Sony vient d’annoncer PlayStation Stars, son programme de fidélité qui va récompenser les joueurs PS4 et PS5 les plus acharnés. A la clé, de jolies récompenses dont des jeux et des codes PSN.

C’est la petite annonce qui fait plaisir en ce jour férié. PlayStation vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un programme de fidélité pour les joueurs PS5 et PS4. Est-ce que ce sera vraiment avantageux ? Voici ce que l’on sait.

PlayStation Stars, le nouveau programme de fidélité sur PS4 et PS5

Sony a annoncé PlayStation Stars, son programme de fidélité à destination des joueurs PS5 et PS4. « Il vous célèbre vous, les joueurs, qui nous accompagnez dans cette aventure perpétuelle qu’est le jeu vidéo. » Ce nouveau système de récompense sera entièrement gratuit, et ne sera donc pas destiné uniquement aux abonnés PS Plus. Une fois que vous êtes membre du PlayStation Stars, vous pourrez gagner des récompenses en participant à différents événements et activités, à l’instar de « Emparez-vous du trône » lancé en octobre dernier.

Plus concrètement, une « campagne » toute simple sera disponible chaque mois, demandant simplement de jouer à n’importe quel jeu pour recevoir une récompense. D’autres en parallèle nécessiteront de gagner des tournois, des trophées spécifiques ou même d’être le ou la première à remporter le platine d'un blockbuster sur votre fuseau horaire. « Tout le monde aura l’opportunité de gagner des points de fidélité », promet PlayStation. Par ailleurs, gros avantage pour les abonnés du PS Plus : ils recevront des points pour chacun de leur achat sur le PS Store. Mais à quoi serviront-ils ?

Quelles récompenses seront disponibles ?

Les points de fidélités cumulés ne seront pas juste là pour faire beau, ils permettront visiblement de gagner de jolies récompenses. Sony parle pour l’instant de cartes cadeaux PSN pour créditer votre porte-monnaie ainsi que des produits du PS Store. Si ce n’est pas dit ouvertement, il semblerait bien que vous pourrez également obtenir certains jeux gratuitement.

Un nouveau type de récompense sera également à la clé : « les collectibles digitaux ». On vous rassure tout de suite, rien à voir avec des NFT, la blockchain ou tout le bazar. Il s’agira là d’objets digitaux à collectionner qui représentent les jeux, personnages et franchises adorés des fans. Pour l’instant, Sony ne cite que des « figurines de personnages iconiques des jeux », le tout en numérique évidemment, et sans doute des avatars. « Il y aura toujours un nouvel objet de collection à gagner, un objet ultra rare à convoiter ou quelque chose de surprenant à collectionner pour le plaisir », ajoute l'éditeur. On devrait en savoir davantage à l’approche du lancement du PlayStation Stars, attendu d’ici la fin de l’année.