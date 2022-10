Le programme de fidélité PlayStation Stars est officiellement lancé chez nous. Les joueurs PS5 et PS4 peuvent cumuler des points pour tenter de remporter des bons d’achats PSN ou même des jeux. Vous voulez gagner rapidement des récompenses sans vous ruiner ? On a une astuce pour vous.

A l’image du Microsoft Rewards, Sony vient de lancer son propre programme de fidélité entièrement gratuit : le PS Stars. Disponible depuis ce 13 octobre, ce service entend récompenser les joueurs les plus assidus, sur leurs achats mais aussi au travers de campagnes dédiées. Les possesseurs de PS5 ou PS4 peuvent alors tenter de cumuler les points pour gagner des objets de collection virtuels, mais aussi, et surtout, des cartes PSN et des divers jeux. Et il y a un moyen d’engranger rapidement des récompenses, mais ça ne concerne pas tout le monde.

Régulièrement, le PlayStation Stars proposera des campagnes sur diverses thématiques avec des objectifs variés : lancer n’importe quel jeu, acheter un titre sur le PS Store parmi une sélection, ou jouer à des titres spécifiques. Certaines permettent de gagner des points, d’autres des objets digitaux. Et les joueurs PS Plus Premium ont l’avantage. Des challenges demandent en effet de jouer à Until Dawn, Heavy Rain ou autres. Or justement, il suffit de streamer ces jeux via l’abonnement et de simplement les lancer pour débloquer son précieux rapidement, sans avoir à télécharger ni acheté quoi que ce soit. Un gain de temps qui permet d’avoir sa récompense en presque une minute chrono.

Un peu pay-to-win sur les bords ? Oui et non, puisque les campagnes qui nécessitent de jouer à des jeux précis ne rapportent pas de points nécessaires pour obtenir gratuitement des jeux comme It Takes Two, Sekiro ou encore Cult of the Lamb. Ces derniers ne peuvent qu’être glanés en effectuant des achats sur le PS Store avec parfois quelques bonus s’ils font partie d’une campagne spécifique. Par exemple, il était possible de cumuler 50 points supplémentaires en se procurant l’un des titres sélectionnés comme TUNIC ou The Last of Us Part 1.