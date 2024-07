Alors que le PlayStation Stars est aux abonnés absents depuis des semaines, avec a priori une panne bientôt résolue, les Days of Play 2024 battaient leur plein. Les membres du programme de fidélité se sont ainsi retrouvés dans l'incapacité de récupérer de nombreuses récompenses en lien avec l'événement. Malgré un problème indépendant de la volonté des joueurs, Sony a pris une décision unilatérale qui va certainement leur déplaire.

Les membres PlayStation Stars punis par la panne du programme

Pour rappel, Sony avait mis en place de nombreuses campagnes pour les Days of Play 2024 à destination des membres PlayStation Stars. Effectuer différentes tâches leur permettant d'accumuler des points pour récupérer diverses récompenses. Tout ceci est cependant tombé à l'eau lorsque le programme de fidélité a rencontré une énorme panne pendant une grande partie de l'événement annuel.

Si l'on en croit la FAQ de Sony publiée hier pour indiquer la remise en service prochainement du PlayStation Stars, les membres ont fait une amère découverte. « Alors que les Days of Play sont terminés, les campagnes spécifiques à l'événement ne sont désormais plus actives ». Cela signifie que ses récompenses appartiennent irrémédiablement au passé. Les membres du programme peuvent toutefois trouver une certaine consolation dans le fait qu'ils ont continué à gagner des points, malgré la panne. S'ils souhaitaient s'en servir à l'occasion de l'événement, c'est toutefois peine perdue.

Pour leur faire passer autant que possible la pommade, les membres du PlayStation Stars recevront de la campagne Days of Play 2024 l'objet de collection numérique « Défi Communautaire ». Pour le réclamer, il faudra passer par l'onglet « Récompenses ». Un plutôt piètre lot de consolation pour beaucoup, mais c'est a priori tout ce qu'il faudra attendre de la part de Sony pour s'excuser de la gêne occasionnée envers ses joueurs les plus fidèles, en raison d'une panne qui plus est totalement indépendante de leur volonté.