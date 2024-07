C’est l’une des pannes les plus longues pour l’un des services PlayStation et elle est enfin terminée. Le programme de fidélité reprend officiellement du service.

Depuis des semaines, le PlayStation Stars est en rade. Le programme de fidélité, entièrement gratuit, permet aux joueuses et joueurs de gagner des récompenses en terminant diverses campagnes. Des défis parfois très simples, comme lancer l’un des titres PlayStation Plus du mois, acheter un jeu parmi une liste prédéfinie, quand d’autres sont plus compliqués. En cumulant assez de points, ils peuvent ensuite les échanger contre des bons d’achat voire même des jeux… du moins quand tout marche. Bonne nouvelle, le PS Stars est officiellement de retour en France.

Après un mois de panne, le PlayStation Stars de retour en France

L’affaire durait depuis plus d’un mois maintenant. Une poignée de jours après avoir ajouté en fanfare l’exclu PS5 Stellar Blade dans les titres à récupérer grâce au programme de fidélité, le PlayStation Stars était soudainement devenu indisponible. Impossible pour les joueurs de réclamer leurs récompenses, de participer aux campagnes en cours ou de cumuler des points pendant toutes ces semaines. Tout était inaccessible. Après de nombreuses plaintes, Sony avait tenu à apaiser la communauté, affirmant que ses ingénieurs étaient sur le coup. La semaine dernière, le constructeur se montrait rassurant, assurant que le programme de fidélité reprendrait du service prochainement « avec un déploiement régional progressif. » Cette fois c’est la bonne, le PlayStation Stars est officiellement de retour en France.

Les joueurs peuvent à nouveau accéder au service depuis l’application PS App, aussi bien sur Android que iOS. Nous avons de notre côté essayé sur les deux plateformes avec des comptes différents et tout fonctionne. Si vous rencontrez des problèmes pour y accéder, n'hésitez pas à forcer l'arrêt de votre application et à la relancer.





Le PlayStation Stars enfin de retour ©Gameblog

Les campagnes de juin perdues à jamais

Selon les premiers retours, les points gagnés pendant la panne ont bien été comptabilisés. En revanche Sony avait annoncé la couleur, les campagnes PlayStation Stars de juin qui se sont terminées pendant ce laps de temps, et leurs récompenses donc, ne pourront pas être complétées. Les campagnes PlayStation Stars de juillet 2024 peuvent quant à elles être suivies normalement. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste quelques heures pour en terminer deux :