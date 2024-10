Après la panne du PSN, le programme de fidélité PlayStation Stars fait encore des siennes sur PS5 et PS4 au point d'être inutilisable pour une partie des joueuses et joueurs.

Plus les jours passent et plus la gestion du PlayStation Stars semble compliquée voire même hors de contrôle. Alors que le programme a déjà été inaccessible pendant environ un mois, des utilisatrices et utilisateurs remontent encore des soucis et pas des moindres. Visiblement, il est de nouveau impossible de réaliser les actions les plus importantes. Si vous n'avez pas accès aux campagnes en cours, c'est « normal », il y a encore de gros problèmes après la panne mondiale du PSN.

Le programme PlayStation Stars en partie hors service

Le PlayStation Stars, un programme de fidélité sur PS5 et PS4 qui permet d'obtenir des objets de collection numérique voire des jeux complets, a annoncé des changements qui énervent. À partir du 24 octobre prochain, les points gagnés lors de campagnes expireront automatiquement au bout de 12 mois. Néanmoins, si vous en avez remporté avant cette date, ils resteront valables pendant 24 mois. Quoi qu'il en soit, c'est un problème dans la mesure où il ne sera plus possible de les stocker aussi longtemps qu'avant, ce qui va pénaliser celles et ceux qui jouent moins souvent ou achètent des jeux à un rythme moins régulier.

Dès le 1er mars 2025, le PlayStation Stars va aussi « revoir la définition d'achats éligibles pour exclure tous les paiements d'abonnements effectués sur le PlayStation Store ». Bye bye donc les points pour l'abonnement ou le renouvellement au PS Plus. Mais ce qui énerve les joueuses et joueurs en ce moment, c'est surtout la stabilité du programme PS Stars. Dans le subreddit PlayStation Stars, les sous-topics se multiplient pour alerter sur de nouveaux dysfonctionnements. En effet, pour de très nombreuses personnes, les campagnes ne fonctionnent plus. « J'ai joué à deux des jeux mensuels et à deux des jeux multijoueur pour leurs campagnes respectives, mais rien n'a été enregistré »; « Je n'arrive pas à terminer mes campagnes » peut-on lire sur Reddit.

Toutes les campagnes PlayStation Stars semblent touchées par ces nouveaux problèmes, y compris celle liée à EA FC 25 qui vient juste de sortir. Si l'on en croit d'autres retours, les points ne peuvent pas non plus être échangés. En bref, des problèmes qui rappellent la longue panne qui a eu lieu cet été. Etes-vous également confrontés aux mêmes soucis ?

Source : Reddit.