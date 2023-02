Les nouvelles promos PlayStation Store arrivent. Au programme jusqu’à -90% sur des centaines de jeux PS5 et PS4 et ce pendant deux semaines complètes.

Quand une vague de soldes se termine, une nouvelle arrive. Les prochains promos PlayStation Store se dévoilent un peu à l’avance, et elles font la part belle aux jeux PS5 et PS4 acclamés par la critique, mais pas que. Sony va donc permettre aux joueurs de se procurer certaines pépites de ces dernières années et autres titres appréciés à moindre frais. On rappelle par ailleurs qu’il reste encore quelques heures pour profiter des dernières promos PS Store qui ne sont que des jeux à moins de 20€.

Au programme, ce sont donc des centaines de jeux PS5 et PS4 qui sont à prix tout doux. On retrouve dans le lot des productions récentes comme Gotham Knights et Sonic Frontiers, mais aussi de belles productions allant des exclusivités PlayStation aux petites pépites indépendantes. Ces nouvelles promos PlayStation Store seront disponibles jusqu’au 16 janvier 2023 à 2h59 du matin, heure française. On rappelle évidemment que certains jeux de notre sélection sont inclus dans le catalogue du PS Plus Extra ou Premium. Voici les meilleures réductions PS Store classées par prix et par ordre alphabétique.

Les meilleures promos PlayStation Store

Aliens: Fireteam Elite — Ultimate Edition : 34,79€ au lieu de 59,99€ (-42%)

Assassin's Creed Valhalla — Complete Edition : 48,99€ au lieu de 139,99€ (-65%)

Call Of Duty: Modern Warfare II — Pack Cross-Gen : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Call Of Duty: Vanguard — Pack Cross-Gen : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Crusader Kings III : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Deathloop + Ghostwire: Tokyo Bundle : 47,99€ au lieu de 119,99€ (-60%)

Disney Dreamlight Valley — Édition De Luxe : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Doraemon Story Of Seasons: Friends Of The Great Kingdom : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Dying Light 2 Stay Human PS4&PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Evil West : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Gotham Knights Deluxe : 42,74€ au lieu de 94,99€ (-55%)

Gran Turismo 7 : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Hell Let Loose Anniversary Edition : 38,49€ au lieu de 54,99€ (-30%)

Horizon Forbidden West : 49,59€ au lieu de 79,99€ (-38%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker — Édition Deluxe PS4 & PS5 : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Need For Speed Unbound Palace Edition : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

NHL 23 Édition X-Factor PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Pack Pga Tour 2K23 X NBA 2K23 : 34,99€ au lieu de 99,99€ (-65%)

Persona 5 Royal : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Pga Tour 2K23 Édition Cross-Gen : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Sd Gundam Battle Alliance Deluxe Edition : 59,49€ au lieu de 84,99€ (-30%)

Sniper Elite 5 PS4 & PS5 : 32,99€ au lieu de 59,99€ (-45%)

Snowrunner — 2-Year Anniversary Edition : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

Sonic Frontiers PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Deluxe PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

Temtem : 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%)

The Quarry Pour PS5 : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Merveilleux Chaos : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Les jeux PS5 & PS4 à moins de 30€

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Back 4 Blood: Édition Deluxe PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Blacktail : 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Call Of Duty: Black Ops Cold War — Pack Cross-Gen PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Crash Bandicoot 4 It's About Time : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Cyberpunk 2077 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Deathloop : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Dirt 5 Year One Edition PS4 & PS5 : 26,99€ au lieu de 89,99€ (-70%)

Endling — Extinction Is Forever : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

F1 22 PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

F1 Manager 2022 : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Ghostwire: Tokyo : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Guilty Gear -Strive- PS4 & PS5 : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Jurassic World Evolution 2 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Madden NFL 23 PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

NBA 2K23 Pour PS5 : 26,39€ au lieu de 79,99€ (-67%)

Outer Wilds Archaeologist Edition : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Pac-Man World Re-Pac : 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

Project Zero: La Prêtresse Des Eaux Noires PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Scarlet Nexus Ultimate Edition PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Solar Ash : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Sonic Origins Digital Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Stray : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Super Monkey Ball Banana Mania Édition Deluxe Numérique PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

The King Of Fighters XV Edition Standard PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — Pack United : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Operator Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 — Pack Cross-Gen Deluxe : 21,99€ au lieu de 54,99€ (-60%)

Two Point Campus : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Yakuza: Like A Dragon PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Les promos PlayStation Store à moins de 20€

A Plague Tale: Innocence : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Apsulov: End Of Gods : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Away: The Survival Series : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Borderlands 3 PS4 & PS5 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Bugsnax : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Chicken Police – Paint It Red! PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Control Ultimate Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Diablo II Resurrected : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Diablo Prime Evil Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Doom Eternal Standard Edition : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Escape Academy : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Grand Theft Auto V (PlayStation 5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Greedfall — Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Grid Legends PS4 Et PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Hades : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Hindsight : 11,99€ au lieu de 14,99€ (-20%)

Hot Wheels Unleashed : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Hunting Simulator 2 Bear Hunter Edition : 14,69€ au lieu de 69,99€ (-79%)

Industria : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

It Takes Two PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 : 16,79€ au lieu de 59,99€ (-72%)

Mortal Shell: Enhanced Edition : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Neon White : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

New Tales From The Borderlands : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Observer: System Redux : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Outbreak Complete Collection : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Outer Wilds : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Pack Metro Saga : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Pumpkin Jack : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Residen Evil Raccoon City Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

River City Girls : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

River City Girls Zero : 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

Rollerdrome : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Severed Steel : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : 15,99€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Sonic Origins PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Ascent PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — PS5 & PS4 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

This War Of Mine: Final Cut : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-45%)

Tinykin : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Trek To Yomi : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Triple Pack EA Star Wars : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

WWE 2K22 Pour PS5 : 17,24€ au lieu de 74,99€ (-77%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 10€