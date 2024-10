C'est l'automne et le PlayStation Store met un peu de soleil dans nos journées grisâtres et surtout beaucoup trop pluvieuses. Le mois d'octobre sera donc synonyme de bonnes affaires sur PS5 et PS4 avec une quantité astronomique de jeux en promotion. Il y en a pour tout le monde, de la pépite indé qu'on n'oublie pas, au AAA qui nous en met plein la mirette en passant par plusieurs expériences multijoueur et/ou farfelues. Si vous avez un peu de temps entre les grosses sorties de la fin d'année, ou des jeux en retard pour lesquels vous n'aviez pas encore cédé, c'est peut-être le moment ou jamais.

Une tonne de jeux PS5 et PS4 en promo sur le PlayStation Store

Parmi la flopée de jeux en promotion sur le PlayStation Store on peut noter la présence de vraies pépites de la scène indé comme GRIS par exemple (décidément, il est partout, même dans le PS Plus Extra & Premium d'octobre 2024), ou encore Axiom Verge, Machinarium et Rogue Legacy. Bien évidemment, de très gros jeux sont aussi dispo comme Star Wars Jedi Survivor, Tomb Raider I-III Remastered, quelques Assassin's Creed, du Final Fantasy, Cyberpunk 2077, Skull And Bones…

On vous a sélectionné ci-dessous un échantillon de ce qui vous attend dans ces promotions titanesques.

À noter qu'il ne s'agit ici que d'une partie des jeux disponibles. À cela s'ajoutent bien d'autres titres souvent plus confidentiels, mais également une quantité colossale de DLC, pass et autres packs divers et variés. Si vous voulez jeter un œil à absolument tout, il faudra vous rendre directement sur votre console PS5 ou PS4, l'appli PS App ou encore le site officiel.

Jeux PS5 et PS4 à moins de 5 €

Johnny Trigger : 2,99€ au lieu de 4,99€ (-40%)

: 2,99€ au lieu de 4,99€ (-40%) Rugby 20 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

: 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) GRIS | PS4 & PS5 : 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

: 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%) Anthem™ : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

: 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Nickelodeon Kart Racers : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

: 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Dead Island Definitive Collection : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

: 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Batman™: Arkham VR : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

: 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Gravel Special Edition : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

: 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Garfield Kart - Furious Racing : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

: 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Tennis World Tour - Roland-Garros Edition : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

: 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) GRIS : 3,39€ au lieu de 16,99€ (-80%)

: 3,39€ au lieu de 16,99€ (-80%) Easy Flight Simulator : 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%)

: 3,49€ au lieu de 4,99€ (-30%) The Escapists : 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%)

: 3,59€ au lieu de 17,99€ (-80%) Injustice: Les Dieux sont parmi nous Édition Ultime : 3,59€ au lieu de 59,99€ (-94%)

: 3,59€ au lieu de 59,99€ (-94%) Brotato PS4 & PS5 : 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%)

: 3,74€ au lieu de 4,99€ (-25%) Batman: Arkham Knight : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

: 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Injustice™ 2 - Standard Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

: 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame (PS4 et PS5) : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

: 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%) LEGO® Le Hobbit : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

: 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%) Tomb Raider: Definitive Edition : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

: 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Destroy All Humans! (2005) : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

: 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

: 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%) Arise: A simple story : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

: 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

: 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%) Pizza Possum : 4,19€ au lieu de 6,99€ (-40%)

: 4,19€ au lieu de 6,99€ (-40%) Descenders : 4,39€ au lieu de 21,99€ (-80%)

: 4,39€ au lieu de 21,99€ (-80%) Metro Exodus : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

: 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Sid Meier's Civilization VI : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

: 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Metro Redux : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

: 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Enter the Gungeon : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

: 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%) Open Country : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

: 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%) Kingdom Two Crowns : 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%)

: 4,74€ au lieu de 18,99€ (-75%) LEGO® Jurassic World™ : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

: 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%) LEGO® BATMAN™ 3: AU-DELÀ DE GOTHAM : 4,79€ au lieu de 19,99€ (-76%)

: 4,79€ au lieu de 19,99€ (-76%) One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

: 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%) Mortal Kombat 11 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

: 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) Titanfall™ 2 édition standard : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

: 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) STAR WARS™ Battlefront™ Édition Ultime : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

: 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Zombie Army 4: Dead War : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

: 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) The Beast Inside (PS4 et PS5) : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

: 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) Astérix & Obélix Baffez-les tous ! (PS4 et PS5) : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

: 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) Nickelodeon All-Star Brawl : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

: 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) The Disney Afternoon Collection : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

: 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Mark of the Ninja: Remastered : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

: 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Guns, Gore and Cannoli : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

Jeux PS5 et PS4 à moins de 10€ sur le PlayStation Store

Beneath the earth - Backrooms (PS4 et PS5) : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%)

(PS4 et PS5) : 5,24€ au lieu de 14,99€ (-65%) The Forest : 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%)

: 5,09€ au lieu de 16,99€ (-70%) Sniper Ghost Warrior Contracts : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

: 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%) Tricky Towers : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%) Portal Knights : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

: 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%) Risk of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

: 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) Overcooked! 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

: 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%) Golf With Your Friends : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

: 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%) The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 7,19€ au lieu de 23,99€ (-70%)

: 7,19€ au lieu de 23,99€ (-70%) Journey™ : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) CATAN® - Console Edition PS4™ & PS5® : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2 : Édition Deluxe : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) The Wolf Among Us : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) The Witcher 3: Wild Hunt : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

: 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Back 4 Blood : Édition Standard PS4 & PS5 : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)

