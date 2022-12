Les nouvelles promos PlayStation Store sont arrivées. Au programme jusqu’à -97% sur plus de 3000 jeux PS5, PS4 et PSVR et ce pendant presque un mois entier.

Les promos PlayStation Store de Noël terminées, Sony lance une nouvelle vague de réductions pour la fin de l’année. Au programme, des prix cassés sur plus de 3000 jeux PS5, PS4 et PS VR, ainsi que leurs extensions pour terminer 2022 en beauté. On retrouve des titres récents comme Gotham Knights, Elden Ring, Saints Row ou encore Need For Speed, comme de grosses productions plus anciennes et des jeux indépendants bien notés.

L’occasion parfaite pour remplir son catalogue avant les fêtes de fin d'année ou pour préparer des cadeaux de Noël de dernière minute. Vous aurez jusqu’au 19 janvier 2023 à 2h59 du matin, heure française, pour faire votre shopping. On rappelle comme d’habitude que certains jeux de la sélection sont inclus dans le catalogue du PS Plus Extra ou Premium. Voici les meilleures promos PS Store classées par prix :

Les meilleures promos PlayStation Store

A.O.T. 2 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Century: Age of Ashes - Pack de l'Éveillé : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Digimon Survive : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

EA SPORTS™ FIFA 23 Édition Standard PS5™ : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

ELDEN RING PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

ELEX II PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Evil West : 47,99€ au lieu de 59,99€ (-20%)

F1® 22 PS5™ : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

FINAL FANTASY VII REMAKE : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Gotham Knights : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Gran Turismo™ 7 : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Gungrave G.O.R.E : 33,49€ au lieu de 49,99€ (-33%)

HITMAN 3 - Deluxe Edition : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

Horizon Forbidden West™ : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R PS4 & PS5 : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

KINGDOM HEARTS All-In-One : 65,99€ au lieu de 109,99€ (-40%)

Madden NFL 23 PS4™ : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

NBA 2K23 pour PS5™ : 35,99€ au lieu de 79,99€ (-55%)

Need for Speed™ Unbound Palace Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

NHL 23 PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Pack Crash™ + Spyro™ Triple Play : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Persona 5 Royal : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Rust Console Edition : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Saints Row PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Sekiro™: Shadows Die Twice - Édition GOTY : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Syberia - The World Before : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

The Dark Pictures Anthology : Season One PS4™ & PS5™ : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

The Last of Us™ Part I : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Warhammer 40,000: Inquisitor - Ultimate Edition : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Les promos PS Store à moins de 30€

13 Sentinels: Aegis Rim : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Assassin's Creed® Odyssey - GOLD EDITION : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 21,00€ au lieu de 70,00€ (-70%)

Battlefield™ 2042 sur PS5™ : 27,99€ au lieu de 79,99€ (-65%)

Berserk and the Band of the Hawk : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Borderlands 2 VR : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Bundle des classiques PS2™ de Rockstar Games : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Pack Cross-gen PS4™ & PS5™ : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Chivalry 2 Special Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cyberpunk 2077: 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

DARK SOULS™ III : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Dead Cells: Road to the Sea Bundle : 23,09€ au lieu de 32,99€ (-30%)

DEATHLOOP : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Disney Dreamlight Valley : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

FAR CRY 6 ÉDITION DELUXE : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

IMMORTALS FENYX RISING - ÉDITION GOLD PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Jurassic World Evolution 2 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Mafia: Trilogy : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Martha Is Dead Digital Deluxe PS4™ & PS5™ : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Marvel's Guardians of the Galaxy pour PS4 et PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

NEO: The World Ends with You : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

New Tales from the Borderlands : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

NieR Replicant ver.1.22474487139… : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

No Man's Sky PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

OUTRIDERS PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 49,99€ (-55%)

Persona® 5 Strikers Édition Deluxe numérique : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Psychonauts 2 : 20,39€ au lieu de 59,99€ (-66%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Solar Ash : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Stray : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Surviving the Aftermath : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Tales of Arise PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5: 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

The Chant : 26,79€ au lieu de 39,99€ (-33%)

The DioField Chronicle PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Elder Scrolls Online Collection: High Isle CE - PS4 & PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - PS5 & PS4 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

The Great Ace Attorney Chronicles : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

The Quarry pour PS5™ : 24,74€ au lieu de 74,99€ (-67%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Vampire: The Masquerade - Swansong PRIMOGEN EDITION : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Visage : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Watch Dogs®2 - Gold Edition : 21,99€ au lieu de 109,99€ (-80%)

Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Aragami 2 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Astérix & Obélix Baffez-les tous ! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult of the Lamb : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

DARK SOULS™: REMASTERED : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Destiny 2 : La Reine Sorcière: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DRAGON BALL Z: KAKAROT : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS Special Edition : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Dreams : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

ENDER LILIES: Quietus of the Knights : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Hades : 16,74€ au lieu de 24,99€ (-33%)

It Takes Two PS4™ & PS5™ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Marvel Collection : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Life is Strange Remastered Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Moss: Livre II : 19,49€ au lieu de 29,99€ (-35%)

