Alors qu’il reste encore une journée pour profiter des promos Black Friday du PS Store, Sony se prépare à lancer une nouvelle vague de réductions. Au programme, des prix cassés sur plus de 1500 jeux PS5, PS4 et PS VR à l’occasion des fêtes de fin d’années. Si ces nouvelles promos PlayStation Store n’ont pas encore été annoncées, on connaît déjà les titres qui pourront être achetés à petit prix.

On retrouve des titres récents comme Gotham Knights, FIFA 23 ou encore Sonic Frontiers, comme de grosses productions plus anciennes et des jeux indépendants bien notés. On notera que certaines de ces promos PlayStation Store sont en réalité une prolongation de celles du Black Friday. Vous aurez jusqu’au 22 décembre 2022 à 2h59 du matin, heure française, pour en profiter. On rappelle comme d’habitude que certains jeux de la sélection sont inclus dans le catalogue du PS Plus Extra ou Premium. Voici les meilleures promos PS Store à venir classées par prix :

Les meilleures promos PlayStation Store

Aliens: Fireteam Elite — Ultimate Edition : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Ark: Ultimate Survivor Edition : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Assassin's Creed Valhalla — Complete Edition : 48,99€ au lieu de 139,99€ (-65%)

Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Back 4 Blood: Édition Deluxe PS4 & PS5 : 32,99€ au lieu de 99,99€ (-67%)

Call Of Duty: Advanced Warfare Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call Of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call Of Duty: Ghosts Et Season Pass : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Call Of Duty: Infinite Warfare : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Call Of Duty: WWII — Gold Edition : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Crusader Kings III: Royal Edition : 56,24€ au lieu de 74,99€ (-25%)

Dead By Daylight: Ultimate Edition PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Destroy All Humans! — Jumbo Pack : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

Dragon Ball Z: Kakarot Ultimate Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

EA Sports FIFA 23 Édition Ultimate PS4 Et PS5 : 59,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

F1 22 Édition Champions PS4 Et PS5 : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

Fallout 76: The Pitt Deluxe Edition : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Far Cry 6 — Édition Standard PS4 & PS5 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Gotham Knights: Deluxe : 52,24€ au lieu de 94,99€ (-45%)

Guilty Gear -Strive- + Season Pass 1 PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Hunting Simulator 2 Elite Edition : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Insurgency: Sandstorm — Deluxe Edition : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Kena: Bridge Of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Kingdom Hearts III : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Le Pack Ultime De Sonic : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Lego Star Wars: La Saga Skywalker — Édition Deluxe PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Lost Judgment Édition Deluxe Numérique PS4 & PS5 : 31,49€ au lieu de 69,99€ (-55%)

Martha Is Dead PS4 & PS5 : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

New Tales From The Borderlands: Édition Deluxe : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

NHL 23 Édition X-Factor PS4 & PS5 : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Persona 5 Strikers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Pga Tour 2K23 Édition Deluxe : 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

Session: Skate Sim : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe Numérique : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Sonic Frontiers Édition Digital Deluxe PS4 & PS5 : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Sonic Origins Digital Deluxe PS4 & PS5 : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Soul Hackers 2 Édition Numérique Deluxe PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Steelrising — Bastille Edition : 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Tales Of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 89,99€ (-60%)

The Medium : 27,99€ au lieu de 49,99€ (-44%)

The Quarry — Édition Deluxe Pour PS4 Et PS5 : 42,49€ au lieu de 84,99€ (-50%)

Triple Pack EA Star Wars : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

Vampire: The Masquerade — Swansong : 26,99€ au lieu de 59,99€ (-55%)

Watch Dogs: Legion Édition Ultime PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 119,99€ (-70%)

Yakuza: Like A Dragon Legendary Hero Edition PS4 & PS5 : 31,49€ au lieu de 89,99€ (-65%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 20€

Alien: Isolation — The Collection : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

Assassin's Creed III Remastered : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Assassin's Creed Odyssey : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Beyond: Two Souls : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Bloodborne: Game Of The Year Edition : 17,49€ au lieu de 34,99€ (-50%)

Borderlands Legendary Collection : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Castlevania Advance Collection : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Darksiders III Blades & Whip Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Days Gone : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Detroit: Become Human : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Diablo III: Eternal Collection : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Dishonored: Death Of The Outsider — Pack Deluxe : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Dissidia Final Fantasy NT Édition Numérique Premium : 15,74€ au lieu de 44,99€ (-65%)

Dmc4 Demon Hunter Bundle : 10,79€ au lieu de 35,99€ (-70%)

Doom Eternal Deluxe Edition — PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Doom Eternal: Year One Pass (Standalone) : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Double Pack Mk11 Ultimate + Injustice 2 Legendary Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Dragon Ball Fighterz : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Édition Numérique Deluxe God Of War : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

El Hijo — A Wild West Tale : 10,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Evil Genius 2 World Domination PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Far Cry New Dawn Deluxe Edition : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Faraday Protocol : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

For Honor Marching Fire Edition : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

