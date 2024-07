On en parle depuis plusieurs jours, mais le PlayStation Stars est en rade. Pour rappel, il s'agit d'un programme de fidélité complètement gratuit qui offre des points pour chaque achat réalisé ou campagne accomplie. Des défis qui peuvent être très simples, comme le fait de lancer un jeu tous les mois. Mais parfois, c'est plus compliqué comme la « campagne de trophées » où il fallait être le premier à décrocher le Platine d'un hit dans sa région respective. La qualité des bonus varie également entre des objets de collection numériques assez dispensables, jusqu'à la possibilité d'acheter des jeux PS5 et PS4 en échange des points.

Le PlayStation Stars enfin de retour sur PS5 et PS4 ?

Le programme PlayStation Stars est en panne depuis quelque temps. Mais l'incident n'affecte pas totalement le service. Il est certes inaccessible, mais Sony Interactive Entertainment continue de comptabiliser les points récoltés après l'achat d'un jeu. Si vous voulez un suivi détaillé, vous pouvez suivre cette astuce pour voir votre progression PS Stars actuelle, en attendant que tout soit réparé. Et visiblement, le retour à la normale devrait bien être pour bientôt. Il semblerait que certaines zones en Asie ait déjà accès à nouveau au PlayStation Stars, si l'on en croit un fil Reddit.

De leur côté, nos confrères anglais et américains de PushSquare ont posté une capture d'écran de l'application mobile PlayStation Stars. Si vous tentez d'aller dessus en ce moment et de cliquer sur l'icône PS Stars, vous obtiendrez un message d'erreur. « PlayStation Stars rencontre actuellement des problèmes. Nos ingénieurs sont conscients du problème et s'efforcent de le résoudre ».

Cet avertissement a été remplacé par un autre plus encourageant, au moins au Royaume-Uni. « Le programme de fidélité PlayStation Stars sera bientôt de retour, avec un déploiement régional progressif. Nous vous remercions de votre patience et sommes impatients de vous accueillir de nouveau ». Ça bouge donc véritablement et on imagine que ce n'est plus qu'une question de jours avant un rétablissement complet et mondial. En toute logique, cette panne du PlayStation Stars ne vous a fait perdre aucun point, mais n'hésitez pas à vérifier une fois que tout sera revenu.