Nobody Saves the World : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Overcooked! All You Can Eat : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Persona 4 Arena Ultimax : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Planet Coaster: Premium Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Rabbids®: Party of Legends : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Return of the Obra Dinn : 16,79€ au lieu de 23,99€ (-30%)

SCARLET NEXUS PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Tetris® Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Crew® 2 Édition Gold : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

The Outer Worlds : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

The Pathless PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Tropico 6 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Voice of Cards: The Forsaken Maiden : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Watch Dogs®: Legion PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Weird West : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

WWE 2K22 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

XIII : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

ANNO: Mutationem PS4 & PS5 : 12,09€ au lieu de 21,99€ (-45%)

art of rally : 12,59€ au lieu de 20,99€ (-40%)

Astérix & Obélix XXL : Romastered : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Astroneer : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Batman: Collection Arkham : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Bloodstained: Ritual of the Night : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Catherine: Full Body Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Diablo® II: Resurrected™ : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

DRAGON BALL FIGHTERZ - FighterZ Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Fort Boyard Nouvelle Edition - Toujours plus fort ! : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Haven : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

HITMAN™ - Édition Jeu de l’année : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

HITMAN™ 2 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Inscryption : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Just Cause 4 - Édition complète : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 13,19€ au lieu de 21,99€ (-40%)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Last Stop : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

LEGO® CITY Undercover : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

LEGO® DC Super-Vilains : Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Life is Strange 2 - Saison complète : 12,78€ au lieu de 31,96€ (-60%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Mafia: Definitive Edition : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Moss : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

NORCO : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL RACCOON CITY EDITION: 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Rogue Lords : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

SAMURAI SHODOWN : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Serious Sam Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter bundle : 14,94€ au lieu de 64,99€ (-77%)

STAR OCEAN: IAF ÉDITION NUMÉRIQUE : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Streets Of Rage 4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Subnautica: Below Zero PS4 & PS5 : 13,49€ au lieu de 29,99€ (-55%)

SUPERHOT MIND IS SOFTWARE BUNDLE : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Superliminal : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

TEKKEN 7 - Originals Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Artful Escape : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

The Surge 1 & 2 - Dual Pack : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

The Yakuza Remastered Collection : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Trek to Yomi : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Twelve Minutes : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood Champion of Gaia : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les promos PS5 & PS4 à moins de 10€

A Juggler's Tale : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

A Memoir Blue : 5,99€ au lieu de 7,99€ (-25%)

A Short Hike : 5,19€ au lieu de 7,99€ (-35%)

A Way Out : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Absolver: Downfall : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Alba: A Wildlife Adventure : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Alex Kidd in Miracle World DX : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Ancestors: The Humankind Odyssey : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Astérix & Obélix XXL3: Le Menhir de Cristal : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Battlefield™ Hardline Deluxe Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

BLACKSAD: Under the Skin : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Blizzard® Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Call of The Sea : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cloudpunk : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Cook, Serve, Delicious! 3?! : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Cozy Grove : 8,39€ au lieu de 13,99€ (-40%)

Curse of the Dead Gods : 6,79€ au lieu de 19,99€ (-66%)

Darksiders III : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Darksiders: Fury's Collection - War and Death : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

DOOM Eternal Standard Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Fallout 4: Game of the Year Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Ghost of a Tale : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

GUNGRAVE VR : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

HOT WHEELS UNLEASHED™ : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Injustice™ 2 - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

La Terre du Milieu™ : L'Ombre de la Guerre™ : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

LEGO® BATMAN™ 3: AU-DELÀ DE GOTHAM : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

LEGO® Les Indestructibles : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

LEGO® Marvel's Avengers : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

LEGO® Marvel™ Super Heroes : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Maquette : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Marvel's Avengers : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Minute Of Islands : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Mortal Shell: Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Moving Out : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

My Friend Pedro : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

MY HERO ONE'S JUSTICE : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Need for Speed™ Heat : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Neon Abyss : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

OlliOlli World (PS4/PS5) : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition : 9,79€ au lieu de 97,99€ (-90%)

Pack numérique UNCHARTED 4: A Thief's End et UNCHARTED: The Lost Legacy : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Power Rangers: Battle For The Grid : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Prey : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Puyo Puyo™ Tetris® : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

RAGE 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Raji: An Ancient Epic : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Road 96 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Salt and Sacrifice : 9,59€ au lieu de 15,99€ (-40%)

Sid Meier's Civilization VI : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Spirit of the North: Enhanced Edition : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

Star Ocean® Till The End Of Time™ : 8,39€ au lieu de 20,99€ (-60%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Édition Deluxe : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

STAR WARS™ Republic Commando™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

STAR WARS™: Squadrons : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Street Fighter V: Champion Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

SUPERHOT : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Terraria – PlayStation®4 Edition : 7,59€ au lieu de 18,99€ (-60%)

The Last of Us Part II : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Messenger : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Sinking City: Necronomicon Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

TOHU : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Vampyr : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Warhammer: Chaosbane : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Warhammer: Vermintide 2 : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

We Happy Few Digital Deluxe : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Wolfenstein The New Order : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Wolfenstein: The Old Blood : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Wonder Boy: The Dragon's Trap : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

WORLD OF FINAL FANTASY® : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Les soldes PS Store à moins de 5€