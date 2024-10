Le PlayStation Store est capable d'apporter de chouettes nouveautés comme le système de notation, qui sera d'ailleurs bien complet dans les mois à venir. Cet été, Sony a commencé à tester en circuit fermé la possibilité de laisser un vrai avis, comme sur Steam, et même de notifier la présence ou non de spoilers. À l'inverse, la boutique peut avoir des faiblesses et l'une d'entre elles ne s'estompe toujours pas après plusieurs années. Une armée de contenus à la qualité très douteuse s'invite de plus en plus sur la plateforme.

Le PlayStation Store est un enfer à cause des shovelwares

Une discussion anime les forums de Reddit ces derniers jours au sujet des contenus affichés sur le PlayStation Store, et notamment dans les sections gratuit / démos. Quel est le problème ? L'invasion de shovelwares. Un terme qui désigne des jeux créés sans véritable envie de proposer quelque chose de qualitatif. Généralement, les prix sont bas et ça incite donc potentiellement davantage les joueuses et joueurs à passer à la caisse. Cette mise en avant des shovelwares sur le PlayStation Store ne date pas d'hier, bien au contraire, et n'est même pas spécifique à la boutique de Sony. Sur l'eShop de la Nintendo Switch par exemple, c'est aussi un souci majeur.

Mais ces gros problèmes agacent les joueurs car ils ont eu tendance à empirer en une dizaine d'années. « Sérieusement, je ne comprends pas Sony. La même chose qui s'est produite avec les jeux mobiles se produit maintenant avec Playstation : des tonnes de jeux mal conçus occupent le PlayStation Store, ce qui rend difficile la recherche de bons jeux » déclare l'un d'eux sur Reddit. Ce constat est valable aux États-Unis, mais aussi en France sur PS5 et PS4, comme on peut le voir sur nos captures maison.

Cette forte présence de shovelwares a pour effet de noyer et de pousser parfois très loin dans la recherche des jeux indépendants qui auraient mérité d'être mieux en avant, voire des AAA. « Avant, j'aimais bien chercher de nouveaux jeux. Mais maintenant, ça devient laborieux et je tombe la plupart du temps sur des jeux où les développeurs ont davantage passé leur temps à trouver une image décente d'illustration »; « C'est un problème du PlayStation Store depuis près de dix ans maintenant. Cela a empiré, mais ça a toujours été le cas » peut-on lire sur Reddit. Et vous, pensez-vous également que l'abondance de shovelwares nuit à la visibilité des contenus du PS Store ?





Source : Reddit, PlayStation Store.