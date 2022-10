Le nouveau programme de fidélité sur PS5 et PS4, PlayStation Stars, a laissé s'échapper bien malgré lui une information importante.

Le PlayStation Stars aurait un niveau 5 prestigieux

Comme indiqué dans notre article pour tout savoir sur le PlayStation Stars, le programme de fidélité gratuit a pour l'heure quatre niveaux de « Statuts ». Mais selon un datamining de la PS App, l'application PlayStation mobile, il y aurait un ultime palier accessible uniquement par invitation. Un niveau 5 « Diamond » réservé à « l'élite » ? Cela y ressemble.

Voici la description de ce Statut 5 « Bots Don't Breathe » :

Dans un océan infini d'étoiles, il semble qu'il n'y aucun endroit pour se cacher. Mais vous ne seriez pas ici si vous laissiez de tels défis vous arrêter. Bienvenue dans le Niveau 5.

Ci-dessous, un leak de l'image qui serait associé avec ce tiers caché. On y voit l'adorable mascotte des jeux Astro Bot Rescue Mission, Astro's Playroom etc. de la Team Asobi.

En débloquant le Statut Diamant, les joueurs devraient voir une animation trophée. Les détails pour l'atteindre sont eux encore secrets, mais si ça reprend le fonctionnement initial, alors il faudrait peut-être acheter plus de 4 jeux complets et décrocher plus de 128 trophées de rareté supérieure à Normal. Mais Sony doit avoir préparé une progression un peu plus compliqué pour offrir des cadeaux plus « prestigieux » ? On devrait bientôt avoir le fin de mot de l'histoire, en espérant que ce ne soit pas qu'une simple place encore plus prioritaire dans la file d'attente du SAV.