I Am Setsuna : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Jett: The Far Shore : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition : 10,99€ au lieu de 54,99€ (-80%)

L.A. Noire: Les Enquêtes VR : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Le Bundle Orcs Must Die! 3 : 14,39€ au lieu de 35,99€ (-60%)

Lego Marvel's Avengers Édition DeLuxe : 11,89€ au lieu de 69,99€ (-83%)

Lost Ember : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Lost Sphear : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Manifold Garden Deluxe Edition : 10,79€ au lieu de 26,99€ (-60%)

Marvel's Spider-Man: Édition Game Of The Year : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

My Hero One's Justice 2 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom — The Prince's Edition : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Nioh: Édition Complète : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

One Piece: Pirate Warriors 4 Deluxe Edition : 18,99€ au lieu de 94,99€ (-80%)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition : 11,89€ au lieu de 84,99€ (-86%)

Pack Triplé Gagnant Resident Evil : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Planet Coaster: Édition Console : 11,24€ au lieu de 44,99€ (-75%)

Pumpkin Jack : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Scarlet Nexus Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Shadow Of The Colossus : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Shadow Of The Tomb Raider Definitive Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Sniper Elite VR : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Elite Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Sonic Colours: Ultimate : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Soulcalibur Ⅵ Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Spyro Reignited Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Tekken 7 — Definitive Edition : 19,19€ au lieu de 119,99€ (-84%)

The Falconeer Warrior Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

The Jak And Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Order: 1886 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

The Surge 2 : 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Tinykin : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition : 19,99€ au lieu de 99,99€ (-80%)

Tour De France 2021 PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Triple Pack Assassin's Creed: Black Flag, Unity, Syndicate : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Undertale : 10,04€ au lieu de 14,99€ (-33%)

Void Trrlm();++ //Void Terrarium++ : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Wasteland 3 Colorado Collection : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Watch Dogs 2 — Deluxe Edition : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Watch Dogs: Legion — Édition Deluxe : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

We Are Ofk : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Wolfenstein: Resistance Bundle : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Les promos PS Store à moins de 10€

A Musical Story : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Abzû : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Arise: A Simple Story : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Ark Park : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Assassin's Creed IV Black Flag — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Assassin's Creed Unity : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Assetto Corsa : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Batman: Arkham Knight : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Battlefield V : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Bioshock 2 Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Bioshock Remastered : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Blade Runner Enhanced Edition : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

Blair Witch : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Borderlands: The Handsome Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Button City : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Canis Canem Edit : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Carto : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Control Ultimate Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Darksiders II Deathinitive Edition : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Daymare 1998 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Dead Rising : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 2 Off The Record : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Death's Door : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dishonored: Death Of The Outsider : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Don't Starve Together: Console Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Dragon Age: Inquisition — Édition Jeu De L'Année : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Empire Of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Fallout 4 : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Final Fantasy Type-0 HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Final Fantasy VII : 7,99€ au lieu de 15,99€ (-50%)

Final Fantasy VIII Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Firewatch : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

First Class Trouble : 6,59€ au lieu de 19,99€ (-67%)

Fist Of The North Star: Lost Paradise : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Frostpunk: Console Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Generation Zero : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

God Of War III Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

In Sound Mind : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Infamous First Light : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Infamous Second Son : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Journey : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Knack : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

La Grande Aventure Lego — Le Jeu Vidéo : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

La Terre Du Milieu: L'Ombre Du Mordor : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Left Alive Édition Day One : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Lego Batman 3: Au-Delà De Gotham Édition Premium : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Lego Jurassic World : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Lego Le Hobbit : 8,79€ au lieu de 39,99€ (-78%)

Lego Worlds : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Little Nightmares Complete Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Lucky's Tale VR : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Mad Max : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Maid Of Sker : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

Marvel Vs. Capcom: Infinite — Standard Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Naruto To Boruto: Shinobi Striker : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Need For Speed Heat Édition Deluxe : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Nioh : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Olija : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

One Piece Burning Blood : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Operation: Tango : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

Overcooked! + Overcooked! 2 : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Pathfinder: Kingmaker — Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Persona 3: Dancing In Moonlight : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ratchet & Clank : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Resident Evil 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Resident Evil 4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 5 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 6 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Code: Veronica X : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Rise Of The Tomb Raider: 20E Anniversaire V : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Röki : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Saints Row The Third Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sega Mega Drive Classics : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Shenmue I & II : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition : 9,99€ au lieu de 99,99€ (-90%)

South Of The Circle : 8,44€ au lieu de 12,99€ (-35%)

Summertime Madness : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Surviving Mars : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Crew 2 — Édition Standard : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Evil Within 2 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Inpatient : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Talos Principle : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

The Walking Dead Onslaught : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Toem : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Tribes Of Midgard PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Until Dawn : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Until Dawn: Rush Of Blood : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Valkyria Chronicles 4 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Valkyria Chronicles Remastered : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

We Happy Few : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Xcom 2 Digital Deluxe Edition : 6,49€ au lieu de 64,99€ (-90%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€