampyr : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Weird West: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Wolfenstein® II: The New Colossus™ Deluxe Edition (CUSA07377) : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€