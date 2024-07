Le programme de fidélité est de retour. Après une panne d’un mois, le PlayStation Stars est de nouveau fonctionnel pour l’ensemble des joueurs. La communauté a malgré tout été privée de plusieurs campagnes pendant ce même laps de temps et Sony n’a pas spécialement fait de geste pour se faire pardonner. Cependant, le constructeur japonais modifie un petit peu ses habitudes à l’approche de la sortie de ses prochaines exclusivités PS5 et permettant aux joueurs de récupérer plein de points.

Deux nouvelles campagnes pour le PlayStation Stars

Sony se sent d’humeur plus généreuse que d’habitude. D’ordinaire, le constructeur récompense les joueurs pour leurs achats une fois les jeux sortis, leur offrant une 10 points pour chaque euros dépensé. Pour marquer le coup avec ses deux prochaines exclusivités PS5, l’éditeur vient de lancer une campagne qui fera gagner davantage de points à celles et ceux qui les précommanderont. Ceux qui sécuriseront leur achat d’Astro Bot sur le PS Store empocheront 150 points supplémentaires via le PlayStation Stars, tandis que ceux qui se sont laissés charmer par la bêta de Concord en obtiendront 100 points. Un geste assez rare pour être souligné, donc autant en profiter si l'un des deux jeux vous intéresse.

Cette campagne PlayStation Stars est rétroactive donc pas de panique si vous avez déjà précommandé l’un de ces deux jeux sur la boutique : vous aurez vos points. Il vous suffira de parcourir la liste de celles disponibles puis de trouver et activer celle dédiée aux précommandes de Concord et Astro Bot. Le service peut de temps en temps être capricieux et buguer et les points peuvent parfois n'apparaître qu’après avoir lancé n’importe quel jeu sur votre console.

Si Concord est loin d’être la tasse de thé de tout le monde et qu’il peine à convaincre après sa phase de bêta ouverte, Astro Bot a quant à lui fait forte impression depuis son annonce. Nombreux sont les joueurs qui se sont empressés de le précommander, et ceux qui ont opté pour le numérique auront le droit à un petit bonus grâce au PlayStation Stars. Pour rappel, le premier sortira le 23 août, le second dès le mois prochain le 6 septembre.