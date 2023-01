Les nouvelles promos PlayStation Store sont arrivées. Au programme jusqu’à -96% sur plus de 1000 jeux PS5, PS4 et PSVR et ce pendant plusieurs semaines.

Les Super Promos de Janvier sont terminées, place à une nouvelle salve de réductions. Comme presque chaque mercredi, Sony lance une nouvelle opération pour permettre aux joueurs PS5, PS4 et PSVR de faire le plein de jeux à petits prix. Les nouvelles promos PlayStation Store s’adressent directement aux plus petits budgets en proposant plus de 1000 titres et DLCS à moins de 20€. On retrouve de belles productions dans le lot, allant de gros jeux en monde ouvert aux petites pépites indépendantes qui se sont faites remarquées ces dernières années.

Ces nouvelles promos PlayStation Store seront disponibles jusqu’au 2 février 2023, toujours à 2h59 du matin, heure française. Comme d’habitude, on rappelle que certains jeux de la sélection sont inclus dans le catalogue du PS Plus Extra ou Premium. Voici les meilleures réductions PS Store classées par prix et par ordre alphabétique. Notez que nous n'avons pas inclus les Season Pass et DLC, mais il y a de belles réductions sur certains d’entre eux si vous souhaitez prolonger l'expérience de vos jeux préférés. On rappelle par ailleurs que Sony a implémenté une nouvelle fonctionnalité pour faire des cadeaux sur le PS Store. C'est le moment ou jamais de faire plaisir à un ami.

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

Assassin's Creed III Remastered : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Blood & Truth : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Call of Duty Advanced Warfare Gold Edition : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Call of Duty Black Ops 4 : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Call of Duty Black Ops III - Zombies Chronicles Edition : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Call of Duty Ghosts Gold Edition : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Call of Duty Modern Warfare : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Call of Duty Modern Warfare Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Call of Duty WWII - Gold Edition : 19,59€ au lieu de 69,99€ (-72%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Diablo III Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Disgaea 1 Complete : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Disgaea 5 Complete Bundle : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

DOOM Eternal Deluxe Edition - PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Far Cry 4 - Gold Edition : 16,49€ au lieu de 49,99€ (-67%)

Gravity Rush 2 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

JETT The Far Shore : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Marvel’s Spider-Man Édition Game of the Year : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Marvel's Iron Man VR : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Persona 5 Ultimate Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Predator Hunting Grounds : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sakura Wars Digital Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

SCARLET NEXUS Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Serial Cleaners : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Triple pack Assassin's Creed : Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Watch Dogs Legion - Édition Deluxe : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 15€

Assassin's Creed 4 Black Flag : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Cake Bash : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

CODE VEIN : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Detroit Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

DMC4SE Demon Hunter Bundle : 10,79€ au lieu de 35,99€ (-70%)

DOOM Eternal - Year One Pass : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DOOM Slayers Collection : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

DRAGON BALL FIGHTERZ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

God of War Edition Deluxe: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gran Turismo Sport Spec II : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Gravity Rush Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Heavy Rain : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

HELLDIVERS Édition ultime Super-Terre : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Iron Harvest - Complete Edition : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Journey - Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Judgment : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Kaze and The Wild Masks - Deluxe Edition : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

L.A. Noire Les enquêtes VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

LEGO DC Super-Vilains : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 11,24€ au lieu de 74,99€ (-85%)

LEGO Marvel's Avengers Édition deluxe : 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%)

Manifold Garden Edition Deluxe : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

Monster Crown : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

NARUTO SHIPPUDEN Ultimate Ninja STORM Legacy : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

ONE PIECE BURNING BLOOD - Gold Edition : 14,24€ au lieu de 94,99€ (-85%)

ONE PUNCH MAN A HERO NOBODY KNOWS Deluxe Edition : 11,89€ au lieu de 84,99€ (-86%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

PHOGS! : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Planet Coaster: Édition console : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sniper Elite VR : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

SOULCALIBUR Ⅵ Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

The Crew 2 - Édition Standard : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Surge 2 : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Watch Dogs 2 - Deluxe Edition : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Wolfenstein: Resistance Bundle : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Les promos PS Store à moins de 10€

ABZÛ : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Arise A simple story : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed Chronicles – Trilogy : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Assassin's Creed Rogue Remastered : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Assassin's Creed Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assetto Corsa : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Axiom Verge : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Batman Arkham Knight : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Battlefield 1 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Battlefield 4 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Battlefield Hardline Édition Standard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Battlefield V : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

BioShock 2 Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Infinite The Complete Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

BioShock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blair Witch : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Borderlands The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Coffee Talk : 6,99€ au lieu de 13,99€ (-50%)

Dark Chronicle : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Dark Cloud : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Death's Door : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DiRT Rally 2.0 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Dishonored Death of the Outsider : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Dishonored Definitive Edition : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dolmen : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dragon Age Inquisition - Édition Jeu de l'année : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Dragon's Crown Pro : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Fallout 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Faraday Protocol : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Fist of the North Star: Lost Paradise : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Frantics : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Get Packed Fully Loaded : 6,79€ au lieu de 16,99€ (-60%)

God Eater 3 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

God of War III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hidden Agenda : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hollow Knight : Edition Coeur-du-Vide : 7,24€ au lieu de 14,49€ (-50%)

In Nightmare : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

In Sound Mind : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Jak 3 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak and Daxter: The Precursor Legacy : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak II : Renegade : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Jak X: Combat Racing : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Just Cause 4 Reloaded : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Knowledge is Power : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Knowledge is Power Generations : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

LEGO Batman 3: Au-delà de Gotham ÉDITION PREMIUM : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Little Nightmares Complete Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Manhunt : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Marvel vs. Capcom: Infinite - Standard Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mass Effect Andromeda – Édition Recrue standard : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Max Payne : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Mega Man 11 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Monopoly Family Fun Pack : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Moving Out Deluxe Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Need for Speed Édition Deluxe : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Need for Speed Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Neon Abyss : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Pathfinder Kingmaker - Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

PAYDAY 2 THE CRIMEWAVE COLLECTION : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Persona 3 Dancing in Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Qui es-tu ? : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Red Dead Revolver : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident evil 4 (2005) : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

RESIDENT EVIL 5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 6 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

RESIDENT EVIL REVELATIONS : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Rock of Ages 3 Make & Break : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Secret Neighbor : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

SEGA Mega Drive Classics : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Shenmue I & II : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Stranded Deep : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Summer in Mara : 7,69€ au lieu de 21,99€ (-65%)

Summertime Madness : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Sword Art Online Lost Song : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Tacoma : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

The Division 2 - Édition Standard : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Escapists + The Escapists 2 : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Inpatient : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Sinking City : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Unfinished Swan : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Tour de France 2021 PS5 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Until Dawn Rush of Blood : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Valkyria Chronicles 4 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Valkyria Chronicles Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Wild Arms 3 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition (Version internationale) : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

XCOM 2 Digital Deluxe Edition : 6,49€ au lieu de 64,99€ (-90%)

Yomawari Midnight Shadows : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Yooka-Laylee Buddy Duo Bundle : 8,99€ au lieu de 44,99€ (-80%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€