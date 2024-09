Après les promos réservées aux membres du PS Plus, plus de jaloux. Comme presque chaque semaine, le constructeur japonais déploie une nouvelle salve de réductions cette fois ouverte à tous les joueurs PlayStation. Au programme plus de 3000 jeux PS5, PS4 et PSVR à prix cassé avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -95%. Comme pour toutes les promos du PlayStation Store, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, tant aucun genre n’est mis sur la touche.

Côté sorties récentes, on mentionnera de belles réductions sur Resident Evil 4 Gold, Assassin’s Creed Mirage, Dragon’s Dogma 2 ou encore Wo Long Fallen Dynasty pour ne citer qu'eux. On retrouve également de grands classiques, d’excellentes productions indépendantes récentes comme cultes et tout un tas de jeux appréciés. Vous avez jusqu’au 10 octobre 2024 à 2h59 du matin, heure française pour faire vos emplettes. C’est systématique désormais, les membres du PS Plus peuvent profiter de remises supplémentaires sur certains des titres de la liste ci-dessous, quand d’autres sont intégrés d’office aux formules Extra et Premium. Voici notre sélection des meilleures nouvelles promos du PlayStation Store.

Les meilleures promos PlayStation Store

Assassin's Creed Mirage & Assassin's Creed Valhalla Pack : 38,49€ au lieu de 109,99€ (-65%)

Atomic Heart (PS4 & PS5) : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Pack Cross-gen PS4™ & PS5® : 26,24€ au lieu de 74,99€ (-65%)

CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Cyberpunk 2077 : Édition Ultime (PS5) : 52,49€ au lieu de 69,99€ (-25%)

Demon’s Souls : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Dragon's Dogma 2 : 39,74€ au lieu de 74,99€ (-47%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH : 53,59€ au lieu de 79,99€ (-33%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

HITMAN World of Assassination - Deluxe Edition : 44,99€ au lieu de 99,99€ (-55%)

Horizon Forbidden West™ : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

HUMANKIND™ Heritage Edition PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Jujutsu Kaisen Cursed Clash : 38,99€ au lieu de 59,99€ (-35%)

Kingdom Hearts III : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Monster Hunter Stories Collection : 39,59€ au lieu de 59,99€ (-34%)

Mount & Blade II: Bannerlord : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

NINJA GAIDEN: Master Collection : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

OCTOPATH TRAVELER II PS4&PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

OCTOPATH TRAVELER PS4&PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 3 Reload PS4 et PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Remnant II® - Ultimate Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition PS4 & PS5 : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

RoboCop: Rogue City : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Street Fighter™ 6 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Tales of Arise Beyond the Dawn Ultimate Edition : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

UFC™ 5 Édition Ultimate : 54,99€ au lieu de 109,99€ (-50%)

Wo Long: Fallen Dynasty (PS4 & PS5) : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

DARK SOULS™ III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sea of Stars : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60)

AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

MONARK : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Stray Gods: The Roleplaying Musical : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops 4 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Contra: Operation Galuga PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call of Duty®: Modern Warfare® : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Anno 1800™ - Édition Consoles - Standard : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions : 16,49€ au lieu de 54,99€ (-70%)

Blood & Truth : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Collection Heavy Rain™ et BEYOND: Two Souls™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Danganronpa 1/2 Reload : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DARK SOULS™: REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead Cells: Return to Castlevania Bundle : 18,14€ au lieu de 32,99€ (-45%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Ghostrunner 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

INDIKA : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Jurassic World Evolution 2 édition Deluxe : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

LIVE A LIVE PS4&PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

METAL GEAR SOLID - Master Collection Version PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Monster Hunter World: Iceborne Édition Master : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

NieR: Automata™ Game of the YoRHa Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Nobody Wants to Die : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden : 19,49€ au lieu de 38,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Secret of Mana : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Temtem : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 18,14€ au lieu de 54,99€ (-67%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Trinity Trigger : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Triple pack Assassin's Creed : Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Les jeux PlayStation à moins de 15€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition : 14,44€ au lieu de 84,99€ (-83%)

Borderlands 2 VR : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Chivalry 2 PS4 & PS5 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Crysis Remastered Trilogy : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle : 14,84€ au lieu de 44,99€ (-67%)

Diablo® II: Resurrected : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Digimon Survive : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Endling - Extinction is Forever : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

FINAL FANTASY XV ÉDITION ROYALE : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Inkulinati : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Jurassic Park Classic Games Collection : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Martha Is Dead Ultimate Edition PS4™ & PS5™ : 13,49€ au lieu de 44,99€ (-70%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

ONINAKI : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil Pack Triplé gagnant : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil RACCOON CITY EDITION : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

SCARLET NEXUS Ultimate Edition PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Sonic Colours: Ultimate : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Spyro™ Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Streets Of Rage 4 : 11,24€ au lieu de 24,99€ (-55%)

Tchia (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Team Sonic Racing : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

The Forgotten City : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Ultros (PS4 & PS5) : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Until Then : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Vampire: The Masquerade - Swansong : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Wolfenstein: Resistance Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les jeux PlayStation à moins de 10€

Alan Wake Remastered : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Assassin's Creed® IV Black Flag™ - Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed Rogue Remastered : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assassin's Creed Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Batman: Collection Arkham : 7,19€ au lieu de 59,99€ (-88%)

Battlefield™ V Édition Définitive : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Behind the Frame: Les plus beaux paysages : 6,26€ au lieu de 10,99€ (-43%)

Blasphemous : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Bloodborne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Bully (Canis Canem Edit) : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders: Fury's Collection - War and Death : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Dishonored®: Death of the Outsider™ : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Dordogne : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Far Cry Primal : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Far Cry® New Dawn : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

FINAL FANTASY VIII Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

FINAL FANTASY® IX Édition numérique : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

Gang Beasts : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Hello Neighbor : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

inFAMOUS™ First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Isonzo : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Jak and Daxter: The Precursor Legacy™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak II™: Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Just Cause 4: Reloaded : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

LEGO® DC Super-Vilains : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force Édition Deluxe : 6,29€ au lieu de 69,99€ (-91%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 6,39€ au lieu de 31,96€ (-80%)

Loop8: Summer of Gods : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Mass Effect™: Andromeda – Édition Recrue Deluxe : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

MONSTER HUNTER: WORLD™ : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Need for Speed™ Heat : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

OKAMI HD : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

ONE PIECE World Seeker : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Pack de L'Ombre - La Terre du Milieu™ : 8,39€ au lieu de 69,99€ (-88%)

Pack Unravel Yarny : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Road 96: Mile 0 - Full Journey : 8,09€ au lieu de 26,99€ (-70%)

Sherlock Holmes Chapter One : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

SONIC FORCES™ : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sonic Mania : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Spiritfarer®: édition Farewell : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

STAR WARS™ Battlefront™ II: Édition Célébration : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Elder Scrolls Online : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Texas Chain Saw Massacre : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

This War of Mine: Final Cut : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Two Point Campus : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

WATCH_DOGS™ COMPLETE EDITION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Wytchwood : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Zero Escape: The Nonary Games : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Les promos PlayStation Store à moins de 5€