: 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%) Serious Sam 4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) STAR WARS™: Squadrons : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) MORDHAU : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) KNACK™ : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Destroy All Humans! : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Bendy and the Ink Machine : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Marvel vs. Capcom: Infinite - Standard Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

: 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Farm Together : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Stranded Deep : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Slay the Spire : 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%)

: 8,49€ au lieu de 24,99€ (-66%) Critical Strike Shooter: SWAT Rescue Missions : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

: 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) Undertale : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

: 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) The Lord of the Rings: Gollum™ : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

: 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) Wolfenstein® II: The New Colossus™ Deluxe Edition : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

: 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) DiRT Rally 2.0 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

: 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) Park Beyond : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Street Fighter 30th Anniversary Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) FINAL FANTASY : 9,59€ au lieu de 11,99€ (-20%)

: 9,59€ au lieu de 11,99€ (-20%) Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

: 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%) JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

: 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) GORN (PS4 et PS5) : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

(PS4 et PS5) : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Nobody Saves the World : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) UNTURNED : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Untitled Goose Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Sherlock Holmes The Awakened PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Chef Life - A Restaurant Simulator : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

: 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Qui Veut Gagner Des Millions ? (PS4 et PS5) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

(PS4 et PS5) : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Green Hell : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

: 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Jeux à moins de 20€

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) SOULCALIBUR Ⅵ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Mass Effect™ Édition Légendaire : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Battlefield™ 2042 sur PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Assassin's Creed® Origins : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Space Engineers PS4 & PS5 : 10,19€ au lieu de 16,99€ (-40%)

: 10,19€ au lieu de 16,99€ (-40%) Heavenly Bodies : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

: 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%) THE KING OF FIGHTERS XV Edition Standard PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

: 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

: 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Exo One : 11,89€ au lieu de 16,99€ (-30%)

: 11,89€ au lieu de 16,99€ (-30%) Bendy and the Dark Revival : 11,39€ au lieu de 28,49€ (-60%)

: 11,39€ au lieu de 28,49€ (-60%) Motorcycle Mechanic Simulator 2021 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Drums Rock : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

: 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Monster Jam Steel Titans 2 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Under The Waves : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Bus Simulator : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Bob l'éponge : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) WRC 10 FIA World Rally Championship : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

: 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Disco Elysium - The Final Cut : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

: 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) Need for Speed™ Unbound : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

: 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%) Battlefield™ 2042 sur PS5 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

: 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%) Star Trek: Resurgence (PS4/PS5) : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

(PS4/PS5) : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) Return to Monkey Island : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

: 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) HOT WHEELS UNLEASHED™ 2 - Turbocharged PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

: 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

: 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) The Jackbox Party Starter : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

: 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) Planet of Lana : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

: 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) Rogue Legacy 2 : 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%)

: 13,74€ au lieu de 24,99€ (-45%) Arranger: A Role-Puzzling Adventure : 13,49€ au lieu de 17,99€ (-25%)

: 13,49€ au lieu de 17,99€ (-25%) The Order: 1886™ : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Biomutant PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

: 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) PlateUp! : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Cuphead : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

: 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%) Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

: 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

: 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%) METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty - Master Collection Version PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

: 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) Édition numérique Deluxe God of War™ : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Tom Clancy's The Division 2 – Édition Ultimate : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

: 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Viewfinder : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

: 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%) Akimbot : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

: 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) The Outer Worlds : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Gotham Knights : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

: 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%) Thief Simulator 2 : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

: 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%) Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

: 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) ONE PIECE ODYSSEY PS4 & PS5 : 14,69€ au lieu de 69,99€ (-79%)

: 14,69€ au lieu de 69,99€ (-79%) Grand Theft Auto V : Édition Premium : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

: 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%) FINAL FANTASY VI : 14,39€ au lieu de 17,99€ (-20%)

: 14,39€ au lieu de 17,99€ (-20%) Thank Goodness You're Here! (PS4/PS5) : 14,39€ au lieu de 17,99€ (-20%)

(PS4/PS5) : 14,39€ au lieu de 17,99€ (-20%) Capcom Fighting Collection : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Sifu : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Suicide Squad: Kill the Justice League : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

: 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%) Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%)

: 15,99€ au lieu de 19,99€ (-20%) Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Payday 3 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Moss: Livre II (PS4/PS5) : 16,49€ au lieu de 21,99€ (-25%)

(PS4/PS5) : 16,49€ au lieu de 21,99€ (-25%) Pat' Patrouille : La Super Patrouille sauve la Grande Vallée : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

: 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%) The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Stranded: Alien Dawn : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

: 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%) Transport Fever 2: Console Edition : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

: 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%) Marvel's Midnight Suns sur PS4™ : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) PGA TOUR 2K23 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

: 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) PowerWash Simulator : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

: 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%) The Lord of the Rings: Return to Moria™ : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

: 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%) Red Matter 2 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Road Maintenance Simulator (PS4/PS5) : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

(PS4/PS5) : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) This Bed We Made (PS4/PS5) : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

(PS4/PS5) : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Firefighting Simulator - The Squad PS4™ & PS5™ : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Paw Patrol, la Pat'Patrouille : Grand Prix : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Hi-Fi RUSH : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Pacific Drive : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) Sker Ritual : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

: 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%) Green Hell : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

: 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%) The 7th Guest VR : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

: 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%) LEGO® 2K Drive pour PS4™ : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

: 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%) Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

: 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%) Trials of Mana : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Ys VIII: Lacrimosa of DANA (PS4/PS5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

(PS4/PS5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) L. A. Noire : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Agatha Christie - Le Crime de l'Orient-Express : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

D'autres promotions intéressantes sur le PlayStation Store